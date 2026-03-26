Portugal venceu a partida por 1 a 0, garantindo a classificação para as quartas de final.

O confronto ficou conhecido como 'Batalha de Nuremberg' e teve um total de 20 cartões, incluindo 4 vermelhos.

A partida entre Portugal e Holanda, nas oitavas de final da Copa de 2006, é o jogo com mais cartões na história das Copas.

A história das Copas do Mundo é marcada por partidas intensas, decisões dramáticas e confrontos que ultrapassam os limites da disputa esportiva. Em algumas ocasiões, a tensão entre as equipes se traduz em um número elevado de faltas, discussões e punições disciplinares. O Lance! relembra o jogo com mais cartões amarelos e vermelhos na história das Copas do Mundo.

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Entre todos os jogos disputados no torneio, um deles ficou conhecido justamente pelo excesso de cartões aplicados pelo árbitro. A partida entre Portugal e Holanda na Copa do Mundo de 2006 entrou para a história como o confronto com maior número total de cartões em um único jogo de Copa do Mundo.

O duelo aconteceu nas oitavas de final daquele Mundial e ficou tão marcado pela quantidade de faltas e expulsões que ganhou o apelido de "Batalha de Nuremberg".

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O jogo com mais cartões amarelos e vermelhos na história das Copas do Mundo

Portugal x Holanda – Copa do Mundo de 2006

A partida foi disputada em 25 de junho de 2006, no estádio de Nuremberg, na Alemanha.

O confronto terminou com vitória de Portugal por 1 a 0, resultado que garantiu a classificação da equipe portuguesa para as quartas de final do torneio.

Apesar do placar apertado, o jogo ficou famoso principalmente pelo número de punições aplicadas ao longo dos 90 minutos.

Quantos cartões foram distribuídos

O árbitro russo Valentin Ivanov aplicou um total de 20 cartões durante a partida.

O número inclui:

16 cartões amarelos

4 cartões vermelhos

Os quatro jogadores expulsos receberam o segundo cartão amarelo, que resultou na expulsão automática.

Do lado de Portugal foram expulsos Costinha e Deco.

Pela Holanda, os expulsos foram Khalid Boulahrouz e Giovanni van Bronckhorst.

Com quatro jogadores expulsos e um total de vinte cartões aplicados, o confronto estabeleceu o recorde de maior número de cartões em um jogo na história das Copas do Mundo.

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A intensidade da "Batalha de Nuremberg"

A partida foi marcada por faltas duras, discussões constantes e interrupções frequentes do jogo.

Ao longo do confronto, o árbitro precisou intervir repetidamente para controlar a disciplina das equipes. A quantidade de cartões foi aumentando gradualmente até atingir o recorde histórico do torneio.

Mesmo com tantas interrupções, Portugal conseguiu manter a vantagem no placar e avançou para a fase seguinte da competição.

Outros jogos com muitos cartões em Copas

Embora Portugal x Holanda 2006 continue sendo o recordista em número total de cartões, outras partidas de Copas também registraram números elevados de punições disciplinares.

Um exemplo recente aconteceu na Copa do Mundo de 2022, no Catar, durante a partida entre Holanda e Argentina, válida pelas quartas de final.

Nesse jogo, o árbitro distribuiu 18 cartões amarelos, considerando também jogadores do banco de reservas e membros da comissão técnica. O lateral Denzel Dumfries acabou expulso após receber o segundo cartão amarelo.

Esse confronto se tornou o recorde de cartões amarelos em uma única partida de Copa, embora tenha tido menos expulsões do que Portugal x Holanda em 2006.

Recordes disciplinares em Copas

Assim, os principais recordes disciplinares da história do torneio são:

Maior número total de cartões em um jogo: Portugal x Holanda, Copa de 2006 – 20 cartões (16 amarelos e 4 vermelhos). Maior número de cartões amarelos em uma partida: Holanda x Argentina, Copa de 2022 – 18 amarelos.

A "Batalha de Nuremberg" permanece como um dos jogos mais tensos já disputados em Copas do Mundo, lembrado não apenas pelo resultado, mas também pelo recorde de cartões aplicados durante o confronto.