Corinthians x Cruzeiro: retrospecto e estatísticas pelo Brasileirão

O confronto entre Corinthians e Cruzeiro é um dos grandes clássicos interestaduais do futebol brasileiro. Duas das camisas mais pesadas do país, com torcidas apaixonadas e vasta galeria de títulos, protagonizaram partidas históricas ao longo das décadas, tanto no Campeonato Brasileiro quanto em outras competições nacionais e internacionais. O Lance! apresenta as estatísticas de Corinthians x Cruzeiro pelo Brasileirão.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

O equilíbrio tem sido a tônica desse duelo, ainda que o Corinthians tenha ligeira vantagem nos números gerais. Jogando em casa, o Timão apresenta um desempenho superior, impulsionado por sua força diante da torcida. Já o Cruzeiro, mesmo com menos vitórias no total, também construiu capítulos marcantes, especialmente nos confrontos disputados em Belo Horizonte.

Esse clássico reúne tradição, rivalidade e muita competitividade. Com times que já viveram altos e baixos ao longo das temporadas, o retrospecto revela oscilações de domínio entre as décadas, além de algumas séries invictas marcantes e jogos decisivos com grande peso na tabela de classificação do Brasileirão.

continua após a publicidade

A seguir, você confere os dados completos do confronto entre Corinthians e Cruzeiro pelo Campeonato Brasileiro, incluindo vitórias, empates, desempenho em casa e fora, além de curiosidades históricas e estatísticas de gols.

Histórico de confrontos entre Corinthians x Cruzeiro

Corinthians x Cruzeiro já se enfrentaram 68 vezes pelo Campeonato Brasileiro, com vantagem para o time paulista. O Timão venceu 27 partidas, contra 23 vitórias da Raposa, além de 18 empates. Isso representa 40% de vitórias do Corinthians, 34% para o Cruzeiro e 26% de empates.

continua após a publicidade

Nos 68 jogos, o Corinthians marcou 72 gols (média de 1,06 por jogo), enquanto o Cruzeiro balançou as redes 64 vezes (média de 0,94). O confronto é marcado por placares apertados e poucos jogos com grande diferença no número de gols.

O desempenho como mandante tem sido fundamental para o Corinthians manter a vantagem no histórico. Jogando em casa, o clube alvinegro venceu 17 dos 35 jogos disputados, com 49% de vitórias. Já o Cruzeiro conquistou 14 triunfos em 33 jogos como mandante, com 42% de aproveitamento.

Desempenho do Corinthians no confronto

O Corinthians lidera o histórico do duelo com 27 vitórias, mantendo um aproveitamento sólido diante do Cruzeiro, especialmente quando atua como mandante. Em São Paulo, o Timão venceu 17 de 35 jogos, sofreu 9 derrotas e empatou outros 9, o que reforça seu domínio no retrospecto caseiro.

O clube alvinegro marcou gols em 66% dos confrontos e sofreu gols em 68% deles. Seus melhores momentos no clássico incluem uma série de 4 vitórias consecutivas e uma invencibilidade de 6 partidas. O maior jejum sem vencer a Raposa foi de 8 jogos.

Curiosamente, o Corinthians nunca sofreu uma sequência longa de derrotas para o Cruzeiro — o máximo foram 2 derrotas seguidas, o que mostra certa consistência ao longo dos anos, mesmo nas fases de reformulação do elenco.

Desempenho do Cruzeiro no confronto

O Cruzeiro tem 23 vitórias em 68 confrontos com o Corinthians, representando 34% de aproveitamento. O clube celeste tem desempenho superior como mandante: foram 14 vitórias em 33 jogos em casa, com apenas 10 derrotas e 9 empates. Isso mostra que, apesar de estar em desvantagem no número total de vitórias, o time mineiro costuma se impor diante de sua torcida.

A Raposa marcou em 68% dos jogos e sofreu gols em 66%. Seu melhor momento no clássico inclui uma invencibilidade de 8 partidas consecutivas contra o Corinthians, além de uma série de 2 vitórias seguidas, que marca sua maior sequência positiva no confronto.

Por outro lado, o Cruzeiro já enfrentou um período de 6 jogos sem vitória e uma sequência negativa de 4 derrotas consecutivas, revelando as oscilações de desempenho no duelo.

Curiosidades do confronto pelo Brasileirão