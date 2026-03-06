menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsLancepédia

Por onde anda Tupãzinho, o talismã do Corinthians?

Herói do título brasileiro de 1990 segue no futebol como dirigente.

Avatar
Lance!
São Paulo (SP)
Dia 06/03/2026
06:58
Tupazinho
imagem cameraTupãzinho marcou o gol do primeiro título brasileiro do Corinthians, em 1990. (Foto: Divulgação/Corinthians)
  • Matéria
  • Mais Notícias
Ver Resumo da matéria por IA
Tupãzinho, nome completo Pedro Francisco Garcia, é conhecido como o "Talismã da Fiel" do Corinthians.
Ficou famoso pelo gol que garantiu o primeiro Campeonato Brasileiro ao clube em 1990.
Teve uma carreira vitoriosa no Corinthians de 1990 a 1996, marcado por gols decisivos e identificação com a torcida.
Resumo supervisionado pelo jornalista!

Tupãzinho, nome completo Pedro Francisco Garcia, entrou para a história do futebol brasileiro como o "Talismã da Fiel". Reserva decisivo, especialista em aparecer nos momentos mais importantes, ele ficou eternizado pelo gol que garantiu ao Corinthians o primeiro Campeonato Brasileiro, em 1990. O Lance! conta por onde anda Tupãzinho.

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Sua trajetória no clube foi marcada por entradas estratégicas no segundo tempo e gols decisivos nos minutos finais. Esse perfil de jogador oportunista criou uma identificação imediata com a torcida, que passou a vê-lo como símbolo de raça e estrela.

Mais do que o gol do título, Tupãzinho teve passagem longa e vitoriosa pelo Corinthians, participando de uma geração que recolocou o clube no protagonismo nacional na década de 1990.

continua após a publicidade

Após deixar o Parque São Jorge, seguiu carreira em outros clubes do Brasil, acumulando experiências e também títulos importantes, especialmente no América-MG.

Hoje, longe dos gramados como atleta, ele continua ligado ao futebol — agora como dirigente — mantendo viva a conexão com o esporte que o consagrou.

continua após a publicidade

A carreira no Corinthians

A passagem de Tupãzinho pelo Corinthians, entre 1990 e 1996, foi a mais marcante de sua carreira. Ele chegou inicialmente por empréstimo do São Bento para a disputa do Campeonato Paulista de 1990 e rapidamente se integrou ao elenco.

Logo em seu primeiro ano, disputou 24 dos 25 jogos do estadual. Em 6 de maio de 1990, marcou seu primeiro gol com a camisa alvinegra, contra o Novorizontino, no Pacaembu.

O momento histórico veio em 16 de dezembro de 1990. Na final do Campeonato Brasileiro, contra o São Paulo, no Morumbi, Tupãzinho marcou o gol da vitória por 1 a 0, garantindo o primeiro título nacional da história do clube. O lance o transformou em ídolo imediato.

Ao todo, pelo Corinthians, foram:

  1. 341 partidas disputadas
  2. 52 gols marcados
  3. Participação direta em uma das fases mais vitoriosas da década

Durante sua permanência no Parque São Jorge, conquistou:

  • Campeonato Brasileiro: 1990
  • Supercopa do Brasil: 1991
  • Copa Bandeirantes: 1994
  • Copa do Brasil: 1995
  • Campeonato Paulista: 1995

Mesmo frequentemente começando no banco, sua capacidade de decidir partidas no fim rendeu o apelido de "Talismã da Fiel", símbolo de um jogador que mudava o destino de jogos importantes.

Passagem pelo Fluminense e América-MG

Em 1996, Tupãzinho teve breve passagem pelo Fluminense, com 14 jogos e dois gols.

No ano seguinte, destacou-se pelo América-MG, sendo campeão da Série B de 1997 e artilheiro da competição, com 13 gols. Permaneceu no clube até 1998.

Carreira como treinador

Após pendurar as chuteiras, Tupãzinho iniciou carreira como técnico a partir de 2011. Comandou equipes como Tupã, Assisense, Grêmio Prudente, Vocem, Grêmio Maringá e Marília.

Em 2013, conseguiu o acesso do Tupã FC para a Série A3 do Campeonato Paulista.

Clubes por onde Tupãzinho passou

Ao longo da carreira como jogador, Tupãzinho defendeu:

  1. São Bento
  2. Sport Club Corinthians Paulista
  3. Fluminense Football Club
  4. América Futebol Clube
  5. XV de Piracicaba
  6. Matonense
  7. Caldense
  8. Jaboticabal Atlético
  9. União Rondonópolis
  10. Clube Esportivo Nova Esperança
  11. Paranavaí
  12. Real de Itumbiara

Encerrou a carreira em 2004.

Por onde anda Tupãzinho?

Atualmente, Tupãzinho (@tupazinhotalisma) atua como dirigente esportivo. Desde o fim de 2025/início de 2026, assumiu a presidência do Tupã Futebol Clube, equipe de sua cidade natal.

No cargo, lidera um projeto de reorganização administrativa e esportiva, com foco em fortalecer categorias de base e buscar o acesso nas divisões estaduais paulistas.

Além da função executiva, participa com frequência de eventos ligados ao Corinthians e concede entrevistas relembrando o título histórico de 1990, mantendo o vínculo com a torcida que o eternizou como Talismã da Fiel.

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias