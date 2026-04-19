Gélson Tardivo Gonçalves Júnior, o Gelson Baresi, nasceu em 11 de maio de 1974, em Brasília (DF). Seu apelido foi uma homenagem direta ao craque italiano Franco Baresi, reflexo de sua técnica refinada e postura elegante no setor defensivo no futebol. Revelado pelo Flamengo, ele se tornou um dos defensores mais vitoriosos da década de 90, acumulando troféus por onde passou. Hoje, torcedores das nações rubro-negra e celeste frequentemente procuram saber por onde anda Gelson Baresi, o xerife que aliou classe à marcação implacável.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

O início precoce no Flamengo e o título de 1992

Formado na base do Flamengo desde os 11 anos, Gelson subiu para o time profissional em 1992, com apenas 17 anos. Ele integrou a talentosa geração que contava com nomes como Júnior Baiano. Logo em seu primeiro ano, participou da campanha do Pentacampeonato Brasileiro contra o Botafogo, demonstrando maturidade e solidez apesar da pouca idade.

Pelo Mengão, Gelson disputou 117 jogos, conquistando títulos como a Taça Guanabara de 1995. Seu destaque foi tão grande que ele se tornou figura carimbada nas seleções de base do Brasil, sagrando-se Campeão Mundial Sub-20 em 1993, no Catar, jogando ao lado de futuros craques como Roberto Carlos e Rivaldo.

continua após a publicidade

O auge da carreira no Cruzeiro

Em 1995, Gelson Baresi transferiu-se para o Cruzeiro, onde viveu o período mais glorioso de sua trajetória. Em três temporadas, ele se tornou uma peça-chave na defesa mineira, conquistando sete títulos em apenas dois anos.

Os principais marcos de sua passagem pela Toca da Raposa incluem:

Copa do Brasil 1996: Título conquistado sobre o Palmeiras. Copa Libertadores 1997: Gelson foi titular absoluto sob o comando de Paulo Autuori, sendo fundamental na segurança defensiva que levou o Cruzeiro ao topo da América. Bicampeonato Mineiro (1996-1997): Consolidando a hegemonia regional.

Experiência na Europa e passagens por grandes clubes

Após o sucesso em Minas Gerais, Gelson teve uma carreira nômade e vitoriosa. Passou pelo Fluminense em 1999 e pelo Atlético-MG em 2000, antes de buscar novos desafios no futebol europeu. Em Portugal, defendeu o Vitória de Setúbal por duas temporadas. De volta ao Brasil, ainda conquistou o Campeonato Paranaense com o Coritiba em 2003 e o Campeonato Cearense com o Ceará em 2006, encerrando sua carreira aos 32 anos.

continua após a publicidade

Por onde anda Gelson Baresi?

Se você quer saber por onde anda Gelson Baresi, saiba que ele continua muito influente no futebol, mas agora nos bastidores das grandes negociações. Aos 51 anos (em 2026), Gelson reside no Rio de Janeiro e é um consolidado agente FIFA licenciado.

Ele é o diretor da GB Consultoria Esportiva, empresa através da qual gerencia a carreira de diversos atletas, utilizando sua vasta rede de contatos construída em clubes como Flamengo e Cruzeiro para abrir portas no mercado internacional. Gelson foca especialmente na mentoria de jovens talentos, ajudando na transição do futsal para o campo, compartilhando a experiência de quem viveu o topo do futebol mundial.

Recentemente, em 2025, o ex-zagueiro participou do podcast Fora do Jogo, onde relembrou os sacrifícios e glórias de sua carreira. Para quem busca informações sobre por onde anda Gelson Baresi, ele permanece ativo como um consultor respeitado, sendo presença constante em eventos consulares de seus antigos clubes e mantendo uma forte conexão com a comunidade esportiva carioca.

Clubes de Gelson Baresi na carreira