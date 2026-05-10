Por onde anda Beto, ex-meia do Flamengo?
Relembre a trajetória de Beto, ex-meia do Flamengo, e saiba onde ele está hoje.
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Beto, ou Joubert Araújo Martins, é lembrado por sua habilidade e criatividade em campo, qualidades que marcaram sua trajetória no futebol nacional e internacional. Como meia, ele se destacou especialmente em clubes como Flamengo e Vasco, além de ter passagem pela Seleção Brasileira. O Lance! te conta por onde anda Beto.
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Por onde andou Beto?
Beto chegou ao Flamengo em 1998, após se destacar em equipes como Botafogo e Napoli. No Rubro-Negro, ele rapidamente conquistou a torcida com seu estilo técnico e sua capacidade de decidir partidas. Durante sua passagem, Beto foi peça-chave em importantes campanhas do clube, conquistando títulos como o Campeonato Carioca de 1999 e a Copa Mercosul no mesmo ano.
Após sair do Flamengo, ele ainda retornaria ao clube em 2001, reforçando a equipe em competições nacionais e regionais.
Passagens por outros clubes
Além do Flamengo, Beto teve uma carreira extensa e diversificada, atuando por grandes clubes como São Paulo, Fluminense e Vasco. No exterior, jogou no Napoli, na Itália, e no futebol japonês, pelo Consadole Sapporo e Sanfrecce Hiroshima. Sua habilidade com a bola e sua visão de jogo fizeram dele um jogador respeitado em todos os clubes por onde passou.
Nos últimos anos de sua carreira, Beto defendeu equipes menores, como Brasiliense, Mixto e Confiança, antes de se aposentar oficialmente.
Por onde anda Beto hoje?
Beto (@beto10oficial), o habilidoso meia que brilhou em clubes como Flamengo e Vasco, atualmente mantém uma rotina reservada, longe da intensa rotina dos gramados. Após encerrar a carreira, ele passou a se dedicar a projetos pessoais e a atividades que fortalecem sua relação com ex-colegas e torcedores. Beto é um nome ainda muito lembrado pelos apaixonados por futebol, especialmente pelos flamenguistas, que destacam sua importância em momentos decisivos pelo clube.
Além de participações em partidas comemorativas e eventos beneficentes, Beto também faz aparições em programas esportivos para comentar sobre sua carreira e o cenário atual do futebol. Sua experiência dentro de campo é reconhecida como uma das mais marcantes da sua geração, reforçando seu legado no esporte brasileiro.
Clubes em que Beto jogou:
1994–1996: Botafogo
1996–1997: Napoli
1997–1998: Grêmio
1998–2000: Flamengo
2000: São Paulo
2001–2002: Flamengo
2002: Fluminense
2003: Consadole Sapporo
2003–2004: Vasco
2004–2006: Sanfrecce Hiroshima
2007: Itumbiara
2007: Brasiliense
2008: Vasco
2008: Mixto
2009: Confiança
2009: CFZ Imbituba
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