Por onde anda Tammy Abraham, ex-jogador de Chelsea e Milan?

Kevin Oghenetega Tamaraebi Bakumo-Abraham, ou simplesmente Tammy Abraham, foi uma das grandes revelações da base do Chelsea nos últimos anos. Centroavante de boa altura e porte físico, o sempre oportunista participou de duas conquistas europeias em sua carreira, e agora, vai em busca da que resta para a Tríplice: a Europa League. O Lance! te conta por onde anda Abraham.

Após ser importante em conquistas por Chelsea, Roma e Milan, o atacante chegou neste verão em empréstimo ao Besiktas, da Turquia. Sua estreia oficial acontece nesta quinta-feira (24), às 15h (de Brasília), diante do Shakhtar Donetsk, pela segunda rodada eliminatória da Europa League, e você confere o duelo ao vivo no YouTube do Lance!.

🌌 O começo da trajetória de Tammy Abraham no Chelsea

Abraham foi moldado e criado nas categorias de base dos Blues, e costumava ser artilheiro em boa parte dos torneios de sua idade. O técnico Guus Hiddink, que assumiu de maneira interina após a saída de José Mourinho em 2015/16, viu potencial no atleta e o permitiu fazer alguns treinos entre os profissionais. A estreia aconteceu em maio de 2016, quando entrou por 16 minutos em um duelo com o Liverpool, pela Premier League já encaminhada nas mãos do Leicester.

Para desenvolver o atleta, a diretoria escolheu lhe entregar seguidos empréstimos. Nas três temporadas seguintes, Abraham foi cedido de maneira temporária a Bristol, Swansea e Aston Villa, respectivamente. Com o clube de Birmingham, o centroavante explodiu para a Inglaterra ao anotar 26 gols em 40 jogos e conduzir os Lions de volta à primeira divisão do país.

Em 2019/20, o Chelsea decidiu ficar com Tammy em seu elenco, mas o começo da nova trajetória não foi bom. Diante do Liverpool, na Supercopa da Uefa, em agosto de 2019, o anglo-nigeriano teve a responsabilidade de bater o pênalti decisivo da série após empate nos 120 minutos, mas parou no goleiro Adrián. O caso, inclusive, chegou a lhe gerar episódios de abuso racial por parte de torcedores nas redes sociais.

Nos compromissos seguintes, o jogador deu a volta por cima e marcou alguns gols, mas não conseguiu dar aos Blues uma temporada de grandes feitos. Em 2020/21, como reserva amplamente utilizado pelos treinadores Frank Lampard e Thomas Tuchel, fez parte do elenco campeão da Champions League, que findou um jejum de nove anos sem o europeu principal. Dias depois da conquista, a Roma manifestou interesse e o comprou por 34 milhões de euros.

Ex-Chelsea e Milan, Tammy Abraham está no Besiktas, da Turquia (Foto: Reprodução)

✈️ O caminho trilhado na Itália

Sob o comando de José Mourinho, Abraham viveu momento positivo e foi campeão da Conference League logo em sua primeira temporada com os Giallorossi. Na segunda, chegou à decisão justamente da Europa League, mas viu sua equipe perder para o Sevilla nos pênaltis. Dias depois da polêmica decisão, e criticado pelos poucos gols entregues em 2022/23, sofreu uma ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho na última partida da jornada, diante do Spezia. O retorno aconteceu apenas no final de 2023/24, e a pouca rodagem levou a diretoria da capital a negociá-lo.

O Milan manifestou o desejo de contar com o centroavante rival, e assim, a Roma topou a negociação, emprestando-o aos Rossoneri. Em seu principal momento na temporada, Tammy anotou dois gols justamente sobre os romanistas e ajudou sua equipe a avançar na Copa da Itália. Na Supercopa, em janeiro, anotou o gol do título sobre a Inter de Milão nos acréscimos da segunda etapa, e foi muito festejado pelos torcedores. Entretanto, os feitos não salvaram uma temporada turbulenta do clube, e ao final das contas, a diretoria optou por não acelerar pela contratação definitiva.

👀 Novo desafio para Tammy Abraham

Sem contar com o jogador, a Roma voltou a mirar um empréstimo, e o Besiktas entrou na conversa para ter Tammy Abraham por empréstimo. A estreia do atleta deve acontecer diante do Shakhtar Donetsk, nesta quinta-feira (24), pela ida da segunda rodada eliminatória da Europa League, no Tüpras Stadium, em Istambul (TUR). O inglês chega para suprir a lacuna deixada por Ciro Immobile, que foi em sua contramão e deixou a Turquia para um retorno à Itália, vestindo a camisa do Bologna a partir da próxima temporada.

O confronto entre Besiktas e Shakhtar terá transmissão do Lance! em seu canal no YouTube. Quem se classificar enfrenta o eliminado de Rangers x Panathinaikos, que duelam pela mesma fase, mas na Champions. A ida, disputada na terça-feira (22), teve vitória dos escoceses por 2 a 0; a volta acontece na quarta-feira (30).

