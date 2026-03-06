Por onde anda Tupãzinho, o talismã do Corinthians?

Teve uma carreira vitoriosa no Corinthians de 1990 a 1996, marcado por gols decisivos e identificação com a torcida.

Tupãzinho, nome completo Pedro Francisco Garcia, entrou para a história do futebol brasileiro como o "Talismã da Fiel". Reserva decisivo, especialista em aparecer nos momentos mais importantes, ele ficou eternizado pelo gol que garantiu ao Corinthians o primeiro Campeonato Brasileiro, em 1990. O Lance! conta por onde anda Tupãzinho.

Sua trajetória no clube foi marcada por entradas estratégicas no segundo tempo e gols decisivos nos minutos finais. Esse perfil de jogador oportunista criou uma identificação imediata com a torcida, que passou a vê-lo como símbolo de raça e estrela.

Mais do que o gol do título, Tupãzinho teve passagem longa e vitoriosa pelo Corinthians, participando de uma geração que recolocou o clube no protagonismo nacional na década de 1990.

Após deixar o Parque São Jorge, seguiu carreira em outros clubes do Brasil, acumulando experiências e também títulos importantes, especialmente no América-MG.

Hoje, longe dos gramados como atleta, ele continua ligado ao futebol — agora como dirigente — mantendo viva a conexão com o esporte que o consagrou.

A carreira no Corinthians

A passagem de Tupãzinho pelo Corinthians, entre 1990 e 1996, foi a mais marcante de sua carreira. Ele chegou inicialmente por empréstimo do São Bento para a disputa do Campeonato Paulista de 1990 e rapidamente se integrou ao elenco.

Logo em seu primeiro ano, disputou 24 dos 25 jogos do estadual. Em 6 de maio de 1990, marcou seu primeiro gol com a camisa alvinegra, contra o Novorizontino, no Pacaembu.

O momento histórico veio em 16 de dezembro de 1990. Na final do Campeonato Brasileiro, contra o São Paulo, no Morumbi, Tupãzinho marcou o gol da vitória por 1 a 0, garantindo o primeiro título nacional da história do clube. O lance o transformou em ídolo imediato.

Ao todo, pelo Corinthians, foram:

341 partidas disputadas 52 gols marcados Participação direta em uma das fases mais vitoriosas da década

Durante sua permanência no Parque São Jorge, conquistou:

Campeonato Brasileiro: 1990

Supercopa do Brasil: 1991

Copa Bandeirantes: 1994

Copa do Brasil: 1995

Campeonato Paulista: 1995

Mesmo frequentemente começando no banco, sua capacidade de decidir partidas no fim rendeu o apelido de "Talismã da Fiel", símbolo de um jogador que mudava o destino de jogos importantes.

Passagem pelo Fluminense e América-MG

Em 1996, Tupãzinho teve breve passagem pelo Fluminense, com 14 jogos e dois gols.

No ano seguinte, destacou-se pelo América-MG, sendo campeão da Série B de 1997 e artilheiro da competição, com 13 gols. Permaneceu no clube até 1998.

Carreira como treinador

Após pendurar as chuteiras, Tupãzinho iniciou carreira como técnico a partir de 2011. Comandou equipes como Tupã, Assisense, Grêmio Prudente, Vocem, Grêmio Maringá e Marília.

Em 2013, conseguiu o acesso do Tupã FC para a Série A3 do Campeonato Paulista.

Clubes por onde Tupãzinho passou

Ao longo da carreira como jogador, Tupãzinho defendeu:

São Bento Sport Club Corinthians Paulista Fluminense Football Club América Futebol Clube XV de Piracicaba Matonense Caldense Jaboticabal Atlético União Rondonópolis Clube Esportivo Nova Esperança Paranavaí Real de Itumbiara

Encerrou a carreira em 2004.

Por onde anda Tupãzinho?

Atualmente, Tupãzinho (@tupazinhotalisma) atua como dirigente esportivo. Desde o fim de 2025/início de 2026, assumiu a presidência do Tupã Futebol Clube, equipe de sua cidade natal.

No cargo, lidera um projeto de reorganização administrativa e esportiva, com foco em fortalecer categorias de base e buscar o acesso nas divisões estaduais paulistas.

Além da função executiva, participa com frequência de eventos ligados ao Corinthians e concede entrevistas relembrando o título histórico de 1990, mantendo o vínculo com a torcida que o eternizou como Talismã da Fiel.