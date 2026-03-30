O escândalo Fifa Gate, em 2015, expôs subornos em negociações de direitos e escolha de sedes, levando a prisões de executivos.

Erros de arbitragem, como o 'gol fantasma' de 1966 e a 'Mão de Deus' de 1986, evidenciam a necessidade de tecnologia no esporte.

Copa do Mundo da Fifa é um evento global com uma história marcada por polêmicas e corrupção.

A Copa do Mundo da Fifa é o ápice do esporte global, responsável por mobilizar bilhões de pessoas e atrair as cifras financeiras mais altas do entretenimento. No entanto, por trás da genialidade dos atletas, o torneio carrega uma história profundamente marcada por polêmicas inesquecíveis. Desde erros humanos que definiram resultados em campo até investigações criminais que revelaram redes de extorsão nos mais altos gabinetes da federação internacional, a competição precisou se adaptar e evoluir para sobreviver às suas próprias falhas. O Lance! relembra os maiores escândalos de arbitragem e corrupção na história da Copa do Mundo.

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Historicamente, as controvérsias começaram a moldar o Mundial muito antes da era digital ou da cobertura televisiva massiva. As suspeitas sobre a integridade das partidas ganharam força já em 1934, quando pressões diretas do regime fascista italiano recaíram sobre o corpo de arbitragem para assegurar o título do país anfitrião. A partir da década de 1960, a televisão passou a expor os equívocos para o mundo inteiro, forçando a Fifa a buscar soluções paliativas. O infame "gol fantasma" do inglês Geoff Hurst, na final de 1966, e a "Mão de Deus" de Diego Maradona, vinte anos depois, no México, entraram para a cultura pop, mas também escancararam os limites físicos dos árbitros em visualizar lances milimétricos sem o apoio da tecnologia.

Se os erros do passado eram vistos como parte do romantismo do esporte, o colapso estrutural da arbitragem ocorrido na Copa do Mundo de 2002, sediada em conjunto por Coreia do Sul e Japão, ultrapassou o limite tolerável. As atuações, especialmente nos jogos da seleção sul-coreana, mancharam a imagem da edição. O árbitro equatoriano Byron Moreno tornou-se o símbolo máximo desse desastre durante as oitavas de final contra a Itália, anulando gols legais, ignorando lances de extrema violência e expulsando jogadores de forma questionável. A carreira de Moreno acabou em decadência nas páginas policiais americanas após seu envolvimento em uma rede de tráfico internacional de drogas no aeroporto de Nova York, poucos anos depois do Mundial asiático.

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Enquanto a integridade dos gramados tentava ser recuperada, o verdadeiro escândalo ocorria nos bastidores. Em maio de 2015, uma megaoperação liderada pelo FBI em um luxuoso hotel na Suíça revelou o Fifa Gate. As investigações expuseram um esquema sistêmico e bilionário de subornos focados na negociação de direitos de transmissão e na venda de votos para a escolha das sedes das Copas da Rússia e do Catar. O tsunami jurídico levou à prisão imediata de altos executivos e derrubou da presidência nomes históricos como Joseph Blatter e Michel Platini, reestruturando completamente o tabuleiro de poder do futebol mundial e forçando a implementação de novos programas de transparência corporativa.

Para proteger o principal produto do seu catálogo contra a repetição de tragédias esportivas, a federação precisou abraçar a tecnologia de vídeo. A adoção definitiva do VAR (Video Assistant Referee), na edição de 2018, e a posterior inclusão da marcação de impedimento semi-automático estancaram os erros grosseiros e garantiram taxas de acerto na casa dos 99% logo na fase de grupos. Embora a intervenção eletrônica tenha modificado a dinâmica de celebração das arquibancadas e inserido pausas no tempo de jogo, ela selou um pacto contra as falhas absurdas, blindando o Mundial contra os fantasmas do seu passado.

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Os maiores escândalos de arbitragem e corrupção na história da Copa do Mundo

A evolução das polêmicas: do gol de 1966 à Mão de Deus em 1986

Os erros arbitrais decisivos nas primeiras décadas do torneio frequentemente possuíam contornos políticos ou evidenciavam a incapacidade de marcação em jogadas muito rápidas. A Copa do Mundo de 1966 eternizou a polêmica do chamado "gol fantasma". Durante a prorrogação da grande decisão, o atacante inglês Geoff Hurst chutou forte no travessão alemão; a bola quicou claramente fora da linha fatal, mas o árbitro validou o tento, mudando irremediavelmente a história daquele título.

Vinte anos depois, o mundo assistiria estupefato ao limite da visão humana no apito. Nas quartas de final do Mundial do México de 1986, Diego Maradona saltou na área inglesa e, usando o punho cerrado, desviou a bola por cima do goleiro adversário. O lance ilegal foi validado e imortalizado pelo próprio atacante como "A Mão de Deus". Menos de cinco minutos depois da fraude esportiva, Maradona arrastaria meia equipe adversária para marcar o "Gol do Século", demonstrando como os maiores talentos da história muitas vezes coabitaram com a malandragem tática sob as vistas grossas da arbitragem.

