Corinthians foi derrotado pelo São Paulo por 2 a 1 no Campeonato Brasileiro de 2012.

O ano de 2012 é inesquecível para o torcedor do Corinthians, marcado pela conquista invicta da Copa Libertadores da América. No entanto, em meio à euforia daquela temporada histórica, o Campeonato Brasileiro reservou duros confrontos locais. Um dos embates mais marcantes aconteceu no dia 26 de agosto, quando o São Paulo visitou o rival no Estádio do Pacaembu e impôs uma dura derrota aos donos da casa. O Lance! relembra Corinthians 1 x 2 São Paulo no Brasileirão 2012.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

O clássico "Majestoso", válido pela última rodada do primeiro turno do Brasileirão daquele ano, tinha ingredientes de sobra para prender a atenção do país. De um lado, a fortíssima e entrosada equipe comandada por Tite; do outro, um São Paulo liderado por Ney Franco, que buscava afirmação no campeonato e confiava no faro de gol de seu grande artilheiro para quebrar um longo jejum de vitórias como visitante no estádio municipal.

O que se viu naquela tarde foi um duelo de muita intensidade, técnica e reviravoltas. O Corinthians até saiu na frente e parecia controlar o cenário, mas a estrela de Luís Fabiano, o "Fabuloso", brilhou mais forte. Com frieza e oportunismo, o camisa 9 tricolor justificou a sua fama de grande carrasco do rival e comandou uma virada histórica que embalou a equipe do Morumbi na competição.

continua após a publicidade

Corinthians 1 x 2 São Paulo no Brasileirão 2012

O início alvinegro e a resposta imediata

Empurrado por mais de 34 mil pagantes, o Corinthians começou a partida em ritmo acelerado, sufocando a saída de bola tricolor. A pressão surtiu efeito muito rápido: logo aos 5 minutos do primeiro tempo, Emerson Sheik aproveitou a oportunidade e abriu o placar para o delírio da Fiel torcida. O cenário indicava mais uma tarde de domínio alvinegro no Pacaembu.

No entanto, o São Paulo não se deixou abater. A equipe visitante foi equilibrando as ações no meio-campo, liderada pela cadência de Jadson e pela marcação de Denilson. Aos 23 minutos, a rede voltou a balançar, mas do outro lado. Luís Fabiano recebeu em boa condição e bateu cruzado, sem chances para o goleiro Cássio, empatando a partida e recolocando o Tricolor no jogo antes do intervalo.

continua após a publicidade

A virada fria e calculada de Luís Fabiano

Na segunda etapa, o clássico se tornou ainda mais tenso, com muita disputa física e cartões amarelos para ambos os lados. Foi nesse cenário que o talento individual fez a diferença. O São Paulo passou a explorar os espaços deixados pela defesa corintiana, e a consagração do Fabuloso veio aos 16 minutos (61').

Em uma jogada de pura inteligência, o meia Jadson encontrou um passe espetacular em profundidade, rasgando a linha defensiva alvinegra. Luís Fabiano arrancou em velocidade, ficou cara a cara com Cássio, teve a frieza para driblar o gigante corintiano com um toque sutil e empurrou a bola para as redes vazias, decretando o 2 a 1. O gol da virada encerrou o incômodo jejum tricolor sem vitórias no Pacaembu pelo Brasileirão.

O peso do resultado na tabela

A vitória no Majestoso foi um divisor de águas para o São Paulo naquela temporada. O triunfo fez a equipe encerrar o primeiro turno na quinta colocação, somando 31 pontos, e embalou o time na luta por uma vaga na Libertadores do ano seguinte. Além do impacto na tabela, o jogo serviu para eternizar ainda mais a figura de Luís Fabiano como um dos maiores algozes recentes da história do Corinthians.

Ficha técnica: Corinthians 1 x 2 São Paulo no Brasileirão 2012

Competição: Campeonato Brasileiro 2012

Data: 26 de agosto de 2012

Local: Estádio do Pacaembu, São Paulo (SP)

Horário: 16h

Árbitro: Wilson Luiz Seneme (Fifa-SP)

Público: 34.843 pagantes (36.644 presentes)

Renda: R$ 1.035.952,56

Cartões Amarelos: Rafael Toloi e Maicon (São Paulo); Chicão, Paulo André e Romarinho (Corinthians)

Gols: Emerson Sheik (C) aos 5' 1ºT; Luís Fabiano (SP) aos 23' 1ºT e aos 16' 2ºT.

Corinthians: Cássio; Alessandro (Ramírez), Chicão, Paulo André (Guilherme) e Fábio Santos; Ralf, Paulinho, Danilo e Douglas (Martínez); Romarinho e Emerson Sheik. Técnico: Tite.

São Paulo: Rogério Ceni; Paulo Miranda, Rhodolfo, Rafael Toloi e Douglas; Denilson, Paulo Assunção, Maicon (Cícero) e Jadson; Lucas e Luís Fabiano (Casemiro). Técnico: Ney Franco.