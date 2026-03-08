Por onde anda Durval, o zagueiro multicampeão com o Santos?

Chegou ao Santos em 2010, onde teve o auge da sua carreira, participando da conquista da Libertadores em 2011.

Destacou-se pela liderança e força física, com uma carreira marcada por títulos estaduais e conquistas nacionais.

Durval, nome completo Severino dos Ramos Durval da Silva, é conhecido como "Xerife" e um dos zagueiros mais vitoriosos do século XXI.

Durval, nome completo Severino dos Ramos Durval da Silva, construiu uma das trajetórias mais vitoriosas entre os zagueiros brasileiros do século XXI. Conhecido como "Xerife", destacou-se pela liderança, regularidade e força física. O Lance! conta por onde anda Durval.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Revelado na Paraíba, rodou por clubes do Nordeste e do Centro-Oeste antes de ganhar projeção nacional. Sua carreira foi marcada por uma sequência impressionante de títulos estaduais e conquistas importantes em competições nacionais e continentais.

Durval ficou conhecido também por sua longevidade e constância. Foram anos como titular absoluto em grandes equipes, sempre com postura firme, poucas entrevistas e muita entrega dentro de campo.

continua após a publicidade

O auge da carreira aconteceu no Santos Futebol Clube, onde viveu um dos períodos mais vitoriosos da história recente do clube.

Após encerrar a carreira, optou por uma vida longe dos holofotes, retornando às origens no interior da Paraíba.

A história no Santos: jogos, gols e títulos

Durval chegou ao Santos em 2010 e rapidamente assumiu a titularidade na zaga. Entre 2010 e 2013, viveu o período mais vitorioso da carreira.

Pelo clube, disputou:

270 partidas 7 gols marcados

Foi titular absoluto nas principais conquistas do período:

Campeonato Paulista: 2010, 2011 e 2012

Copa do Brasil: 2010

Copa Libertadores da América: 2011

Recopa Sul-Americana: 2012

Na campanha da Libertadores de 2011, foi peça central da defesa ao lado de nomes como Neymar, Ganso e Arouca. Curiosamente, marcou um gol contra na final diante do Peñarol, mas ainda assim levantou o troféu no Pacaembu, consolidando-se como campeão continental.

Quando deixou o clube, no fim de 2013, acumulava mais títulos no século XXI do que a maioria das equipes da Série A naquele período.

Clubes por onde Durval passou

Ao longo da carreira, Durval defendeu:

Unibol Botafogo Futebol Clube Brasiliense Futebol Clube Club Athletico Paranaense Sport Club do Recife Santos Futebol Clube Sport Club do Recife (segunda passagem)

Entre os principais títulos da carreira estão:

Série B: 2004 (Brasiliense)

Campeonato Paranaense: 2005

Copa do Brasil: 2008 (Sport)

Libertadores: 2011 (Santos)

Diversos títulos estaduais (12 no total, recorde nacional)

Também recebeu uma convocação para a Seleção Brasileira em 2012, conquistando o Superclássico das Américas.

Por onde anda Durval?

Após não renovar contrato com o Sport ao final de 2018, Durval permaneceu alguns meses treinando e oficializou a aposentadoria em janeiro de 2020.

continua após a publicidade

Hoje, vive em Cruz do Espírito Santo, na Paraíba, sua cidade natal. Longe do futebol profissional, dedica-se à vida no campo, administrando propriedades rurais e atuando como agropecuarista.

Discreto como sempre foi em campo, mantém perfil reservado, distante de redes sociais ativas ou cargos no futebol. Eventualmente participa de homenagens promovidas por Santos e Sport, clubes onde construiu sua idolatria.

O "Xerife" trocou os gramados pela tranquilidade do interior, encerrando uma carreira marcada por títulos, regularidade e protagonismo defensivo.