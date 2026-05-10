Corinthians venceu São Paulo por 5 a 0 na 6ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2011.

O Campeonato Brasileiro de 2011 ocupa um lugar sagrado na galeria de conquistas do torcedor corintiano. Sob o comando de Tite, o Timão iniciou aquela temporada com uma consistência defensiva impressionante e um espírito coletivo que se tornaria a marca registrada da equipe. No entanto, nenhum jogo daquela campanha simbolizou tanto a força do elenco quanto o "Majestoso" válido pela 6ª rodada da competição. O Lance! relembra Corinthians 5 x 0 São Paulo no Brasileirão 2011.

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No dia 26 de junho de 2011, o Estádio do Pacaembu foi o palco de um dos capítulos mais impactantes da história do clássico. Corinthians e São Paulo chegaram para o duelo em momentos distintos, mas ninguém poderia prever que a tarde terminaria com a maior vitória alvinegra sobre o rival na história do Brasileirão, igualando o placar de 5 a 0 registrado anteriormente em 1996.

A partida, que começou equilibrada e terminou o primeiro tempo sem gols, transformou-se em um verdadeiro atropelo na etapa final. Com uma atuação de gala de Liedson e a expulsão de Carlinhos Paraíba, o Corinthians não apenas venceu, mas humilhou o adversário diante de mais de 30 mil torcedores, consolidando a liderança e enviando um aviso claro aos concorrentes de que o título daquele ano tinha dono.

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Corinthians 5 x 0 São Paulo no Brasileirão 2011

O domínio alvinegro e o início do atropelo

Após um primeiro tempo tenso e sem redes balançando, o cenário mudou completamente logo no primeiro minuto da etapa complementar. O meia Danilo, conhecido por sua frieza em jogos decisivos, aproveitou a oportunidade para abrir o placar e explodir a Fiel no Pacaembu. O gol cedo desestabilizou o sistema defensivo do São Paulo, que passou a ceder espaços perigosos.

A situação do Tricolor piorou drasticamente pouco tempo depois, quando o volante Carlinhos Paraíba foi expulso após receber o segundo cartão amarelo. Com um homem a mais e uma organização tática impecável imposta por Tite, o Corinthians transformou o clássico em um monólogo, utilizando as pontas e a aproximação dos volantes Paulinho e Ralf para massacrar o rival.

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O show de Liedson e o "olé" no Pacaembu

Se o jogo teve um dono, esse alguém foi Liedson. O "Levezinho" viveu uma tarde iluminada e precisou de menos de meia hora para anotar um hat-trick histórico. Ele marcou aos 8, aos 15 e aos 34 minutos do segundo tempo, castigando a meta defendida por Rogério Ceni de todas as formas possíveis. A cada gol, a festa nas arquibancadas do Pacaembu aumentava, acompanhada pelos gritos de "olé".

Para fechar a conta e carimbar a goleada histórica, Jorge Henrique, outro operário fundamental daquela equipe, marcou o quinto gol aos 37 minutos. O 5 a 0 não era apenas um placar elástico, mas a confirmação de uma superioridade tática e técnica absoluta, que deixou o rival sem qualquer poder de reação.

Um marco na campanha do título de 2011

A goleada sobre o São Paulo serviu como o grande combustível para o Corinthians rumo ao pentacampeonato brasileiro. A vitória deu ao grupo a confiança necessária para superar os momentos de oscilação que viriam ao longo do torneio. Além disso, o massacre no Majestoso permanece até hoje como uma das exibições mais celebradas da "Era Tite", unindo eficiência defensiva e um ataque impiedoso.

Para os torcedores, aquele domingo de junho foi a prova de que o time estava pronto para conquistas maiores. O equilíbrio entre jogadores experientes, como Danilo e Alex, e a raça de nomes como Jorge Henrique, formaram a base de um ciclo vitorioso que culminaria na Libertadores e no Mundial no ano seguinte.

Ficha técnica: Corinthians 5 x 0 São Paulo no Brasileirão 2011

Competição: Campeonato Brasileiro 2011 - 6ª rodada

Data: 26 de junho de 2011

Local: Estádio do Pacaembu, São Paulo (SP)

Árbitro: Rodrigo Braghetto (SP)

Público: 30.351 pagantes

Gols: Danilo ao 1' 2ºT; Liedson aos 8', 15' e 34' 2ºT; Jorge Henrique aos 37' 2ºT.

Corinthians: Júlio César; Welder, Chicão, Leandro Castán e Fábio Santos; Ralf, Paulinho e Danilo (Morais); Jorge Henrique, Willian (Emerson Sheik) e Liedson. Técnico: Tite.

São Paulo: Rogério Ceni; Jean, Xandão, Bruno Uvini e Luiz Eduardo; Wellington, Rodrigo Caio, Carlinhos Paraíba e Fernandinho (Henrique); Marlos (Ilsinho) e Dagoberto. Técnico: Paulo César Carpegiani.