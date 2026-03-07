Por onde anda Oséas, ex-atacante do Palmeiras?
Campeão da Libertadores de 1999 hoje atua como empresário no ramo imobiliário.
Oséas, nome completo Oséas Reis dos Santos, ficou marcado como um dos atacantes mais carismáticos e decisivos do futebol brasileiro nos anos 1990. Dono de estilo irreverente, força física e faro de gol apurado, ele construiu trajetória relevante por grandes clubes do país. O Lance! conta por onde anda Oséas?
Natural de Salvador, na Bahia, iniciou a carreira no futebol de várzea até ser levado para o Galícia. Passou por experiências no Brasil e na Espanha antes de se projetar nacionalmente.
A explosão veio no Club Athletico Paranaense, onde foi campeão da Série B de 1995 e artilheiro da competição, com 14 gols. Suas atuações o levaram à Seleção Brasileira em amistosos em 1996.
Em 1997, foi contratado pelo Sociedade Esportiva Palmeiras, onde viveu o auge da carreira. No clube paulista, tornou-se peça importante em uma das gerações mais vitoriosas da história recente alviverde.
Após passagem marcante pelo Palmeiras, ainda atuou por Cruzeiro, Santos, Internacional e clubes do Japão antes de encerrar a carreira em 2005.
A história de Oséas no Palmeiras: jogos, gols e títulos
A passagem pelo Palmeiras, entre 1997 e 1999, foi o período mais emblemático da carreira de Oséas.
No clube, disputou:
- 172 jogos
- 65 gols marcados
Participou diretamente das grandes conquistas da era Parmalat, incluindo:
- Copa do Brasil: 1998
- Copa Mercosul: 1998
- Copa Libertadores da América: 1999
Na Libertadores de 1999, marcou na final contra o Deportivo Cali, sendo peça fundamental na campanha do título continental.
Também ficou marcado por episódios curiosos, como o gol contra de cabeça em clássico contra o Corinthians, em 1998 — lance que ele próprio relembra com bom humor em entrevistas.
O período no Palmeiras consolidou Oséas como atacante decisivo em jogos grandes e protagonista de títulos importantes.
Clubes por onde Oséas passou
Ao longo da carreira, Oséas defendeu:
- Galícia
- Sociedad Deportiva Juvenil de Ponteareas (Espanha)
- Maruinense
- Uberlândia
- Club Athletico Paranaense
- Sociedade Esportiva Palmeiras
- Cruzeiro Esporte Clube
- Santos Futebol Clube
- Vissel Kobe (Japão)
- Sport Club Internacional
- Albirex Niigata (Japão)
- Brasiliense Futebol Clube
Encerrou a carreira profissional em 2005.
Passagens por Cruzeiro e Internacional
No Cruzeiro, foi campeão da Copa do Brasil de 2000, terminando como artilheiro da competição, com 10 gols. Também conquistou a Copa Sul-Minas de 2001.
Pelo Internacional, levantou o Campeonato Gaúcho de 2004, seu único estadual na carreira.
Por onde anda Oséas?
Após se aposentar dos gramados, Oséas (@oseinhadabahia) mudou completamente de rotina. Atualmente, atua como empresário do ramo imobiliário, administrando imóveis adquiridos ao longo da carreira.
Vive em Salvador, sua cidade natal, e mantém vida discreta, longe da rotina intensa do futebol profissional.
Mesmo fora dos gramados, segue próximo do esporte. Participa de jogos festivos, eventos com ex-jogadores e encontros com torcedores, além de conceder entrevistas relembrando momentos marcantes da carreira — especialmente a Libertadores de 1999 e episódios curiosos dos tempos de Palmeiras.
Aos 54 anos, Oséas mantém o visual característico com trancinhas e segue bem-humorado, agora vivendo uma nova fase como empreendedor, mas sempre identificado com o futebol que o consagrou.
