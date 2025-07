Expulsão de Kléber prejudicou ainda mais as tentativas de reação do Santos

No dia 13 de novembro de 2005, o Internacional protagonizou uma das atuações mais consistentes de sua campanha no Campeonato Brasileiro ao golear o Santos por 4 a 0, em partida válida pela 38ª rodada da competição. O jogo aconteceu com portões fechados, no estádio Anacleto Campanella, em São Caetano do Sul, por conta de punição imposta ao clube paulista. Sem a torcida, o Peixe foi dominado do início ao fim, viu sua crise se aprofundar e foi atropelado por uma equipe gaúcha que ainda sonhava com o título nacional. O Lance! relembra Santos 0 x 4 Internacional no Brasileirão 2005.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Santos 0 x 4 Internacional no Brasileirão 2005

O destaque da partida foi o meia Alex, autor de dois gols no primeiro tempo, um deles em cobrança de falta e outro de pênalti. No segundo tempo, Rafael Sóbis completou a goleada com mais dois, fechando a vitória colorada com autoridade. O resultado colocou o time de Muricy Ramalho na vice-liderança com 71 pontos, ainda atrás do Corinthians, mas mantendo acesa a esperança de um título que, semanas depois, seria marcado por enorme polêmica envolvendo a arbitragem.

Já o Santos, treinado por Nelsinho Baptista, viveu sua pior sequência no Brasileirão desde o início da era unificada, acumulando a quarta derrota consecutiva, após perder para Cruzeiro, Ponte Preta e Corinthians — este último por 7 a 1, no clássico da rodada anterior. Com a goleada sofrida para o Inter, o clube dava adeus às chances de vaga na Libertadores de 2006 e amargava uma temporada de decepções.

continua após a publicidade

Primeiro tempo: domínio colorado e show de Alex

O jogo começou com certa movimentação das duas equipes, mas logo o Inter assumiu o controle. Com maior posse de bola e qualidade técnica no meio-campo, o time gaúcho encurralou o Santos, que apostava em lançamentos longos e tinha dificuldades de articulação.

Aos 27 minutos, Alex abriu o placar em bela cobrança de falta. A jogada contou com uma barreira montada de forma ineficiente pela defesa santista e uma falha do goleiro Mauro, que deixou a bola passar por baixo do braço, no canto direito.

continua após a publicidade

Dez minutos depois, Luiz Alberto cometeu pênalti infantil em Rafael Sóbis, que invadiu a área com habilidade. Alex cobrou com segurança, deslocando o goleiro, e ampliou: 2 a 0.

Sem forças para reagir, o Santos ainda tentou algumas jogadas isoladas com Geílson e Cláudio Pitbull, mas a defesa colorada, liderada por Edinho e Ediglê, não deu chances. No intervalo, o técnico Nelsinho tentou mudar o panorama com duas substituições — Zé Elias e Luciano Henrique entraram nas vagas de Fabinho e Giovanni, respectivamente.

Segundo tempo: expulsão e massacre do Internacional

Com o Santos ligeiramente mais agressivo no início do segundo tempo, o jogo parecia caminhar para maior equilíbrio. No entanto, a expulsão de Kléber, aos 16 minutos, por reclamação com o árbitro após falta no meio-campo, minou qualquer possibilidade de reação do time da casa.

Com um a mais, o Internacional administrou a vantagem com inteligência, trocando passes com tranquilidade e aproveitando os espaços. Aos 31 minutos, Ceará arriscou de fora da área, Mauro espalmou para frente, e Rafael Sóbis, livre, marcou o terceiro gol da equipe visitante.

Aos 45, em rápido contra-ataque puxado por Iarley, Sóbis apareceu novamente para marcar o quarto, selando o placar: 4 a 0 para o Inter, sem contestação.

Escalações e destaques

Santos:

Mauro; Zé Leandro, Matheus Ferraz, Luiz Alberto, Kléber; Fabinho (Zé Elias), Heleno, Wendel, Giovanni (Luciano Henrique); Cláudio Pitbull e Geílson.

Técnico: Nelsinho Baptista

Internacional:

Clemer; Ceará, Ediglê, Edinho, Ricardinho; Tinga, Perdigão, Diego Gavilán, Alex; Fernandão e Rafael Sóbis.

Técnico: Muricy Ramalho

Entraram: Iarley, Márcio Mossoró, Wellington

Gols:

Alex, aos 27' e 37'/1ºT

Rafael Sóbis, aos 31' e 45'/2ºT

Destaques da partida:

Alex: dois gols, controle do meio-campo – nota 9,0 Rafael Sóbis: velocidade e oportunismo – nota 8,8 Ceará e Tinga: consistência defensiva e força física – nota 8,0 Mauro (Santos): falha no primeiro gol – nota 4,5 Kléber: expulso em momento-chave – nota 3,5

Pós-jogo: crise santista e Inter ainda sonhando

Após o apito final, o clima no Santos era de desorganização e desânimo. O técnico Nelsinho Baptista não poupou críticas à gestão do elenco e ao planejamento da temporada, responsabilizando seu antecessor Gallo pelos problemas estruturais do time. O próprio treinador classificou o trabalho herdado como “horrível” e reconheceu que teria dificuldades para recuperar a equipe nas rodadas restantes.

Jogadores como Mauro, Fabinho e Wendel tentaram justificar a goleada com erros individuais e falta de concentração. Já Giovanni, um dos ídolos do clube, foi substituído no intervalo e evitou dar declarações, visivelmente abatido.

Do lado colorado, a goleada foi celebrada como reação após a eliminação para o Boca Juniors na Sul-Americana. O time ainda nutria esperanças de alcançar o Corinthians na liderança, mesmo com a diferença de seis pontos e poucas rodadas restantes.