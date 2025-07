O Campeonato Brasileiro de 1996 foi recheado de grandes jogos e momentos marcantes, mas poucos foram tão dominantes quanto a goleada que o Palmeiras aplicou sobre o Fluminense, no dia 4 de setembro, no estádio das Laranjeiras, pela 8ª rodada da primeira fase. Sob o comando de Vanderlei Luxemburgo, o Verdão mostrou um futebol envolvente, ofensivo e extremamente técnico, com destaque absoluto para Djalminha, autor de três gols no massacre por 5 a 1. O Lance! relembra Fluminense 1 x 5 Palmeiras no Brasileirão 1996.

Fluminense 1 x 5 Palmeiras no Brasileirão 1996

O Fluminense, treinado por Jorge Vieira, não resistiu à intensidade palmeirense e viu sua defesa ser desmontada por um time que combinava força, inteligência e talento individual. O jogo ainda teve golaço de Cafu, participação destacada de Freddy Rincón e atuação segura de Marcos, ainda em seus primeiros passos como titular absoluto no gol alviverde.

O placar de 3 a 0 ainda no primeiro tempo já dava a dimensão do que estava por vir. Na etapa final, o Tricolor até descontou com Pessali, mas viu o Palmeiras manter o controle da partida e ampliar com autoridade. A vitória consolidou a ótima campanha da equipe paulista naquele momento do campeonato e reforçou o status de Djalminha como um dos melhores meias em atividade no Brasil.

A seguir, relembre os detalhes da partida, escalações, contexto da goleada e os nomes que brilharam em um dos jogos mais marcantes da história recente do duelo entre Fluminense e Palmeiras.

O jogo: domínio total do Palmeiras nas Laranjeiras

O Palmeiras entrou em campo com um time que misturava juventude e experiência, velocidade pelas laterais e um meio-campo extremamente técnico. A escalação contava com Marcos no gol, Cafu e Júnior nas laterais, Cléber e Sandro Blum na zaga, além de um setor de meio-campo que reunia Rincón, Galeano, Leandro Ávila, Elivélton e o maestro Djalminha, com Luizão no comando de ataque.

O domínio começou cedo. Aos 20 minutos do primeiro tempo, Djalminha abriu o placar. Oito minutos depois, ele marcou novamente. Aos 31, Cafu ampliou, aproveitando rebote na área, e o Palmeiras foi para o intervalo com 3 a 0 no placar e total controle da partida.

Na segunda etapa, o Fluminense tentou reagir, mas o Palmeiras não permitiu. Djalminha, em noite inspirada, fez o quarto aos 74 minutos e Rincón fechou a goleada pouco depois. O gol de honra do Fluminense saiu com Pessali, mas já era tarde demais: o massacre estava consolidado.

Escalações e destaques individuais

Fluminense entrou em campo com:

Leo Percovich, Ronald, Lima, Alexandre Seixas, Tupãzinho, Charles Guerreiro, Cadu, Rogerinho, Zé Cláudio, Valdeir e Pessali.

Entraram durante a partida: Luís Henrique, Arthur, Barata.

Técnico: Jorge Vieira

Palmeiras jogou com:

Marcos, Cafu, Cléber, Sandro Blum, Júnior, Freddy Rincón, Galeano, Leandro Ávila, Djalminha, Elivélton e Luizão.

Entraram: Roque Júnior, Fernando Diniz, Leonardo.

Técnico: Vanderlei Luxemburgo

Entre os destaques individuais, Djalminha foi o grande nome da noite, com três gols e inúmeras jogadas plásticas. Rincón dominou o meio-campo com elegância e força, e Cafu brilhou com seu tradicional apoio ofensivo e presença dentro da área.

Contexto da goleada no Brasileirão de 1996

Aquela vitória era parte de uma sequência de grandes atuações do Palmeiras em 1996. A equipe fazia uma campanha sólida na primeira fase e tinha um elenco recheado de jogadores técnicos, muitos dos quais viriam a brilhar na Europa e na Seleção Brasileira.

O Fluminense, por outro lado, vivia um momento instável. Mesmo com jogadores experientes, como Charles Guerreiro e Valdeir, o Tricolor não conseguiu conter o volume de jogo do adversário. A goleada sofrida em casa foi um dos momentos mais difíceis daquela campanha, que culminaria com a luta contra o rebaixamento.

Para o torcedor palmeirense, aquele jogo ficou eternizado como uma das maiores atuações fora de casa do clube em Campeonatos Brasileiros, com futebol de alto nível, controle tático e brilho individual. Para os tricolores, a noite representou um duro golpe, difícil de esquecer.