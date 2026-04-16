Para falar da história da Argentina nas Copas do Mundo, é impossível ignorar a trajetória de Lionel Messi. O camisa 10 transformou sua passagem pelo torneio em uma linha direta entre talento, constância e protagonismo, até alcançar o topo da artilharia da Albiceleste. O Lance! responde os maiores artilheiros da seleção argentina na história das Copas do Mundo.

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Com 13 gols marcados em 26 partidas, Messi se isolou como o maior artilheiro da seleção argentina na história das Copas do Mundo. A marca foi consolidada no Catar, em 2022, quando o craque ultrapassou Gabriel Batistuta e assumiu sozinho a liderança do ranking histórico.

A quebra do recorde veio em uma campanha especial. Além de conduzir a Argentina ao tricampeonato, Messi viveu sua edição mais produtiva em Mundiais, com sete gols marcados, incluindo dois na final contra a França, em uma das decisões mais marcantes da história da competição.

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Antes da campanha no Oriente Médio, o argentino somava seis gols em Copas. A reta final da carreira internacional foi decisiva para transformar o camisa 10 em recordista absoluto de sua seleção em um cenário que já parecia reservado ao equilíbrio entre gerações.

Por isso, a liderança de Messi na artilharia argentina representa mais do que um número. Ela sintetiza a passagem de um dos maiores jogadores da história do futebol por um torneio em que ele demorou a dominar, mas terminou como protagonista máximo da Albiceleste.

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Os maiores artilheiros da seleção argentina na história das Copas do Mundo

A quebra do recorde de Batistuta

Gabriel Batistuta foi durante muitos anos o nome mais associado aos gols da Argentina em Copas do Mundo. O ex-centroavante sustentou o recorde por mais de duas décadas, com dez gols marcados entre 1994, 1998 e 2002.

A ultrapassagem aconteceu justamente na campanha do título mundial de 2022. Messi não apenas alcançou a antiga marca, como a superou com uma sequência decisiva de atuações, encerrando o torneio com sete gols e um papel central na conquista da taça.

O ranking histórico da Argentina

A artilharia argentina em Copas do Mundo reúne nomes que marcaram diferentes fases da seleção. Alguns foram decisivos em campanhas de título, enquanto outros construíram sua reputação em torneios de maior dificuldade para a Albiceleste.

Lionel Messi — 13 gols

Messi distribuiu seus gols em quatro edições diferentes. Foram um em 2006, quatro em 2014, um em 2018 e sete em 2022, ficando em branco apenas na Copa de 2010.

Gabriel Batistuta — 10 gols

Batistuta foi o maior goleador argentino em Mundiais durante mais de 20 anos. Seu período mais eficiente veio nas Copas de 1994, 1998 e 2002, com presença constante na área e forte poder de finalização.

Diego Maradona — 8 gols

O grande símbolo do título de 1986 marcou oito vezes em Copas do Mundo e se consolidou como um dos maiores nomes da história do futebol argentino, ainda que sua imagem vá muito além dos números.

Guillermo Stábile — 8 gols

Stábile marcou todos os seus oito gols na edição de 1930, a primeira Copa do Mundo da história. Com apenas quatro partidas, teve média altíssima e terminou como artilheiro do torneio.

Mario Kempes — 6 gols

Ídolo do título de 1978, em casa, Kempes foi o grande nome da campanha argentina e terminou como artilheiro daquela edição, coroando um Mundial histórico para o país.

O cenário atual da Albiceleste

Na geração atual, a marca de Messi parece distante para os atacantes que ainda podem disputar novas Copas. Julián Álvarez já aparece como o nome mais próximo em termos de projeção, mas ainda está muito longe do recorde estabelecido pelo capitão argentino.

Lautaro Martínez também integra esse grupo de referências ofensivas, embora seus números em Copas ainda sejam modestos. Isso reforça o tamanho da vantagem de Messi e a dificuldade de alguém se aproximar da liderança tão cedo.

A artilharia da Argentina em Copas do Mundo confirma a força histórica da seleção no torneio e, ao mesmo tempo, coloca Messi em um patamar especial. O craque transformou sua última grande campanha em Mundial na confirmação definitiva de um recorde que parecia reservado aos maiores nomes da história do futebol.