Para entender a trajetória do Canadá nas Copas do Mundo, é preciso começar por um dado simbólico: o país teve de esperar décadas para marcar seu primeiro gol no torneio. Até a edição de 2022, a seleção canadense ainda não havia balançado as redes em Mundiais, o que torna a marca alcançada por Alphonso Davies ainda mais histórica. O Lance! responde quem é o maior artilheiro do Canadá na história das Copas do Mundo?

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Com um gol marcado contra a Croácia, o lateral-esquerdo entrou para sempre na história do futebol canadense. Esse lance fez de Davies o maior artilheiro do Canadá na história das Copas do Mundo, já que nenhum outro jogador da seleção havia marcado antes dele em edições anteriores do torneio.

A importância do feito vai além da estatística. O gol saiu logo aos 67/68 segundos de jogo e foi apontado como o mais rápido da edição de 2022, transformando Davies no rosto de um momento que rompeu um jejum de 36 anos desde a estreia canadense em Copas, em 1986.

continua após a publicidade

Mesmo com a derrota para a Croácia, a atuação do camisa 19 teve peso simbólico e esportivo. O gol apareceu após cruzamento de Tajon Buchanan e cabeceio certeiro de Davies, em uma jogada que consolidou o jogador como o principal nome da história canadense no maior palco do futebol mundial.

Por isso, falar do maior artilheiro do Canadá em Copas do Mundo é falar de um único gol, mas de um gol com valor de ruptura histórica. Ele abriu uma nova página para a seleção e ampliou a expectativa sobre o que a equipe pode construir nas próximas edições do torneio.

continua após a publicidade

Quem é o maior artilheiro do Canadá na história das Copas do Mundo?

O gol histórico de Alphonso Davies

A marca de Alphonso Davies aconteceu na fase de grupos da Copa do Mundo de 2022, no Catar, contra a Croácia. O lance surgiu em uma jogada rápida pela direita, com cruzamento de Tajon Buchanan e cabeceio preciso do lateral, que apareceu em velocidade para vencer o goleiro Dominik Livaković.

O gol teve ainda outro elemento marcante: foi o primeiro da história do Canadá em Copas do Mundo masculinas. Antes disso, a seleção havia disputado apenas o Mundial de 1986, sem marcar gols, o que reforça o tamanho do feito de Davies no contexto do futebol canadense.

A artilharia da seleção do Canadá

Em Copas do Mundo, Alphonso Davies ocupa sozinho o topo da artilharia canadense com um gol. Já quando se analisa o desempenho geral da seleção principal em todas as competições, o quadro muda e os grandes goleadores aparecem em outro patamar.

Jonathan David — 39 gols

Jonathan David é o maior artilheiro da história da seleção canadense em jogos oficiais, com 39 gols registrados até março de 2026. O centroavante assumiu esse posto ao superar Cyle Larin em novembro de 2024.

Cyle Larin — 30 gols

Cyle Larin aparece logo atrás de Jonathan David na lista histórica. O atacante foi protagonista da campanha canadense nas Eliminatórias para a Copa de 2022 e também passou a dividir, por um período, o posto de maior goleador da seleção.

Dwayne De Rosario — 22 gols

Antes da ascensão da nova geração, Dwayne De Rosario era o principal nome da artilharia canadense. O ex-meia-atacante terminou a carreira internacional com 22 gols e foi referência técnica da equipe durante os anos 2000.

A chance de ampliar a marca

Com a Copa do Mundo de 2026 sendo disputada na América do Norte, o Canadá terá novamente um cenário favorável para buscar protagonismo no torneio. Como país-sede ao lado de Estados Unidos e México, a seleção entrará em campo com apoio local e a oportunidade de ampliar sua presença histórica em Mundiais.

Nesse contexto, Jonathan David e Cyle Larin surgem como os principais nomes capazes de mudar a estatística canadense na competição. Se voltarem a marcar, podem transformar Alphonso Davies de único goleador da história do Canadá em Copas em apenas o primeiro nome de uma lista mais longa.