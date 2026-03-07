Por onde anda Oséas, ex-atacante do Palmeiras?

No Palmeiras, entre 1997 e 1999, tornou-se fundamental para a conquista da Libertadores de 1999.

Oséas, nome completo Oséas Reis dos Santos, ficou marcado como um dos atacantes mais carismáticos e decisivos do futebol brasileiro nos anos 1990. Dono de estilo irreverente, força física e faro de gol apurado, ele construiu trajetória relevante por grandes clubes do país. O Lance! conta por onde anda Oséas?

Natural de Salvador, na Bahia, iniciou a carreira no futebol de várzea até ser levado para o Galícia. Passou por experiências no Brasil e na Espanha antes de se projetar nacionalmente.

A explosão veio no Club Athletico Paranaense, onde foi campeão da Série B de 1995 e artilheiro da competição, com 14 gols. Suas atuações o levaram à Seleção Brasileira em amistosos em 1996.

Em 1997, foi contratado pelo Sociedade Esportiva Palmeiras, onde viveu o auge da carreira. No clube paulista, tornou-se peça importante em uma das gerações mais vitoriosas da história recente alviverde.

Após passagem marcante pelo Palmeiras, ainda atuou por Cruzeiro, Santos, Internacional e clubes do Japão antes de encerrar a carreira em 2005.

A história de Oséas no Palmeiras: jogos, gols e títulos

A passagem pelo Palmeiras, entre 1997 e 1999, foi o período mais emblemático da carreira de Oséas.

No clube, disputou:

172 jogos 65 gols marcados

Participou diretamente das grandes conquistas da era Parmalat, incluindo:

Copa do Brasil: 1998

Copa Mercosul: 1998

Copa Libertadores da América: 1999

Na Libertadores de 1999, marcou na final contra o Deportivo Cali, sendo peça fundamental na campanha do título continental.

Também ficou marcado por episódios curiosos, como o gol contra de cabeça em clássico contra o Corinthians, em 1998 — lance que ele próprio relembra com bom humor em entrevistas.

O período no Palmeiras consolidou Oséas como atacante decisivo em jogos grandes e protagonista de títulos importantes.

Clubes por onde Oséas passou

Ao longo da carreira, Oséas defendeu:

Galícia Sociedad Deportiva Juvenil de Ponteareas (Espanha) Maruinense Uberlândia Club Athletico Paranaense Sociedade Esportiva Palmeiras Cruzeiro Esporte Clube Santos Futebol Clube Vissel Kobe (Japão) Sport Club Internacional Albirex Niigata (Japão) Brasiliense Futebol Clube

Encerrou a carreira profissional em 2005.

Passagens por Cruzeiro e Internacional

No Cruzeiro, foi campeão da Copa do Brasil de 2000, terminando como artilheiro da competição, com 10 gols. Também conquistou a Copa Sul-Minas de 2001.

Pelo Internacional, levantou o Campeonato Gaúcho de 2004, seu único estadual na carreira.

Por onde anda Oséas?

Após se aposentar dos gramados, Oséas (@oseinhadabahia) mudou completamente de rotina. Atualmente, atua como empresário do ramo imobiliário, administrando imóveis adquiridos ao longo da carreira.

Vive em Salvador, sua cidade natal, e mantém vida discreta, longe da rotina intensa do futebol profissional.

Mesmo fora dos gramados, segue próximo do esporte. Participa de jogos festivos, eventos com ex-jogadores e encontros com torcedores, além de conceder entrevistas relembrando momentos marcantes da carreira — especialmente a Libertadores de 1999 e episódios curiosos dos tempos de Palmeiras.

Aos 54 anos, Oséas mantém o visual característico com trancinhas e segue bem-humorado, agora vivendo uma nova fase como empreendedor, mas sempre identificado com o futebol que o consagrou.