O Campeonato Brasileiro de 2009 é lembrado como um dos mais equilibrados e emocionantes da era dos pontos corridos. Antes da arrancada histórica que culminaria no título do Flamengo ao fim da temporada, o Rubro-Negro enfrentou verdadeiras pedreiras pelo caminho e sofreu alguns duros golpes. Um dos mais marcantes aconteceu em solo gaúcho, na 19ª rodada da competição, justamente no encerramento do primeiro turno. O Lance! relembra Grêmio 4 x 1 Flamengo no Brasileirão 2009.

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O saudoso Estádio Olímpico Monumental, em Porto Alegre, sempre foi um verdadeiro caldeirão para as equipes visitantes. Na tarde do dia 16 de agosto de 2009, não foi diferente. O Grêmio, comandado pelo experiente técnico Paulo Autuori, utilizou a força de sua apaixonada torcida e a forte imposição física de seu elenco para encurralar a equipe carioca, que já contava com estrelas do calibre de Adriano Imperador e Emerson Sheik sob o comando de Andrade.

A partida prometia um duelo tático intenso, mas acabou se transformando em uma grande demonstração de força do ataque tricolor, especialmente nos minutos finais. Com um time envolvente que mesclava a juventude de promessas, como o então garoto Douglas Costa, com a frieza de seus centroavantes, o Grêmio construiu uma goleada por 4 a 1 que ficou eternizada na memória dos torcedores, muito graças ao faro de gol de Jonas.

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Grêmio 4 x 1 Flamengo no Brasileirão 2009

O roteiro da partida e o empate no primeiro tempo

O jogo começou bastante movimentado e com os donos da casa partindo para cima desde os minutos iniciais. Logo aos 14 minutos da primeira etapa, o atacante colombiano Edixon Perea superou a defesa rubro-negra e abriu o placar para o Grêmio, incendiando as arquibancadas do Olímpico.

No entanto, o Flamengo mostrou poder de reação e buscou o empate pouco tempo depois. Aos 25 minutos, o ala Éverton Silva aproveitou uma boa oportunidade e igualou o marcador, levando um tenso 1 a 1 para o intervalo e deixando a partida totalmente em aberto.

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A consolidação da goleada e o show de Jonas

Na volta para a segunda etapa, o Grêmio assumiu de vez as rédeas da partida. Aos 11 minutos (56'), o zagueiro Réver, sempre perigoso e eficiente no jogo aéreo, recolocou o Tricolor gaúcho em vantagem, marcando o segundo gol. O Flamengo precisou se lançar ao ataque em busca de um novo empate, mas acabou deixando buracos cruciais em seu sistema defensivo — um erro fatal diante de um ataque veloz e oportunista.

Foi então que os minutos finais viraram o grande "show de Jonas". O atacante gremista, que vivia uma fase espetacular com a camisa do clube, aproveitou a exposição do adversário para brilhar. Aos 36 minutos (81'), ele sofreu pênalti e converteu a cobrança com enorme perfeição, ampliando o placar para 3 a 1. Apenas seis minutos depois, aos 42 (87'), a arbitragem assinalou uma nova penalidade a favor do Grêmio. Jonas pegou a bola novamente, bateu com a frieza de sempre e fechou a conta em 4 a 1, coroando uma goleada inesquecível.

Ficha técnica: Grêmio 4 x 1 Flamengo no Brasileirão 2009

Competição: Campeonato Brasileiro 2009 - 19ª rodada

Data: 16 de agosto de 2009

Local: Estádio Olímpico Monumental, Porto Alegre (RS)

Gols: Edixon Perea (G) aos 14', Éverton Silva (F) aos 25', Réver (G) aos 56', Jonas (G) aos 81' e 87'.

Grêmio: Victor; Mário Fernandes, Léo, Rafael Marques e Jadilson (Bruno Collaço); Réver, Adilson, Túlio e Douglas Costa (Joílson); Jonas e Edixon Perea (Maylson). Técnico: Paulo Autuori.

Flamengo: Bruno; David Braz, Airton e Ronaldo Angelim; Éverton Silva (Dênis Marques), Willians, Lenon, Gonzalo Fierro (Camacho) e Éverton; Emerson Sheik e Adriano. Técnico: Andrade.