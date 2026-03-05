A história de Piazza no Cruzeiro; jogos, gols e estatísticas

Foi fundamental na conquista da Taça Brasil de 1966 e da Copa Libertadores de 1976.

Ele disputou 566 partidas e marcou 40 gols, atuando como volante e zagueiro.

Piazza jogou no Cruzeiro de 1963 a 1978, destacando-se como capitão e líder.

A história de Piazza no Cruzeiro é marcada por liderança, regularidade e protagonismo nos momentos mais importantes da trajetória celeste no século XX. Entre 1963 e 1978, Wilson Piazza construiu uma carreira inteiramente ligada ao clube, tornando-se um dos maiores ídolos e o símbolo de uma era vencedora. O Lance! relembra a história de Piazza no Cruzeiro.

Contratado após se destacar no futebol amador de Belo Horizonte, rapidamente se firmou no time principal. Sua inteligência tática e capacidade de leitura de jogo chamaram atenção desde os primeiros anos. Em pouco tempo, assumiu a braçadeira de capitão e passou a liderar um elenco que entraria para a história.

Piazza foi o capitão na campanha da Taça Brasil de 1966, quando o Cruzeiro superou o poderoso Santos Futebol Clube de Pelé na final, em uma das maiores façanhas do futebol brasileiro. Anos depois, voltou a erguer o principal troféu da história do clube até então: a Copa Libertadores da América de 1976.

Ao longo de 15 temporadas consecutivas, consolidou-se como o 4º jogador que mais vezes vestiu a camisa celeste, com impressionantes 566 partidas.

A história de Piazza no Cruzeiro

Jogos, gols e posição nos rankings

Período no Cruzeiro: 1963 a 1978.

Jogos pelo Cruzeiro: 566 partidas oficiais, número que o coloca como o 4º atleta com mais jogos na história do clube.

Gols marcados: 40 gols com a camisa do Cruzeiro.

Embora fosse essencialmente um jogador defensivo, o número de gols demonstra sua capacidade de participação ofensiva, especialmente nos primeiros anos como volante.

Posições em campo: iniciou a carreira como volante, mas ao longo do tempo foi recuado para atuar como zagueiro central, muitas vezes exercendo a função de líbero ou quarto-zagueiro, papel estratégico nas formações da época.

A versatilidade tática foi uma das marcas de sua trajetória. Sua leitura de jogo permitiu que desempenhasse funções distintas sem perder rendimento.

Títulos de Piazza pelo Cruzeiro

Piazza é o grande capitão do ciclo mais vitorioso do Cruzeiro até os anos 1970.

Taça Brasil

1966 – conquista histórica sobre o Santos na final, marco nacional da afirmação celeste.

Copa Libertadores da América

1976 – primeiro título continental do clube.

Campeonato Mineiro (10 títulos)

1965

1966

1967

1968

1969

1972

1973

1974

1975

1977

A soma de títulos estaduais e nacionais consolida Piazza como um dos capitães mais vitoriosos do futebol brasileiro em sua geração.

Trajetória de Piazza no clube

Piazza começou no Renascença, clube amador de Belo Horizonte, antes de ser contratado pelo Cruzeiro em 1963. Sua evolução foi rápida, e em 1966 já era capitão do time.

Entre 1966 e 1976, liderou o elenco no período mais competitivo da história do clube até então. Ao lado de nomes como Dirceu Lopes e Tostão, além de Raul, Natal e Zé Carlos, formou a base do chamado ciclo de ouro cruzeirense.

Encerrrou a carreira no próprio Cruzeiro, em 1978, consagrado como "eterno capitão" e referência institucional do clube.

Perfil técnico e importância histórica

Posição: volante e zagueiro.

Piazza destacava-se pelo senso de posicionamento, marcação firme e leal, excelente leitura defensiva e qualidade na saída de bola. Sua formação inicial como jogador de meio-campo explicava a técnica refinada e a capacidade de iniciar jogadas desde a defesa.

A adaptação para a zaga ampliou sua importância tática, tornando-o peça-chave em diferentes esquemas. Sua liderança silenciosa e constante o transformou em figura central dentro e fora de campo.

O nome de Piazza aparece em praticamente todas as listas de maiores jogadores da história do Cruzeiro, ao lado de Dirceu Lopes, Tostão e outros ídolos históricos. Sua participação direta na final da Taça Brasil de 1966 e na campanha da Libertadores de 1976 sustenta seu legado como um dos maiores capitães do futebol brasileiro.