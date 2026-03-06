Cicinho crava campeão entre Flamengo e Fluminense: 'Isso conta'

Flamengo e Fluminense vão se enfrentar, neste domingo (8), em jogo que vale o título do Campeonato Carioca de 2026. O duelo promete ser quente, com direito à estreia de Leonardo Jardim no comando do Rubro-Negro. O ex-jogador Cicinho cravou quem será o grande campeão.

A bancada do programa "Jogo Aberto", da Band, discutiu qual dos dois times chegaria em melhor momento para a final entre Flamengo e Fluminense. Cicinho apontou que o Tricolor sairá com a taça e explicou que o Rubro-Negro deve sentir a troca de treinador.

- O momento do Flamengo é conturbado e os jogadores não vivem seu melhor momento na carreira. Alguns jogadores estão bem abaixo, como o Léo Ortiz. Tem muita qualidade, mas está oscilando. O Flamengo tem enfrentado dificuldade no setor defensivo, e o Fluminense gosta de ter a bola. A mudança de treinador fez muito bem, com a chegada do Zubeldía - começou o ex-jogador.

- Fluminense está mais preparado que o Flamengo. Do outro lado tem muita qualidade, jogadores acostumados a decisões, mas quando o momento não é bom, isso conta - completou Cicinho sobre Flamengo x Fluminense.

Cicinho cravou Fluminense campeão contra o Flamengo (Foto: Reprodução Band)

Flamengo e Fluminense decidem o Campeonato Carioca

Com a melhor campanha da Taça Guanabara, o Fluminense eliminou o Bangu nas quartas de final, vencendo o jogo único por 3 a 1. Na semi, em dois jogos, despachou o Vasco com uma vitória por 1 a 0 e um empate em 1 a 1.

Já o Flamengo, que correu risco de não se classificar para o mata-mata, venceu o Botafogo por 2 a 1 nas quartas de final. Na semi, goleou o Madureira num agregado de 11 a 0 e avançou à decisão.

O juiz da decisão entre Flamengo e Fluminense será Bruno Arleu de Araújo, auxiliado por Luiz Cláudio Regazone e Thiago Filemon Soares Pinto. O VAR será comandado por Carlos Eduardo Nunes Braga. O quarto árbitro e substituto eventual de Arleu é João Ennio Sobral.

