No dia 23 de agosto de 2015, a Arena Corinthians recebeu mais de 41 mil torcedores para testemunhar um verdadeiro baile tático da equipe comandada por Tite diante do atual bicampeão brasileiro, o Cruzeiro. Com grande atuação coletiva e brilho individual de Vagner Love e Jadson, o Timão venceu por 3 a 0, manteve a liderança isolada do Campeonato Brasileiro e deu uma resposta imediata após a eliminação na Copa do Brasil dias antes. O Lance! relembra Corinthians 3 x 0 Cruzeiro no Brasileirão 2015.

Corinthians 3 x 0 Cruzeiro no Brasileirão 2015

A vitória sobre o Cruzeiro não apenas reforçou a força do elenco alvinegro na competição, mas também selou a reconciliação da torcida com Vagner Love, que vinha sendo criticado por jejum de gols. Naquela tarde, o camisa 9 marcou duas vezes e saiu ovacionado pelos torcedores. Jadson, por sua vez, confirmou sua grande fase, marcando o segundo gol e sendo um dos pilares da engrenagem ofensiva do líder do campeonato.

O adversário, comandado por Vanderlei Luxemburgo, não resistiu à pressão do Timão e viu as alterações no intervalo não surtirem efeito. Mesmo com elenco estrelado, o Cruzeiro teve dificuldades para sair da marcação corintiana e praticamente não ameaçou o gol de Cássio ao longo dos 90 minutos.

A seguir, confira os detalhes da partida, os destaques individuais, escalações e o impacto do resultado na campanha do título corintiano.

Um primeiro tempo com ritmo forte e controle total

O Corinthians começou o jogo impondo intensidade, marca registrada da equipe naquela temporada. Logo nos primeiros minutos, criou chances claras e pressionou a defesa celeste, que só não foi vazada antes graças a dois salvamentos em cima da linha do zagueiro Paulo André. Mas a insistência alvinegra teve recompensa.

Aos 14 minutos, Vagner Love recebeu na área, mostrou presença de área e finalizou para o fundo das redes, abrindo o placar e encerrando um jejum que durava quase dois meses. A Fiel explodiu em Itaquera, não apenas pelo gol, mas pela superação do atacante, que vinha sendo alvo de desconfiança.

Mesmo com a vantagem, o Corinthians não recuou. Seguiu no ataque, controlando o meio-campo com Elias, Bruno Henrique, Renato Augusto e Jadson. E foi justamente o camisa 10 que marcou o segundo gol, aos 43 minutos, aproveitando falha de Love e batendo colocado, com categoria. O Timão ia para o intervalo com 2 a 0 e total domínio da partida.

Segundo tempo: Love amplia e torcida aplaude Corinthians

O Cruzeiro voltou com mudanças: Fabiano no lugar de Maike e Arrascaeta no lugar de Marquinhos, tentando dar mais criatividade ao time. Mas o Corinthians não deu tempo para reação. Logo no primeiro minuto da segunda etapa, Vagner Love apareceu novamente, aproveitando jogada bem construída e marcando o terceiro gol da equipe.

Com o 3 a 0 no placar, o time de Tite administrou a partida com inteligência, mantendo a posse de bola e neutralizando qualquer tentativa de pressão celeste. O Cruzeiro ainda colocou em campo Willian, outro ex-corintiano, mas não conseguiu sequer diminuir o prejuízo.

Nos minutos finais, Tite promoveu as entradas de Ralf, Danilo e o jovem Matheus Pereira, sendo ovacionado pela torcida por sua gestão do elenco. Love deixou o gramado emocionado, aplaudido após a melhor atuação com a camisa do Corinthians em 2015.

Escalações e destaques

Corinthians:

Cássio; Fagner, Felipe, Gil, Uendel; Bruno Henrique (Ralf), Elias, Jadson (Matheus Pereira), Renato Augusto; Malcom e Vagner Love (Danilo).

Técnico: Tite

Cruzeiro:

Fábio; Mayke (Fabiano), Manoel, Paulo André, Mena; Henrique, Charles (Willian), Fabrício, Alisson; Marquinhos (Arrascaeta), Leandro Damião.

Técnico: Vanderlei Luxemburgo

Gols:

Vagner Love, aos 14'/1T e 2'/2T

Jadson, aos 43'/1T

Destaques da partida:

Vagner Love: Dois gols, movimentação, entrega – nota 9,5 Jadson: Participativo, marcou e deu dinâmica ao meio – nota 9,0 Renato Augusto: Maestro da armação, presença constante no ataque – nota 8,5 Fagner e Uendel: Laterais seguros e ofensivos – nota 8,0

Informações de Corinthians 3 x 0 Cruzeiro

Data: 23 de agosto de 2015 Local: Arena Corinthians, São Paulo-SP Público: 41.014 pagantes Renda: R$ 2.671.941,50 Árbitro: Péricles Bassols Cortez (RJ) Cartões amarelos: Bruno Henrique e Gil (COR); Fabrício (CRU)

Com o resultado, o Corinthians manteve a liderança do Brasileirão com autoridade e seguiria firme rumo ao título da temporada. Já o Cruzeiro dava sinais claros de instabilidade sob o comando de Luxemburgo, que acabaria deixando o cargo semanas depois.