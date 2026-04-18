Para falar da história do México nas Copas do Mundo, é preciso começar por um detalhe que torna a estatística ainda mais interessante: o topo da artilharia não pertence a um nome isolado. A seleção mexicana tem dois grandes goleadores dividindo a liderança em Mundiais. O Lance! responde quem é o maior artilheiro do México na história das Copas do Mundo?

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Javier "Chicharito" Hernández e Luis "El Matador" Hernández somam quatro gols cada um no torneio da Fifa. O empate no topo do ranking ajuda a explicar o peso que ambos tiveram em diferentes gerações da seleção mexicana.

Luis Hernández construiu sua marca de forma impressionante na Copa de 1998, quando marcou os quatro gols em uma única edição. Naquele Mundial, ele balançou as redes contra a Coreia do Sul, a Holanda e a Alemanha, consolidando-se como um dos nomes mais lembrados da história da El Tri em Copas.

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Já Chicharito precisou de mais tempo e constância para alcançar o mesmo número. O atacante marcou em três edições diferentes, foi às redes contra França e Argentina em 2010, contra a Croácia em 2014 e diante da Coreia do Sul em 2018, mostrando regularidade em três campanhas distintas.

Por isso, a artilharia mexicana em Copas do Mundo chama atenção justamente pelo equilíbrio entre dois ídolos de perfis diferentes. Um brilhou em uma única edição com impacto imediato, enquanto o outro distribuiu seus gols ao longo de vários torneios e consolidou sua fama de referência ofensiva da seleção.

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Quem é o maior artilheiro do México na história das Copas do Mundo?

A marca dividida entre duas lendas

Embora dividam a liderança da artilharia, os dois atacantes chegaram ao topo em contextos diferentes. Luis Hernández teve uma passagem explosiva pela Copa de 1998, enquanto Chicharito construiu sua trajetória mundialista com regularidade e longevidade.

El Matador marcou seus quatro gols em apenas um Mundial, o que o torna também o mexicano com mais gols em uma única edição da Copa. Já Chicharito espalhou seus tentos por três torneios consecutivos, reforçando a importância de sua presença em fases diferentes da seleção.

O ranking mexicano

Abaixo do topo dividido por Chicharito e El Matador, a lista de goleadores mexicanos em Copas do Mundo reúne nomes importantes de diferentes gerações.

Javier "Chicharito" Hernández — 4 gols

Maior artilheiro da história da seleção mexicana em jogos oficiais, Chicharito também divide o topo em Copas do Mundo. Seus gols contra França, Argentina, Croácia e Coreia do Sul marcaram suas três participações no torneio.

Luis Hernández — 4 gols

Símbolo da campanha mexicana de 1998, El Matador virou ídolo por sua explosão ofensiva na França. A atuação daquela Copa o colocou para sempre entre os nomes mais lembrados da história da seleção.

Cuauhtémoc Blanco — 3 gols

Um dos jogadores mais técnicos da história do México, Blanco marcou em três Copas diferentes e foi peça importante em momentos decisivos, especialmente em cobranças de bola parada e pênaltis.

Rafael Márquez — 3 gols

Zagueiro histórico e capitão por muitos anos, Márquez se destacou também no ataque e marcou em três edições consecutivas, um feito raro para um defensor.

O grupo dos dois gols

Entre os nomes com dois gols em Copas estão Jared Borgetti, Omar Bravo, Luis García, Ricardo Peláez, Alberto García Aspe e Manuel Rosas, todos com contribuições importantes para a trajetória mexicana no torneio.

O cenário atual do México

Na geração atual, Raúl Jiménez é um dos nomes mais experientes do setor ofensivo mexicano e figura entre os maiores artilheiros da seleção em jogos oficiais. Ainda assim, ele passou em branco nas Copas de 2014, 2018 e 2022, o que mostra como é difícil transformar desempenho de seleção em gols no Mundial.

Com a Copa de 2026 sendo disputada na América do Norte, o México terá nova chance de buscar protagonismo diante da própria torcida. Esse contexto aumenta a expectativa sobre os atacantes do elenco atual, mas também reforça a dimensão do recorde deixado por Chicharito e Luis Hernández.