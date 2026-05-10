Gols: Diego Souza (Grêmio) aos 40' 1ºT e aos 40' 2ºT; Éverton Ribeiro, Gabigol, De Arrascaeta e Mauricio Isla (Flamengo) marcaram no 2ºT.

Flamengo venceu o Grêmio por 4 a 2 na 23ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2020.

O Campeonato Brasileiro de 2020 entrou para a história não apenas pelo equilíbrio, mas por ter sido decidido apenas no início de 2021, devido aos impactos da pandemia. Naquela reta final frenética, o Flamengo de Rogério Ceni precisava de uma arrancada perfeita para tirar a vantagem do líder Internacional. E um dos capítulos mais dramáticos e plásticos dessa caminhada aconteceu em Porto Alegre, em um duelo adiado da 23ª rodada. O Lance! relembra Grêmio 2 x 4 Flamengo no Brasileirão 2020.

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A Arena do Grêmio foi o palco de um confronto entre dois gigantes que viviam momentos distintos. Enquanto o Tricolor Gaúcho, comandado por Renato Gaúcho, tentava se consolidar no G-4, o Rubro-Negro jogava a vida para manter vivo o sonho do título. O que se viu naquela noite de 28 de janeiro de 2021 foi um jogo de dois tempos completamente opostos, que testou os nervos da Nação.

A vitória por 4 a 2 não foi apenas um resultado elástico; foi uma demonstração de força mental. Após sair perdendo e ver o adversário dominar a primeira etapa, o Flamengo produziu uma "blitz" ofensiva que destruiu a defesa gremista em questão de minutos. Aquele triunfo serviu como o combustível final para a equipe que, poucas semanas depois, levantaria a taça de campeão brasileiro.

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Grêmio 2 x 4 Flamengo no Brasileirão 2020

O domínio gremista e o gol de Diego Souza

O primeiro tempo foi de total superioridade dos donos da casa. O Grêmio conseguiu neutralizar as principais peças criativas do Flamengo e explorou bem as jogadas de área. Aos 40 minutos, a insistência deu resultado: Diego Souza, o carrasco das defesas, aproveitou cruzamento de Alisson para abrir o placar de cabeça.

O Flamengo foi para o intervalo sob desconfiança. O time parecia nervoso e com dificuldade para furar o bloqueio montado por Renato Gaúcho. Naquele momento, o título parecia estar escapando das mãos dos cariocas, que precisavam de uma mudança radical de postura para a etapa final.

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A blitz rubro-negra: três gols em nove minutos

O que aconteceu na volta do intervalo foi um dos momentos mais avassaladores daquela edição do Brasileirão. O Flamengo voltou com outra intensidade e, em um intervalo de apenas nove minutos, virou o jogo e construiu a vantagem. A reação começou aos 12 minutos (57'), com Éverton Ribeiro empatando após assistência de Gabigol.

Três minutos depois, aos 15 (60'), o próprio Gabigol acertou um belo chute de fora da área para virar o marcador. O Grêmio ainda tentava se reorganizar quando, aos 21 (66'), De Arrascaeta completou uma jogada brilhante para fazer o terceiro. O "trio de ferro" ofensivo do Flamengo resolveu o jogo em um estalar de dedos.

Diego Souza ainda diminuiu para o Grêmio aos 40 minutos da etapa final, cobrando falta, mas o Flamengo não se abalou. Já nos acréscimos, Mauricio Isla fechou o placar em 4 a 2, selando a vitória que colocou o time de vez na caça ao Internacional.

Ficha técnica: Grêmio 2 x 4 Flamengo no Brasileirão 2020

Competição: Campeonato Brasileiro 2020 (23ª rodada - Jogo adiado)

Data: 28 de janeiro de 2021

Local: Arena do Grêmio, Porto Alegre (RS)

Árbitro: Rodolpho Toski Marques (PR)

Gols: Diego Souza aos 40' 1ºT e aos 40' 2ºT (G); Éverton Ribeiro aos 12' 2ºT, Gabigol aos 15' 2ºT, De Arrascaeta aos 21' 2ºT e Mauricio Isla aos 48' 2ºT (F).

Grêmio: Vanderlei; Victor Ferraz, Rodrigues, Kannemann (Paulo Miranda) e Diogo Barbosa; Lucas Silva (Maicon), Matheus Henrique (Isaque), Jean Pyerre (Pinares) e Alisson (Luiz Fernando); Ferreira (Everton) e Diego Souza. Técnico: Renato Gaúcho.

Flamengo: Hugo Souza; Mauricio Isla, Gustavo Henrique, Willian Arão e Filipe Luís; Diego Ribas (João Gomes), Gerson, Éverton Ribeiro (Vitinho) e De Arrascaeta (Pepê); Bruno Henrique e Gabigol (Pedro). Técnico: Rogério Ceni.