O Campeonato Brasileiro de 2007 marcou uma temporada em que o Botafogo, comandado pelo técnico Cuca, encantou o país com um futebol ofensivo e envolvente. Com uma equipe repleta de nomes que caíram nas graças da torcida alvinegra carioca, o Glorioso protagonizou partidas emocionantes. Uma delas aconteceu na tarde de 26 de agosto, quando o time precisou mostrar enorme poder de reação para calar o Estádio Mineirão. O Lance! relembra Atlético-MG 1 x 2 Botafogo no Brasileirão 2007.

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Do outro lado, o Atlético-MG, sob a batuta de Emerson Leão, apostava na velocidade do seu ataque e no fator casa para superar os cariocas. A partida colocou à prova não apenas a técnica de ambas as equipes, mas também o psicológico, resultando em um enredo clássico de superação para os visitantes, com roteiro assinado pelo grande camisa 10 botafoguense.

Atlético-MG 1 x 2 Botafogo no Brasileirão 2007

O roteiro do jogo e a vantagem atleticana

Empurrado por sua apaixonada torcida no Mineirão, o Atlético-MG começou o jogo buscando impor o seu ritmo. A estratégia do técnico Emerson Leão de utilizar transições rápidas surtiu efeito antes do intervalo. Aos 29 minutos do primeiro tempo, em um rápido contra-ataque que desmontou a defesa carioca, o veloz atacante Danilinho apareceu para abrir o placar, levando o Galo em vantagem para os vestiários.

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O cenário parecia desenhado para uma vitória atleticana, mas o Botafogo voltou para a segunda etapa com uma postura muito mais agressiva e organizada, característica marcante daquele elenco que contava com jogadores como Jorge Henrique, Túlio Guerreiro e Zé Roberto.

A virada comandada por Lúcio Flávio

O empate alvinegro começou a ganhar forma no meio-campo. Aos 15 minutos (60') do segundo tempo, o volante Túlio Lustosa (Túlio Guerreiro) balançou as redes, igualando o placar e silenciando parte do Mineirão. O gol deu o ímpeto que os visitantes precisavam para buscar os três pontos.

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Foi então que brilhou a estrela de Lúcio Flávio. O maestro da equipe de Cuca chamou a responsabilidade e, aos 34 minutos (79') da etapa final, acertou um belo chute de fora da área para estufar as redes do goleiro Edson. A finalização precisa sacramentou a virada por 2 a 1, consolidando o camisa 10 como o grande herói da tarde e mantendo o Botafogo firme na parte de cima da tabela daquele Brasileirão.

Ficha técnica: Atlético-MG 1 x 2 Botafogo no Brasileirão 2007

Competição: Campeonato Brasileiro 2007

Data: 26 de agosto de 2007

Local: Estádio Mineirão, Belo Horizonte (MG)

Horário: 16h

Gols: Danilinho (A) aos 29'; Túlio Guerreiro (B) aos 60' e Lúcio Flávio (B) aos 79'.

Atlético-MG: Edson; Thiago Feltri, Coelho, Leandro Almeida e Marcos; Marquinhos, Gerson, Rafael Miranda e Éder Luís (Batista); Danilinho e Vanderlei (Leandro Carrijó / Lúcio Bala). Técnico: Emerson Leão.

Botafogo: Max; Luciano Almeida (Renato Silva), Juninho, Joílson e Alex Bruno; Alessandro, Ricardinho (Zé Roberto), Lúcio Flávio e Túlio Guerreiro; Reinaldo (Athirson) e Jorge Henrique. Técnico: Cuca.