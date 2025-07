Juventus e Leverkusen brigam por antigo astro da Premier League

A Juventus e o Bayer Leverkusen estão interessados na contratação de uma antiga estrela da Premier League. Trata-se de Raheem Sterling, do Chelsea, segundo informações da "ESPN". O inglês possui mais dois anos de contrato com os Blues e está entre os jogadores fora dos planos em Stamford Bridge após um empréstimo sem sucesso no Arsenal.

Enzo Maresca, treinador do Chelsea, incluiu Sterling em um grupo de atletas que treinam separados do time principal e que foram informados que estão fora dos planos da comissão técnica. A maioria do elenco dos Blues segue de férias depois do título do Mundial de Clubes. Porém, segundo a "ESPN", Sterling voltou a treinar antecipadamente e está focado na próxima temporada. Nenhuma oferta foi apresentada ainda, mas a Juventus e o Leverkusen são dois clubes interessados em ter o jogador de 30 anos para 2025/26.

Sterling em ação pelo Chelsea na temporada 2023/24 (Foto: Reprodução/Instagram)

Desempenho abaixo em temporadas recentes

Emprestado ao Arsenal na temporada passada, Sterling não teve bons números, com 28 jogos em 2024/25, sendo 17 deles na Premier League. Em apenas 13 oportunidades, o atacante foi escolhido como titular por Arteta. Ao todo, marcou um gol e concedeu cinco assistências. Sua queda de rendimento também afetou sua participação na seleção da Inglaterra, já que não é convocado há mais de um ano.

No ano anterior, em 2023/24, Sterling teve uma participação bem maior, ainda pelo Chelsea. Atuou em 44 partidas por todas as competições, sendo 31 no onze inicial, com 10 bolas nas redes e outros oito passes para gols.