Final de 1966: O chute de Geoff Hurst não ultrapassou a linha de gol, mas a validação do lance garantiu o título mundial à Inglaterra sobre a Alemanha. México 1986: A "Mão de Deus" de Diego Maradona eliminou a Inglaterra nas quartas de final antes da consolidação do craque no mesmo jogo. O impacto visual: A expansão das câmeras de televisão coloridas começou a desmascarar os erros em tempo real, exigindo respostas institucionais.

O colapso na Coreia na Copa de 2002 e a condenação de Byron Moreno

A credibilidade da arbitragem atingiu seu ponto mais baixo durante a Copa do Mundo de 2002, quando uma sequência de jogos controversos beneficiou os anfitriões sul-coreanos. Entre os maiores escândalos de arbitragem e corrupção vistos na era moderna da Copa do Mund está o embate contra a seleção da Itália nas oitavas de final permanece como o maior desastre disciplinar moderno do evento. Conduzido pelo árbitro Byron Moreno, o jogo registrou a anulação de um gol legítimo do italiano Damiano Tommasi, agressões não punidas contra os defensores europeus e a expulsão injustificada de Francesco Totti após sofrer um pênalti claro.

A eliminação italiana chocou a crônica esportiva global, e as consequências para o apitador foram dramáticas. Byron Moreno foi investigado em seu próprio país por escândalos em ligas locais e acabou banido dos gramados. A trajetória daquele que virou símbolo da péssima qualidade de julgamento da Fifa terminou em setembro de 2010. Moreno foi flagrado e detido no Aeroporto Internacional John F. Kennedy, em Nova York, tentando contrabandear seis quilos de heroína aderidos ao próprio corpo, terminando encarcerado no sistema penitenciário dos Estados Unidos.

O desastre de 2002: A atuação de Byron Moreno nas oitavas de final minou a legitimidade da campanha sul-coreana perante o público europeu. Violência e conivência: Além de anular gols legítimos, o jogo foi pautado pela agressividade impune e pela expulsão de jogadores essenciais da Itália. A queda de Moreno: O árbitro equatoriano teve a carreira encerrada e foi preso por tráfico internacional de drogas oito anos após o fim do torneio.

A revolução do VAR na Copa de 2018 e o combate tecnológico aos erros

Para interromper as falhas históricas em sua maior vitrine comercial, a Internacional Board (IFAB) aprovou definitivamente o uso do árbitro de vídeo em março de 2018. A aguardada estreia do VAR aconteceu na Copa do Mundo da Rússia, operando a partir de uma sala de controle unificada conectada a 33 câmeras espalhadas pelos estádios, com a função estrita de intervir em lances capitais, cartões vermelhos e penalidades não marcadas pela autoridade de campo.

O impacto foi imediato e traduzido em métricas absolutas de eficiência. Somente durante a intensa fase de grupos de 2018, o departamento de checagem analisou 335 incidentes de jogo. A tecnologia forçou a reversão de 14 decisões de campo, estabelecendo uma taxa de acerto estatística de 99,3% nos lances revisados, algo inédito nos registros históricos da entidade. Nos torneios subsequentes, o aparato foi expandido, ganhando o reforço do sistema semi-automático de impedimento, que utiliza sensores inerciais acoplados à bola para acabar definitivamente com os erros em lances ajustados.

Estreia absoluta: O VAR iniciou sua trajetória no torneio na Copa da Rússia em 2018, focando no princípio de mínima interferência e máximo benefício. Precisão documentada: A intervenção digital de checagem superou a marca de 99% de acertos nos fundamentos decisivos avaliados pela comissão. Evolução contínua: O sistema passou a integrar sensores eletrônicos nas bolas oficiais em 2022 para deliberações de impedimento sem a intervenção humana.

O esquema do Fifa Gate e o desmanche na cúpula de Zurique

Enquanto o VAR prometia limpar o gramado na segunda metade da última década, os escritórios operacionais da entidade máxima enfrentavam o abismo da corrupção sistemática. Em maio de 2015, uma megaoperação deflagrada por agentes americanos do FBI, em cooperação com as autoridades suíças, invadiu o Hotel Baur au Lac, em Zurique, horas antes do congresso internacional da Fifa, prendendo executivos do mais alto escalão em seus quartos.

O processo, globalmente conhecido como Fifa Gate, esmiuçou uma complexa engrenagem criminosa que operava nas Américas e na Europa há quase vinte e cinco anos. As investigações listaram fraudes de lavagem de dinheiro, subornos para a comercialização de direitos de transmissão em redes de TV e o massivo desvio de verbas, cujas estimativas ultrapassaram a casa dos 150 milhões de dólares. A investigação do consórcio internacional também mergulhou a fundo na venda de votos que culminou com as polêmicas escolhas das sedes dos mundiais da Rússia e do Catar.