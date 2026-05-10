Atlético-MG 4 x 0 Botafogo no Brasileirão 2001; hat-trick de Marques no Mineirão
Relembre a goleada do Galo com show de Marques pelo Brasileirão de 2001.
O Campeonato Brasileiro de 2001 reserva um lugar especial na memória do torcedor atleticano. Em uma época em que a competição ainda era disputada no formato de mata-mata após uma longa fase classificatória, o Atlético-MG desfilava um futebol ofensivo e envolvente sob o comando do técnico Levir Culpi. E um dos grandes retratos daquela grande campanha aconteceu na 15ª rodada, em um confronto de alvinegros que terminou em atropelo mineiro. O Lance! relembra Atlético-MG 4 x 0 Botafogo no Brasileirão 2001.
Diferente do que muitos torcedores podem lembrar pela memória afetiva de grandes jogos do Galo, o palco dessa exibição de gala não foi o Mineirão, mas sim o Estádio Independência. Foi no Horto, diante de quase 12 mil pagantes, que o ataque atleticano — comandado por uma das duplas mais afinadas da história recente do clube, formada por Guilherme e Marques — não tomou conhecimento do Botafogo dirigido por Paulo Autuori.
O show de Marques no Independência
Naquela tarde do dia 3 de outubro de 2001, Marques estava simplesmente impossível. Com sua velocidade característica e faro de gol apurado, o camisa 9 infernizou a defesa carioca desde o apito inicial. Logo aos 7 minutos de jogo, ele abriu o placar, dando o tom do que seria o confronto. O Botafogo, que contava com nomes conhecidos como Dodô, Léo Moura e Léo Inácio, tentou reagir, mas foi engolido pelo forte meio-campo mineiro.
Ainda no primeiro tempo, aos 25 minutos, o meia Ramon Menezes ampliou a vantagem para 2 a 0, castigando os visitantes. Na segunda etapa, o Botafogo cedeu ainda mais espaços, e Marques aproveitou para consagrar sua atuação de gala. Aos 26 minutos (71'), ele marcou o terceiro, e aos 40 (85'), fechou o caixão botafoguense, completando seu sonhado hat-trick e selando o 4 a 0.
O peso da goleada para a campanha do Galo
Aquele atropelo no Independência foi fundamental para consolidar o Atlético-MG na liderança provisória do Campeonato Brasileiro. O time embalou de vez e terminou a primeira fase com uma campanha de enorme respeito: 16 vitórias, 4 empates e 9 derrotas, garantindo a classificação com tranquilidade.
O Galo avançou até as semifinais daquela edição, caindo apenas para o São Caetano, mas a equipe de 2001, com Velloso, Gilberto Silva, Valdo, Guilherme e Marques, ficou eternizada pelo futebol plástico e ofensivo.
Ficha técnica: Atlético-MG 4 x 0 Botafogo no Brasileirão 2001
Competição: Campeonato Brasileiro 2001 - 15ª rodada
Data: 3 de outubro de 2001
Local: Estádio Independência, Belo Horizonte (MG)
Público: 11.824 pagantes
Gols: Marques aos 7', 71' e 85'; Ramon Menezes aos 25'.
Atlético-MG: Velloso; Baiano, Marcelo Djian, Álvaro (Edgar) e Ronildo; Gilberto Silva, Djair (Romeu), Ramon Menezes (Alexandre) e Valdo; Guilherme e Marques. Técnico: Levir Culpi.
Botafogo: Vágner; Leonardo Moura (Wilson), Júnior, Dênis e Leonardo Inácio; Leandro Ávila, Fabiano (Geraldo Madureira), Carlos Alberto e Rodrigo Beckham; Ronaldo e Dodô. Técnico: Paulo Autuori.
