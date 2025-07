Rashford define objetivo em chegada no Barcelona: ‘Ganhar tudo’

Novo reforço do Barcelona, Marcus Rashford definiu seus objetivos com a camisa blaugrana em sua apresentação. O inglês vive a expectativa por estar disputando títulos de forma recorrente em sua etapa na Espanha.

- É simples: quero ganhar tudo. Acredito que aqui é o melhor lugar para poder ganhar títulos. É uma equipe ambiciosa e tratarei de ajudar como puder. Não é fácil chegar em um grande clube e triunfar. Aceito o objetivo, embora queira desfrutar e melhorar. Espero fazer muitos gols e me tornar o maior goleador inglês da história, mas priorizo ganhar (títulos).

Rashford comentou sobre a importância de Hansi-Flick em sua chegada no Barcelona, onde está emprestado por uma temporada. O atleta chega para compor elenco e disputar posição em um setor que conta com Lamine Yamal, Raphinha e Lewandowski.

- Claro que Flick é um dos motivos pelos quais estou aqui. Mas não só ele, como todas as pessoas com quem conversei e que me transmitiram vontade para que eu estivesse aqui. Estou motivado e pronto para os desafios que virão.

No Barcelona, Rashford vestirá a histórica camisa 14, que pertenceu a Johan Cruyff no passado. O atleta chega emprestado pelo Manchester United com opção de compra, embora o clube não tenha aberto o jogo sobre valores.

