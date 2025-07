Fluminense x Palmeiras: retrospecto e estatísticas pelo Brasileirão

A rivalidade entre Fluminense e Palmeiras é uma das mais tradicionais do futebol brasileiro, reunindo dois clubes com imensa história e peso nacional. Ao longo das décadas, os confrontos entre cariocas e paulistas renderam jogos memoráveis no Campeonato Brasileiro, com atuações marcantes, viradas épicas e disputas diretas por posições importantes na tabela. O Lance! apresenta as estatísticas de Fluminense x Palmeiras pelo Brasileirão.

O retrospecto geral entre os clubes mostra uma leve vantagem do Palmeiras, mas com equilíbrio notável nos duelos disputados no Rio de Janeiro. Mesmo em temporadas distintas e elencos reformulados, a constância do confronto sempre chamou atenção, sobretudo por envolver torcidas exigentes e contextos técnicos relevantes.

A força do Palmeiras em casa contrasta com a paridade no Maracanã e no antigo estádio das Laranjeiras. A torcida do Fluminense costuma empurrar o time em jogos contra o alviverde, e isso se reflete no histórico como mandante. Porém, o clube paulista mostra sua superioridade histórica como local, com amplo domínio nos jogos realizados em São Paulo.

Neste texto, você confere todos os números do duelo entre Fluminense e Palmeiras pelo Brasileirão, incluindo vitórias, empates, aproveitamento como mandante e visitante, além de curiosidades sobre invencibilidade, maior sequência de vitórias e o total de gols marcados por cada lado.

Histórico de confrontos entre Fluminense x Palmeiras pelo Brasileirão

Fluminense x Palmeiras já se enfrentaram 62 vezes pelo Campeonato Brasileiro desde a era unificada, com ampla vantagem para o time paulista. O Verdão soma 31 vitórias, o Tricolor tem 20 triunfos, e ainda ocorreram 11 empates. Isso representa 50% de vitórias palmeirenses, contra 32% do Fluminense e 18% de igualdades no placar.

Ao longo desses 62 jogos, o Palmeiras marcou 92 gols (média de 1,48 por partida), enquanto o Fluminense balançou as redes 69 vezes (média de 1,11 por confronto). A diferença de gols também revela o desempenho ofensivo superior do time paulista.

O domínio do Palmeiras se faz ainda mais evidente nas partidas disputadas como mandante: em 29 jogos em São Paulo, o Verdão venceu 20, perdeu 6 e empatou 3, o que equivale a 69% de aproveitamento em vitórias. Já o Fluminense mostra sua força como mandante, com 14 vitórias em 33 partidas no Rio de Janeiro, somando 42% de vitórias em casa, contra 33% do Palmeiras como visitante.

Desempenho do Fluminense no confronto

O Fluminense venceu 20 dos 62 jogos contra o Palmeiras no Brasileirão, o que representa 32% de aproveitamento. Curiosamente, o Tricolor marcou gols em 65% dos jogos, mas também sofreu em 79% das partidas.

Seus maiores feitos incluem uma sequência de 7 vitórias consecutivas contra o adversário, além de uma série de 9 partidas de invencibilidade em determinado período. No entanto, o clube carioca também enfrentou um jejum de 10 jogos sem vencer o Palmeiras e amargou 6 derrotas consecutivas em sua pior fase no duelo.

O Tricolor costuma crescer diante de sua torcida, com 14 vitórias nos 33 jogos disputados no Rio. Isso o torna competitivo como mandante, mesmo que no retrospecto geral o rival tenha vantagem.

Desempenho do Palmeiras no confronto

O Palmeiras lidera o histórico com 31 vitórias, ou seja, venceu metade dos jogos disputados entre os clubes no Brasileirão. Assim como o Fluminense, o Verdão também marcou em 79% das partidas, mas sofreu gols em 65% delas.

Entre suas marcas mais expressivas estão 6 vitórias consecutivas contra o Fluminense e uma série de 10 jogos de invencibilidade, além de sua expressiva campanha como mandante. Em 29 partidas em casa, venceu 20 vezes, o que comprova sua superioridade histórica diante da torcida.

Por outro lado, o Palmeiras já enfrentou uma sequência de 7 derrotas seguidas para o time carioca em determinado recorte histórico, e também passou por um jejum de 9 jogos sem vitória, provando que mesmo nos duelos desfavoráveis, o Tricolor soube se impor.

