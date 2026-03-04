A história de Careca no São Paulo; jogos, gols e estatísticas
O camisa 9 que decidiu títulos e marcou época no Morumbi.
A história de Careca no São Paulo está diretamente ligada à reconstrução do protagonismo tricolor na década de 1980. Entre 1983 e 1987, o centroavante transformou-se na principal referência ofensiva da equipe e consolidou seu nome entre os maiores atacantes da história do clube. O Lance! relembra a história de Careca no São Paulo.
Contratado junto ao Guarani para substituir Serginho Chulapa, Careca assumiu rapidamente a responsabilidade de vestir a camisa 9. Jovem, mas já com reputação de goleador, encontrou no Morumbi o ambiente ideal para atingir maturidade técnica e estatística.
No meio da década, liderou o grupo que ficou conhecido como "Menudos do Morumbi", geração que devolveu títulos importantes ao São Paulo. Seu desempenho no Campeonato Paulista de 1985 e no Campeonato Brasileiro de 1986 elevou seu patamar e o colocou entre os principais jogadores do país.
Com média elevada de gols por partida e atuações decisivas em finais, Careca deixou o clube em 1987 como um dos grandes ídolos tricolores antes de iniciar a trajetória internacional que o levaria ao Napoli.
A história de Careca no São Paulo
Jogos, gols e médias no São Paulo
Período no clube: 1983 a 1987.
Jogos pelo São Paulo:
191 partidas e 115 gols, números mais utilizados em perfis históricos e registros oficiais.
Há levantamentos que indicam 183 jogos e 114 gols considerando apenas determinadas competições oficiais. A diferença costuma estar ligada à inclusão ou não de amistosos e torneios específicos.
Independentemente do critério adotado, a média de gols é superior a 0,6 por partida, índice elevado para um atacante que atuava em competições estaduais e nacionais de alto nível.
Artilharias marcantes
Careca acumulou conquistas individuais relevantes durante sua passagem pelo São Paulo.
- Campeonato Paulista de 1985 – artilheiro com 23 gols.
- Campeonato Brasileiro de 1986 – artilheiro com 25 gols.
Esses números reforçam seu protagonismo nas principais campanhas do período.
Títulos pelo São Paulo
Campeonato Paulista
- 1985
- 1987
Campeonato Brasileiro
- 1986
Na campanha do Brasileiro de 1986, Careca foi o grande nome do time. Na final contra o Guarani Futebol Clube, marcou o gol que levou a decisão para os pênaltis, passo decisivo para a conquista tricolor.
O bicampeonato paulista e o título nacional consolidaram o período como um dos mais importantes do São Paulo na década.
Trajetória e consolidação de Careca
Careca chegou ao São Paulo em 1983 e rapidamente virou titular absoluto. Entre 1984 e 1986 viveu seu auge técnico no clube, tornando-se convocação frequente para a Seleção Brasileira.
Após a temporada de 1987, foi negociado com o Società Sportiva Calcio Napoli, onde formaria parceria histórica com Diego Maradona.
A passagem pelo Morumbi foi determinante para projetá-lo internacionalmente e consolidar sua reputação como um dos grandes centroavantes brasileiros dos anos 1980.
Perfil técnico e importância histórica de Careca
Posição: centroavante.
Careca era um atacante completo. Aliava velocidade e força física a excelente posicionamento dentro da área. Tinha cabeceio forte, finalização precisa com os dois pés e capacidade de definir em espaços curtos.
Sua mobilidade também o diferenciava, participando da construção das jogadas e não apenas da conclusão. A combinação de técnica e eficiência explica a alta média de gols e o protagonismo em decisões.
O nome de Careca aparece de forma recorrente nas listas de maiores ídolos do São Paulo, sendo lembrado como um dos melhores camisas 9 da história do clube e um dos principais atacantes do futebol brasileiro na década de 1980.
