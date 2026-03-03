A história de Tarciso no Grêmio; jogos, gols e estatísticas
O Flecha Negra que mais vestiu a camisa tricolor.
A história de Tarciso no Grêmio é marcada por longevidade, protagonismo e identificação absoluta com o clube. Entre 1973 e 1986, o atacante construiu uma carreira que o transformou no jogador que mais vezes vestiu a camisa tricolor e no segundo maior artilheiro da instituição. O Lance! relembra a história de Tarciso no Grêmio.
Conhecido como "Flecha Negra", Tarciso destacou-se pela velocidade e pela capacidade de decidir partidas importantes. Em uma época de transição no futebol gaúcho, ajudou o Grêmio a retomar o protagonismo estadual e a se consolidar no cenário nacional e internacional.
Sua trajetória atravessou duas gerações. Nos anos 1970, foi peça-chave na quebra da hegemonia colorada com a conquista do Campeonato Gaúcho de 1977. Já nos anos 1980, participou diretamente do ciclo mais vitorioso da história gremista até então, com o Campeonato Brasileiro de 1981 e o histórico título da Libertadores seguido do Mundial em 1983.
Ao longo de mais de uma década, manteve regularidade impressionante, ultrapassando a marca de 700 jogos e superando os 220 gols com a camisa do Grêmio — números que sustentam seu lugar entre os maiores ídolos do clube.
A história de Tarciso no Grêmio
Jogos, gols e rankings no Grêmio
Os números de Tarciso apresentam pequenas variações conforme o critério de contagem adotado, mas permanecem sempre acima de 700 partidas e mais de 220 gols.
Período no Grêmio: 1973 a 1986.
Jogos pelo Grêmio:
721 partidas, segundo notas oficiais e registros amplamente divulgados.
723 partidas, conforme levantamentos recentes sobre maiores artilheiros do clube.
Gols pelo Grêmio:
226 gols em 721 jogos, em números utilizados pelo clube e pela imprensa.
228 gols em 723 partidas, segundo outras bases estatísticas.
Independentemente da variação, ele é reconhecido como:
- O jogador com mais partidas na história do Grêmio.
- O 2º maior artilheiro do clube, atrás apenas de Alcindo.
A diferença de dois jogos ou dois gols decorre de critérios distintos de inclusão de amistosos ou partidas específicas, sem alterar sua posição histórica.
Gols em Brasileirão e Gre-Nais
Tarciso também se destaca em recortes específicos de competição.
É o maior artilheiro do Grêmio na história do Campeonato Brasileiro, com 78 gols na competição.
Nos clássicos Gre-Nais contra o Sport Club Internacional, disputou entre 47 e 54 partidas, dependendo da fonte consultada. Em um recorte estatístico específico, aparecem 47 clássicos com 7 gols marcados.
Esses números demonstram seu peso tanto em competições nacionais quanto em confrontos decisivos no cenário estadual.
Títulos de Tarciso pelo Grêmio
Tarciso foi protagonista em praticamente toda a fase mais vitoriosa do Grêmio entre os anos 1970 e 1980.
- Campeonato Brasileiro - 1981
- Copa Libertadores da América - 1983
- Copa Intercontinental (Mundial de Clubes) - 1983
Campeonato Gaúcho (5 títulos)
- 1977
- 1979
- 1980
- 1985
- 1986
Além dessas conquistas, participou de campanhas vencedoras em torneios menores e amistosos internacionais, mas os títulos nacionais e internacionais de 1981 e 1983 são os marcos centrais de sua trajetória.
Trajetória de Tarciso no clube
Revelado pelo América-RJ, Tarciso chegou ao Grêmio em 1973. A adaptação foi rápida, e ainda nos anos 1970 tornou-se peça fundamental do time.
Em 1977, foi decisivo na conquista do Campeonato Gaúcho que encerrou a sequência de títulos do rival. No início da década seguinte, viveu o auge coletivo e individual com a conquista do Brasileirão e do ciclo Libertadores–Mundial.
A partir de 1982, com a ascensão de Renato Portaluppi, perdeu parte do protagonismo ofensivo, mas permaneceu como referência de experiência até deixar o clube em 1986.
Perfil técnico e importância histórica
Posição: ponta-direita e atacante.
Tarciso era reconhecido pela velocidade em arrancadas longas, força no mano a mano e presença constante na área. A capacidade de infiltração e finalização explicam a alta contagem de gols mesmo atuando pelos lados do campo.
O apelido "Flecha Negra" traduzia seu estilo direto e explosivo. Tornou-se símbolo de representatividade negra no clube e referência obrigatória em qualquer lista de maiores jogadores do Grêmio, ao lado de nomes como Renato, Alcindo, Everaldo e Hugo de León.
Com mais de 700 jogos e mais de 220 gols, Tarciso permanece como um dos pilares estatísticos e históricos da trajetória tricolor.
