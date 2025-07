Vitória foi crucial para a recuperação do Fluminense no Campeonato Brasileiro

Na tarde de 4 de novembro de 2009, mais de 60 mil tricolores testemunharam no Maracanã um dos capítulos mais emblemáticos da campanha de sobrevivência do Fluminense no Campeonato Brasileiro. O time, então ameaçado pelo rebaixamento, enfrentou o líder Palmeiras e venceu por 1 a 0, com gol decisivo de Fred, mantendo viva uma reação que seria histórica nas rodadas finais da competição. O Lance! relembra Fluminense 1 x 0 Palmeiras no Brasileirão 2009.

Fluminense 1 x 0 Palmeiras no Brasileirão 2009

O duelo pela 34ª rodada foi marcado por emoção, polêmica e intensidade do início ao fim. O Palmeiras, que liderava o campeonato desde a 15ª rodada, perdeu não apenas os três pontos, mas também a posição na tabela, ultrapassado pelo São Paulo. O Fluminense, por sua vez, saiu da lanterna e passou a sonhar com a permanência, embalado por uma sequência invicta que já durava nove jogos — contando Copa Sul-Americana e Brasileirão.

A atuação do time de Cuca, combinando entrega e organização tática, superou o elenco alviverde de Muricy Ramalho, que viu seu ex-clube o derrotar em um momento crucial da disputa pelo título. O lance mais discutido da partida foi um gol mal anulado de Obina ainda no primeiro tempo, que poderia ter mudado o curso do confronto.

No fim, a festa foi dos tricolores, que aplaudiram e empurraram o time em campo, conscientes de que aquela vitória era mais um passo rumo ao que viria a ser uma das maiores recuperações da história do Brasileirão por pontos corridos.

Primeiro tempo: equilíbrio, calor e polêmica

A partida começou sob um forte calor de 37 graus no Rio de Janeiro, que exigiu até parada técnica para hidratação aos 22 minutos do primeiro tempo. Até então, o jogo era truncado, com poucas chances e muita disputa no meio-campo. Fred e Vágner Love tiveram oportunidades, mas não conseguiram concluir com precisão.

A grande polêmica do jogo aconteceu aos 29 minutos, quando Figueroa cruzou, e Obina cabeceou para o gol, abrindo o placar para o Palmeiras. No entanto, o árbitro Carlos Eugênio Simon anulou o gol alegando falta do atacante alviverde — que não existiu. A anulação gerou revolta dos jogadores paulistas e marcou o tom de tensão da partida.

Depois do lance, o Fluminense cresceu. O jovem Dieguinho, em grande fase, levou perigo duas vezes, e Dalton, após escanteio, também quase marcou. A pressão antes do intervalo mostrava que o Tricolor estava disposto a tudo para escapar da zona da degola.

Segundo tempo: Fred marca e garante a vitória do Fluminense

A etapa final começou com o Fluminense mantendo o ímpeto ofensivo. Logo no primeiro minuto, Diguinho arriscou de fora da área, dando o tom do que seria o restante da partida. O gol da vitória veio aos 14 minutos, após escanteio cobrado por Conca. Fred subiu com categoria e, sem precisar sair do chão, cabeceou firme para o fundo das redes, colocando o Maracanã em êxtase.

O Palmeiras tentou reagir, mas não conseguiu retomar o controle do jogo. Muricy Ramalho promoveu substituições, mas sem efeito prático. O Fluminense, embalado pela torcida e por uma entrega física admirável, controlou o meio-campo e continuou criando chances. Fred e Mariano ainda levaram perigo em contra-ataques, enquanto o adversário mostrava sinais de nervosismo.

No apito final, jogadores e torcedores do Fluminense comemoraram como se fosse uma final de campeonato — e, em certo sentido, era. O time mantinha viva a esperança de uma das mais improváveis permanências na elite do futebol brasileiro.

Escalações e atuações

Fluminense:

Rafael; Gum, Digão, Dalton; Mariano, Diguinho, Diogo, Equi González (Maicon), Conca; Dieguinho (Alan) e Fred (Tartá).

Técnico: Cuca

Palmeiras:

Bruno; Maurício, Danilo, Marcão (Robert); Figueroa, Wendel, Sandro Silva, Souza (Deyvid Sacconi), Armero; Diego Souza e Vágner Love (Obina).

Técnico: Muricy Ramalho

Melhores em campo:

Fred: Gol decisivo, presença de área e liderança – nota 9,2. Conca: Inteligente, participativo, deu a assistência para o gol – nota 8,7. Dieguinho: Perigoso nas infiltrações, criou boas chances – nota 7,6. Rafael: Seguro no gol, boas intervenções – nota 8,0.

O que veio depois

O Fluminense seguiria sua impressionante arrancada de recuperação, vencendo jogos cruciais nas rodadas seguintes e escapando do rebaixamento na última rodada, após empatar com o Coritiba no Couto Pereira. A campanha entrou para a história como uma das maiores viradas da era dos pontos corridos.

Já o Palmeiras mergulhou em crise. O time de Muricy Ramalho, que liderava o campeonato com folga, perdeu fôlego na reta final, acumulou tropeços e ficou fora até da zona de classificação à Libertadores, em uma das maiores decepções da história recente do clube.