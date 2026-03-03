A história de Tarciso no Grêmio; jogos, gols e estatísticas

Participou de conquistas importantes, como o Campeonato Gaúcho de 1977, o Campeonato Brasileiro de 1981 e a Libertadores de 1983.

Ele disputou entre 721 e 723 partidas e marcou mais de 220 gols, sendo o maior artilheiro do Grêmio no Campeonato Brasileiro.

Tarciso jogou no Grêmio de 1973 a 1986, sendo o atleta que mais vezes vestiu a camisa do clube.

A história de Tarciso no Grêmio é marcada por longevidade, protagonismo e identificação absoluta com o clube. Entre 1973 e 1986, o atacante construiu uma carreira que o transformou no jogador que mais vezes vestiu a camisa tricolor e no segundo maior artilheiro da instituição. O Lance! relembra a história de Tarciso no Grêmio.

Conhecido como "Flecha Negra", Tarciso destacou-se pela velocidade e pela capacidade de decidir partidas importantes. Em uma época de transição no futebol gaúcho, ajudou o Grêmio a retomar o protagonismo estadual e a se consolidar no cenário nacional e internacional.

Sua trajetória atravessou duas gerações. Nos anos 1970, foi peça-chave na quebra da hegemonia colorada com a conquista do Campeonato Gaúcho de 1977. Já nos anos 1980, participou diretamente do ciclo mais vitorioso da história gremista até então, com o Campeonato Brasileiro de 1981 e o histórico título da Libertadores seguido do Mundial em 1983.

Ao longo de mais de uma década, manteve regularidade impressionante, ultrapassando a marca de 700 jogos e superando os 220 gols com a camisa do Grêmio — números que sustentam seu lugar entre os maiores ídolos do clube.

A história de Tarciso no Grêmio

Jogos, gols e rankings no Grêmio

Os números de Tarciso apresentam pequenas variações conforme o critério de contagem adotado, mas permanecem sempre acima de 700 partidas e mais de 220 gols.

Período no Grêmio: 1973 a 1986.

Jogos pelo Grêmio:

721 partidas, segundo notas oficiais e registros amplamente divulgados.

723 partidas, conforme levantamentos recentes sobre maiores artilheiros do clube.

Gols pelo Grêmio:

226 gols em 721 jogos, em números utilizados pelo clube e pela imprensa.

228 gols em 723 partidas, segundo outras bases estatísticas.

Independentemente da variação, ele é reconhecido como:

O jogador com mais partidas na história do Grêmio.

O 2º maior artilheiro do clube, atrás apenas de Alcindo.

A diferença de dois jogos ou dois gols decorre de critérios distintos de inclusão de amistosos ou partidas específicas, sem alterar sua posição histórica.

Gols em Brasileirão e Gre-Nais

Tarciso também se destaca em recortes específicos de competição.

É o maior artilheiro do Grêmio na história do Campeonato Brasileiro, com 78 gols na competição.

Nos clássicos Gre-Nais contra o Sport Club Internacional, disputou entre 47 e 54 partidas, dependendo da fonte consultada. Em um recorte estatístico específico, aparecem 47 clássicos com 7 gols marcados.

Esses números demonstram seu peso tanto em competições nacionais quanto em confrontos decisivos no cenário estadual.

Títulos de Tarciso pelo Grêmio

Tarciso foi protagonista em praticamente toda a fase mais vitoriosa do Grêmio entre os anos 1970 e 1980.

Campeonato Brasileiro - 1981

Copa Libertadores da América - 1983

Copa Intercontinental (Mundial de Clubes) - 1983

Campeonato Gaúcho (5 títulos)

1977

1979

1980

1985

1986

Além dessas conquistas, participou de campanhas vencedoras em torneios menores e amistosos internacionais, mas os títulos nacionais e internacionais de 1981 e 1983 são os marcos centrais de sua trajetória.

Trajetória de Tarciso no clube

Revelado pelo América-RJ, Tarciso chegou ao Grêmio em 1973. A adaptação foi rápida, e ainda nos anos 1970 tornou-se peça fundamental do time.

Em 1977, foi decisivo na conquista do Campeonato Gaúcho que encerrou a sequência de títulos do rival. No início da década seguinte, viveu o auge coletivo e individual com a conquista do Brasileirão e do ciclo Libertadores–Mundial.

A partir de 1982, com a ascensão de Renato Portaluppi, perdeu parte do protagonismo ofensivo, mas permaneceu como referência de experiência até deixar o clube em 1986.

Perfil técnico e importância histórica

Posição: ponta-direita e atacante.

Tarciso era reconhecido pela velocidade em arrancadas longas, força no mano a mano e presença constante na área. A capacidade de infiltração e finalização explicam a alta contagem de gols mesmo atuando pelos lados do campo.

O apelido "Flecha Negra" traduzia seu estilo direto e explosivo. Tornou-se símbolo de representatividade negra no clube e referência obrigatória em qualquer lista de maiores jogadores do Grêmio, ao lado de nomes como Renato, Alcindo, Everaldo e Hugo de León.

Com mais de 700 jogos e mais de 220 gols, Tarciso permanece como um dos pilares estatísticos e históricos da trajetória tricolor.