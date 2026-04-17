Por onde anda Valdo, ex-meia de Grêmio, Cruzeiro e Botafogo?

Valdo Cândido de Oliveira Filho, o eterno camisa 10, nasceu em 12 de janeiro de 1964, em Siderópolis (SC). Reconhecido pela visão de jogo periférica e passes milimétricos, o meia iniciou sua trajetória no Figueirense antes de conquistar o mundo. Muitos torcedores que acompanharam sua elegância em campo hoje buscam saber por onde anda Valdo, o craque que uniu a técnica refinada do futebol brasileiro ao rigor tático europeu.

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O surgimento no Sul e o domínio no Grêmio

Em 1984, Valdo foi contratado pelo Grêmio, onde sua carreira decolou de forma meteórica. Originalmente ponta-esquerda, ele foi deslocado para a armação central por Rubens Minelli, tornando-se o cérebro da equipe.

Pelo Tricolor Gaúcho (1984-1988), ele conquistou o tetracampeonato gaúcho. Em 1987, sua fase era tão extraordinária que o Rei Pelé o elegeu o melhor jogador em atividade no Brasil. Sua capacidade de decidir Gre-Nais e a facilidade em servir atacantes como Renato Gaúcho o transformaram em ídolo absoluto no Estádio Olímpico.

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Sucesso em Portugal e o "Dream Team" de Paris

Aos 24 anos, Valdo iniciou uma trajetória europeia de dar inveja. Foi vendido ao Benfica em 1988 por valores recordes para a época. Em Portugal, conquistou duas edições da Primeira Liga e tornou-se referência técnica do clube encarnado em duas passagens distintas.

Em 1991, transferiu-se para o Paris Saint-Germain (PSG), integrando uma das gerações mais icônicas do clube francês ao lado de Raí e Ricardo Gomes. Entre seus feitos em Paris, destacam-se:

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Protagonismo Europeu: Liderou a eliminação do Real Madrid na UEFA de 1993 com duas assistências no histórico 4 a 1.

Liderou a eliminação do Real Madrid na UEFA de 1993 com duas assistências no histórico 4 a 1. Títulos Nacionais: Venceu a Ligue 1 (1993-94) e duas Copas da França.

Venceu a Ligue 1 (1993-94) e duas Copas da França. Marca: Disputou 147 jogos oficiais pelo clube parisiense, sendo reverenciado até hoje no Parc des Princes.

Longevidade e o retorno ao futebol brasileiro

Após uma passagem pelo Japão, Valdo retornou ao Brasil em 1998 para defender o Cruzeiro, onde, aos 34 anos, viveu sua melhor fase goleadora, vencendo a Recopa Sul-Americana. Sua carreira foi marcada pela longevidade impressionante, passando por Santos, Atlético-MG e um retorno emocionante ao Grêmio em 2002.

O meia encerrou sua jornada profissional em 2004, aos 40 anos, defendendo o Botafogo na Série B. Pela Seleção Brasileira, Valdo disputou 49 jogos e esteve presente nas Copas do Mundo de 1986 e 1990, além do título da Copa América de 1989.

Por onde anda Valdo?

Se você busca saber por onde anda Valdo, o ex-camisa 10 atualmente segue muito ativo no cenário esportivo, mas fora das quatro linhas. Aos 62 anos (em 2026), ele reside entre Santa Catarina e Porto Alegre, mantendo suas raízes no sul do país.

Hoje, ele atua como comentarista esportivo no Canal 11, em Santa Catarina, onde utiliza sua vasta experiência internacional para analisar jogos do Brasileirão e do Campeonato Gaúcho. Antes de se consolidar na mídia, Valdo teve experiências como técnico no Mato Grosso e trabalhou no desenvolvimento das categorias de base da Seleção do Congo, utilizando sua rede de contatos no PSG e no Benfica.

Sempre presente nas redes sociais (@valdocandidofilho), ele compartilha memórias de sua carreira e participa de podcasts, como o Podcalhar, relembrando histórias da época de Raí e George Weah. Para quem quer saber por onde anda Valdo, basta acompanhar os principais debates esportivos catarinenses, onde ele desfila a mesma lucidez que demonstrava com a bola nos pés.

Clubes da carreira de Valdo: