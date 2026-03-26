Participou de quatro finais e seis semifinais, consolidando-se como uma potência no futebol mundial.

Conquistou dois títulos (1998 e 2018) e foi vice-campeã em outras duas finais.

A França disputou 16 Copas do Mundo e está classificada para a de 2026, totalizando 17 participações.

A França disputou 16 Copas do Mundo até a edição de 2022 e já está classificada para 2026, quando alcançará sua 17ª participação no torneio. Presente desde a primeira edição, em 1930, a seleção francesa construiu uma trajetória marcada por títulos, finais e campanhas profundas nas últimas décadas. O Lance! responde quantas Copas do Mundo a França disputou?

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A equipe participou de edições em diferentes eras do futebol mundial, atravessando períodos de instabilidade e fases de domínio técnico. Após décadas sem grande protagonismo, a França consolidou seu status de potência a partir dos anos 1980 e, especialmente, a partir de 1998.

Além dos dois títulos mundiais, os franceses chegaram a quatro finais e figuraram diversas vezes entre as quatro melhores seleções do planeta. O desempenho recente reforça essa regularidade: a França esteve em três das últimas quatro decisões de Copa.

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Quantas Copas do Mundo a França disputou?

A primeira participação ocorreu na Copa do Mundo 1930. Desde então, a França esteve presente nas seguintes edições:

1930, 1934, 1938, 1954, 1958, 1966, 1978, 1982, 1986, 1998, 2002, 2006, 2010, 2014, 2018 e 2022.

O país também foi sede em duas oportunidades: na Copa do Mundo 1938 e na Copa do Mundo 1998.

Em 2026, na Copa do Mundo 2026, chegará à 17ª participação.

Títulos e melhores campanhas

A França conquistou dois títulos mundiais:

Copa do Mundo 1998

Copa do Mundo 2018

Foi vice-campeã em:

Copa do Mundo 2006

Copa do Mundo 2022

Também terminou em terceiro lugar em 1958 e 1986, além de quarto lugar em 1982.

Ao todo, a França disputou quatro finais e esteve em seis semifinais, consolidando-se como uma das seleções mais competitivas da era moderna.

Números gerais da França em Copas (até 2022)

Copas disputadas: 16 Jogos: 73 Vitórias: 39 Empates: 14 Derrotas: 20 Gols marcados: 136 Gols sofridos: 85

A média ofensiva francesa é de aproximadamente 1,86 gol por partida, enquanto a média defensiva é de cerca de 1,16 gol sofrido por jogo.

Evolução histórica

A França alternou fases discretas nas primeiras décadas com crescimento a partir dos anos 1980, quando passou a alcançar semifinais com mais frequência. O título de 1998 marcou a consolidação da seleção como potência global, feito repetido em 2018.

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Com duas taças, dois vice-campeonatos e presença constante em fases decisivas nas últimas décadas, a França mantém uma das trajetórias mais consistentes entre as seleções europeias em Copas do Mundo.