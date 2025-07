Corinthians enfrentou crise e acabou rebaixado para a Série B no final do ano

A noite de 25 de agosto de 2007 ficou marcada como um dos momentos mais dramáticos da conturbada campanha do Corinthians no Campeonato Brasileiro daquele ano. Jogando no estádio do Pacaembu, diante de mais de 32 mil torcedores, o Timão foi atropelado pelo Cruzeiro, que venceu por 3 a 0 com autoridade. O grande nome da partida foi o atacante Alecsandro, autor de dois gols e responsável por desmontar a defesa alvinegra com movimentação e oportunismo. O Lance! relembra Corinthians 0 x 3 Cruzeiro no Brasileirão 2007.

Corinthians 0 x 3 Cruzeiro no Brasileirão 2007

A atuação apática do Corinthians, somada à pressão das arquibancadas, resultou na demissão do técnico Paulo César Carpegiani, que não resistiu à sequência ruim de resultados. A derrota expôs de vez a fragilidade da equipe paulista, que lutaria contra o rebaixamento até a última rodada daquela edição — e acabaria amargando a queda para a Série B.

Do lado celeste, o time comandado por Dorival Júnior demonstrou eficiência tática, controle emocional e velocidade nos contra-ataques. Foi uma exibição que contrastou completamente com o nervosismo e a desorganização do adversário. A goleada reafirmou a força do Cruzeiro na competição e elevou o moral da equipe para a sequência do torneio.

A seguir, veja como foi a partida, os destaques individuais, escalações e o impacto imediato do resultado na temporada de ambos os clubes.

Um Cruzeiro preciso e um Corinthians em colapso

Desde os primeiros minutos da partida, ficou evidente que o Cruzeiro estava mais confortável em campo. Bem postado defensivamente, o time mineiro explorava os espaços com velocidade e encontrava facilidade para infiltrar na defesa corintiana. O primeiro gol saiu ainda no primeiro tempo, com Alecsandro aproveitando falha de marcação e abrindo o placar.

Na etapa complementar, o panorama não mudou. O Corinthians até tentou reagir, mas esbarrava na falta de criatividade e na forte marcação adversária. O Cruzeiro aproveitou a desorganização corintiana para ampliar. Alecsandro apareceu novamente, marcando seu segundo gol na partida, e Wagner, em bela jogada, fechou o placar com um chute indefensável.

Sem reação e com vaias das arquibancadas, o time paulista sucumbiu de forma melancólica. A derrota por 3 a 0, em casa, foi a gota d’água para a diretoria, que decidiu pela saída imediata do técnico Carpegiani após a partida.

Escalações e destaques individuais

Corinthians:

Felipe; Edson Sitta, Fábio Ferreira, Zelão, Betão; Marcelo Mattos, Rosinei, Marcelo Oliveira, Willian; Éverton Santos e Finazzi.

Entraram: Lulinha, Bruno Otávio e Eduardo Ratinho

Técnico: Paulo César Carpegiani

Cruzeiro:

Lauro; Gabriel, Léo Fortunato, Gladstone, Fábio Santos; Paulinho Dias, Ricardinho, Léo Silva, Maicosuel; Araújo e Alecsandro.

Entraram: Anderson, Guilherme e Marcelo Moreno

Técnico: Dorival Júnior

Destaques do jogo:

Alecsandro: dois gols e presença constante na área – nota 9,0 Maicosuel: movimentação, assistências e criatividade – nota 8,5 Wagner (entrou no segundo tempo): golaço e dinâmica no ataque – nota 8,2 Marcelo Oliveira (Corinthians): único que tentou algo diferente – nota 6,5

Efeito imediato: crise no Corinthians e reconstrução celeste

A derrota consolidou um momento caótico para o Corinthians. Sem padrão de jogo, pressionado pela torcida e mergulhado em instabilidade política, o clube veria uma sucessão de trocas de técnicos ao longo da temporada. A saída de Carpegiani abriu caminho para Nelsinho Baptista, que também não resistiria até o fim do campeonato.

A crise culminaria no rebaixamento inédito para a Série B, em dezembro daquele ano, após empate dramático contra o Grêmio na última rodada. O revés para o Cruzeiro, ainda em agosto, foi um dos principais gatilhos dessa derrocada.

Já o Cruzeiro seguiu em ascensão. Com Dorival Júnior no comando, a equipe manteve-se entre os postulantes à Libertadores e fortaleceu seu elenco para as temporadas seguintes. Jogadores como Alecsandro, Guilherme, Wagner e Maicosuel mostraram evolução ao longo do segundo turno, e o time terminou o campeonato com campanha sólida.

Dados da partida - Corinthians 0 x 3 Cruzeiro

Data: 25 de agosto de 2007 (sábado)

Horário: 21h45 (de Brasília)

Local: Estádio do Pacaembu, São Paulo-SP

Público: 32.439 torcedores

Renda: R$ 241.342,00

Gols: Alecsandro (2x) e Wagner (Cruzeiro)

Árbitro: Luis Antônio Silva dos Santos