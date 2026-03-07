A história de Amarildo no Botafogo; jogos, gols e estatísticas

Em 1963, transferiu-se para o Milan em uma das maiores negociações do futebol nacional.

Ele marcou mais de 130 gols e conquistou vários títulos pelo clube.

Amarildo foi fundamental no Botafogo entre 1958 e 1963.

A história de Amarildo no Botafogo está diretamente ligada ao período mais brilhante do clube no cenário nacional e internacional. Entre o fim dos anos 1950 e 1963, o atacante consolidou-se como peça fundamental de um time que se tornaria referência técnica e ofensiva no futebol brasileiro. O Lance! relembra a história de Amarildo no Botafogo.

Conhecido como "Possesso", Amarildo combinava habilidade, intensidade e faro de gol. Chegou jovem ao Botafogo, ainda como promessa, e rapidamente ganhou espaço em um elenco estrelado. Ao lado de Garrincha, Didi, Quarentinha e Zagallo, integrou um dos ataques mais celebrados da história do futebol nacional.

Sua afirmação ocorreu no momento em que o Botafogo renovava o setor ofensivo. Ao substituir Paulo Valentim, negociado com o Boca Juniors, Amarildo assumiu protagonismo e transformou-se em titular absoluto. Em 1961 e 1962, participou ativamente das principais conquistas do clube, consolidando-se também como nome frequente nas convocações da Seleção Brasileira.

A passagem pelo Botafogo representou o auge de sua consolidação no futebol brasileiro antes da transferência para a Europa. Em 1963, foi negociado com o Milan em uma operação que, à época, figurou entre as maiores transferências do futebol nacional.

A história de Amarildo no Botafogo

Amarildo: Jogos e gols pelo Botafogo

Os números de Amarildo pelo Botafogo apresentam pequenas variações conforme o critério adotado pelas fontes históricas, mas todos os levantamentos o colocam na faixa de mais de 230 partidas e mais de 130 gols pelo clube.

Partidas pelo time principal: 238 jogos, segundo perfis biográficos amplamente difundidos. Gols marcados: 135 gols em 238 partidas, de acordo com essas mesmas bases.

Em algumas formulações, aparece com 136 gols, sendo citado como o 11º maior artilheiro da história do Botafogo. A diferença de um gol é atribuída a critérios distintos de contagem.

Independentemente da variação, Amarildo é consistentemente apontado como um dos principais goleadores da história alvinegra.

Títulos pelo Botafogo

Durante sua passagem pelo clube, Amarildo participou das seguintes conquistas oficiais:

Campeonato Carioca

1961

1962

Torneio Rio-São Paulo

1962

Além das competições oficiais, o Botafogo conquistou torneios internacionais de grande prestígio no período, frequentemente destacados na galeria histórica do clube.

Torneios internacionais

Torneio Internacional da Costa Rica (1961) – Amarildo marcou quatro gols na campanha. Torneio Internacional da Cidade do México (1962) – três gols do atacante. Torneio de Paris (1963) – dois gols de Amarildo.

Esses títulos integram o ciclo mais vitorioso do Botafogo no início da década de 1960, especialmente em 1962, considerado por muitos historiadores como o ápice técnico daquela geração.

Artilharias e destaques estatísticos de Amarildo

Amarildo foi artilheiro do Campeonato Carioca em uma das campanhas do início dos anos 1960, reforçando sua importância ofensiva no período.

Também aparece em levantamentos históricos como o 11º maior artilheiro da história do Botafogo, com 136 gols.

Um dos momentos mais lembrados ocorreu na final do Torneio Rio-São Paulo de 1962, contra o Sociedade Esportiva Palmeiras, quando marcou dois gols decisivos em um dos jogos emblemáticos daquele ataque histórico.

Seus números ganham ainda mais peso quando contextualizados em um time que já contava com outro grande finalizador, como Quarentinha. Amarildo dividia responsabilidades ofensivas e mantinha média consistente de gols em competições decisivas.

Trajetória e consolidação no clube

Amarildo foi revelado pelo Goytacaz e passou rapidamente pelo Flamengo antes de chegar ao Botafogo, onde encontrou ambiente favorável para desenvolver seu potencial.

Chegou em 1958, inicialmente para os aspirantes, e destacou-se com rapidez. Entre 1959 e 1960, ganhou espaço definitivo no time principal. Em 1961, já era titular no ataque campeão carioca e nome presente nas convocações da Seleção.

O auge ocorreu em 1962, quando acumulou títulos pelo Botafogo e protagonismo internacional ao integrar o elenco brasileiro na campanha do bicampeonato mundial no Chile.

Perfil técnico e importância histórica

Posição: ponta-esquerda e atacante.

Amarildo reunia técnica refinada, drible curto eficiente, velocidade e capacidade de finalização. O apelido "Possesso" refletia a intensidade com que disputava cada lance, sempre combativo e decisivo.

Sua presença no ataque ao lado de Garrincha, Didi, Quarentinha e Zagallo consolidou um dos setores ofensivos mais emblemáticos da história do clube. Muitos historiadores e torcedores consideram aquele elenco o maior time da história do Botafogo.

Com mais de 130 gols e participação direta em títulos estaduais, interestaduais e torneios internacionais, Amarildo ocupa posição de destaque na memória estatística e histórica do Botafogo.