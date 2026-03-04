A história de Careca no São Paulo; jogos, gols e estatísticas

Ele era conhecido por sua combinação de velocidade, força e técnica, o que o tornou um grande centroavante.

Foi destaque na conquista de títulos importantes, como o Campeonato Paulista e o Brasileiro.

Careca jogou no São Paulo entre 1983 e 1987, com 191 partidas e 115 gols.

A história de Careca no São Paulo está diretamente ligada à reconstrução do protagonismo tricolor na década de 1980. Entre 1983 e 1987, o centroavante transformou-se na principal referência ofensiva da equipe e consolidou seu nome entre os maiores atacantes da história do clube. O Lance! relembra a história de Careca no São Paulo.

Contratado junto ao Guarani para substituir Serginho Chulapa, Careca assumiu rapidamente a responsabilidade de vestir a camisa 9. Jovem, mas já com reputação de goleador, encontrou no Morumbi o ambiente ideal para atingir maturidade técnica e estatística.

No meio da década, liderou o grupo que ficou conhecido como "Menudos do Morumbi", geração que devolveu títulos importantes ao São Paulo. Seu desempenho no Campeonato Paulista de 1985 e no Campeonato Brasileiro de 1986 elevou seu patamar e o colocou entre os principais jogadores do país.

Com média elevada de gols por partida e atuações decisivas em finais, Careca deixou o clube em 1987 como um dos grandes ídolos tricolores antes de iniciar a trajetória internacional que o levaria ao Napoli.

A história de Careca no São Paulo

Jogos, gols e médias no São Paulo

Período no clube: 1983 a 1987.

Jogos pelo São Paulo:

191 partidas e 115 gols, números mais utilizados em perfis históricos e registros oficiais.

Há levantamentos que indicam 183 jogos e 114 gols considerando apenas determinadas competições oficiais. A diferença costuma estar ligada à inclusão ou não de amistosos e torneios específicos.

Independentemente do critério adotado, a média de gols é superior a 0,6 por partida, índice elevado para um atacante que atuava em competições estaduais e nacionais de alto nível.

Artilharias marcantes

Careca acumulou conquistas individuais relevantes durante sua passagem pelo São Paulo.

Campeonato Paulista de 1985 – artilheiro com 23 gols. Campeonato Brasileiro de 1986 – artilheiro com 25 gols.

Esses números reforçam seu protagonismo nas principais campanhas do período.

Títulos pelo São Paulo

Campeonato Paulista

1985

1987

Campeonato Brasileiro

1986

Na campanha do Brasileiro de 1986, Careca foi o grande nome do time. Na final contra o Guarani Futebol Clube, marcou o gol que levou a decisão para os pênaltis, passo decisivo para a conquista tricolor.

O bicampeonato paulista e o título nacional consolidaram o período como um dos mais importantes do São Paulo na década.

Trajetória e consolidação de Careca

Careca chegou ao São Paulo em 1983 e rapidamente virou titular absoluto. Entre 1984 e 1986 viveu seu auge técnico no clube, tornando-se convocação frequente para a Seleção Brasileira.

Após a temporada de 1987, foi negociado com o Società Sportiva Calcio Napoli, onde formaria parceria histórica com Diego Maradona.

A passagem pelo Morumbi foi determinante para projetá-lo internacionalmente e consolidar sua reputação como um dos grandes centroavantes brasileiros dos anos 1980.

Perfil técnico e importância histórica de Careca

Posição: centroavante.

Careca era um atacante completo. Aliava velocidade e força física a excelente posicionamento dentro da área. Tinha cabeceio forte, finalização precisa com os dois pés e capacidade de definir em espaços curtos.

Sua mobilidade também o diferenciava, participando da construção das jogadas e não apenas da conclusão. A combinação de técnica e eficiência explica a alta média de gols e o protagonismo em decisões.

O nome de Careca aparece de forma recorrente nas listas de maiores ídolos do São Paulo, sendo lembrado como um dos melhores camisas 9 da história do clube e um dos principais atacantes do futebol brasileiro na década de 1980.