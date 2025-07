Santos x Internacional: retrospecto e estatísticas pelo Brasileirão

O duelo entre Santos e Internacional é um clássico interestadual que reúne dois clubes históricos do futebol brasileiro. De um lado, o Alvinegro Praiano, famoso por revelar craques e protagonizar eras gloriosas. Do outro, o Colorado, tradicional e competitivo, dono de campanhas sólidas no cenário nacional e internacional. Quando essas duas camisas se enfrentam, o confronto costuma oferecer jogos equilibrados e com muitos ingredientes técnicos e táticos. O Lance! apresenta as estatísticas de Santos x Internacional pelo Brasileirão.

Embora não seja considerado um clássico regional, o histórico de Santos x Internacional reúne partidas decisivas, vitórias marcantes e um confronto que atravessa décadas do Campeonato Brasileiro. A alternância de domínio entre os dois clubes contribui para o equilíbrio do duelo, com os gaúchos levemente à frente no número de vitórias totais e os paulistas dominando em casa.

Cada clube tem sua fortaleza nesse confronto: o Internacional costuma se impor em Porto Alegre, enquanto o Santos faz valer a força da Vila Belmiro. O retrospecto mostra que o mando de campo tem sido fator determinante para a maioria dos resultados entre as equipes, com poucos triunfos dos visitantes ao longo dos anos.

A seguir, veja as estatísticas completas de Santos x Internacional no Brasileirão: vitórias, empates, desempenho como mandante e visitante, além de curiosidades como maiores invencibilidades, jejum de vitórias e aproveitamento ofensivo e defensivo.

Histórico de confrontos entre Santos x Internacional pelo Brasileirão

Santos x Internacional se enfrentaram 67 vezes pelo Campeonato Brasileiro, com 25 vitórias do Colorado, 22 empates e 20 vitórias do Peixe. Isso representa 37% de vitórias do Internacional, 33% de empates e 30% de triunfos do Santos.

O Internacional balançou as redes 85 vezes nesses confrontos, com média de 1,27 gol por partida, enquanto o Santos marcou 72 gols, com média de 1,07. O equilíbrio numérico entre vitórias e gols mostra que nenhum dos dois clubes conseguiu dominar amplamente o duelo ao longo da história.

Jogando em casa, o Internacional disputou 37 jogos contra o Santos, venceu 18, empatou 14 e perdeu apenas 5. Isso equivale a 49% de vitórias em casa e apenas 14% de derrotas. Já o Santos, como mandante, enfrentou o Internacional em 30 partidas, venceu 15, empatou 8 e perdeu 7, o que significa 50% de aproveitamento em vitórias na Vila Belmiro.

Desempenho do Internacional no confronto

O Internacional tem vantagem no histórico geral do confronto, com 25 vitórias em 67 partidas. Jogando em Porto Alegre, mostra um domínio ainda mais evidente: são 18 vitórias em 37 jogos, com apenas 5 derrotas para o Peixe, além de 14 empates.

O Colorado marcou gols em 72% das partidas e sofreu em 67%, o que mostra um ataque mais produtivo que o sistema defensivo adversário. Seus melhores momentos incluem uma sequência de 7 jogos de invencibilidade, além de 3 vitórias consecutivas como melhor série positiva. O pior jejum sem vencer o Santos foi de 8 partidas, e sua maior série negativa de derrotas consecutivas também foi de 3 jogos.

O desempenho como mandante tem sido a principal chave do Internacional para manter a vantagem no retrospecto, sobretudo em jogos no Beira-Rio, onde conseguiu controlar a maior parte dos confrontos.

Desempenho do Santos no confronto

O Santos venceu 20 das 67 partidas contra o Internacional no Brasileirão, com maior destaque para seus jogos como mandante. Na Vila Belmiro ou em outros estádios em que mandou seus jogos, o Peixe venceu 15 dos 30 confrontos em casa, com aproveitamento de 50%, contra 27% de empates e apenas 23% de derrotas.

O time paulista marcou em 67% das partidas e sofreu gols em 72%, indicando leve desvantagem defensiva diante do Colorado. Sua maior sequência positiva contra o rival foi de 3 vitórias consecutivas, com uma invencibilidade de até 8 jogos. Por outro lado, também enfrentou um período de 7 jogos sem vencer e até 3 derrotas consecutivas.

Apesar de ter menos vitórias no total, o Santos equilibra o confronto com sua força como mandante e com boas campanhas ofensivas nos últimos anos em que as equipes se enfrentaram.

Curiosidades do confronto pelo Brasileirão