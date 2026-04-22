Para entender a trajetória da Arábia Saudita nas Copas do Mundo, é preciso olhar para a dupla que mais vezes balançou as redes pela seleção no torneio. Sami Al-Jaber e Salem Al-Dawsari dividem o primeiro lugar da artilharia saudita, com três gols cada. O Lance! apresenta a lista da artilharia da Arábia Saudita em Copas do Mundo.

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A estatística tem um peso especial porque reúne gerações bem diferentes do futebol do país. Al-Jaber marcou em três edições distintas e foi por muitos anos o grande símbolo ofensivo dos Falcões Verdes, enquanto Al-Dawsari empurrou a marca para a era recente com gols decisivos em 2018 e 2022.

O recorde de Al-Jaber foi construído com longevidade e regularidade. O ex-atacante marcou contra Marrocos em 1994, diante da África do Sul em 1998 e novamente contra a Tunísia em 2006, tornando-se o primeiro saudita a marcar em três diferentes Copas do Mundo.

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Já Al-Dawsari atingiu o mesmo patamar em menos partidas e com enorme impacto simbólico. O camisa 10 marcou contra o Egito em 2018 e, no Catar, em 2022, anotou dois gols, um deles no triunfo histórico sobre a Argentina, resultado que entrou para a memória do futebol saudita.

Por isso, a artilharia saudita em Mundiais reflete bem a evolução da seleção ao longo dos anos. A liderança compartilhada mostra como o país passou de uma geração pioneira para um ciclo mais competitivo, sem que a estatística perdesse seu peso histórico.

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Artilharia da Arábia Saudita em Copas do Mundo

A divisão do recorde entre gerações

Sami Al-Jaber foi o grande rosto ofensivo da Arábia Saudita durante quase duas décadas. Sua capacidade de marcar em diferentes Copas consolidou o atacante como referência máxima da seleção em uma fase de forte consolidação internacional.

A quebra da exclusividade do recorde veio com Salem Al-Dawsari, que igualou a marca de três gols e trouxe para o presente uma estatística que antes parecia reservada apenas ao passado. O peso do feito cresceu ainda mais por ter sido alcançado em uma campanha de grande visibilidade global.

O ranking da Arábia Saudita

Atrás da dupla que lidera o ranking, outros nomes importantes aparecem na lista de goleadores da Arábia Saudita em Copas do Mundo.

Sami Al-Jaber — 3 gols

O ex-atacante marcou em 1994, 1998 e 2006, tornando-se um dos maiores nomes da história do futebol saudita.

Salem Al-Dawsari — 3 gols

Líder da geração atual, marcou em 2018 e fez dois gols em 2022, incluindo o chute decisivo contra a Argentina.

Fuad Anwar — 2 gols

O meio-campista marcou o primeiro gol da história saudita em Copas do Mundo e ainda deixou outro na estreia de 1994.

Saeed Al-Owairan — 1 gol

Autor de um dos gols mais lembrados da história da competição, marcou contra a Bélgica em 1994 em uma arrancada antológica.

Fahad Al-Ghesheyan — 1 gol

Fechando a lista dos nomes mais lembrados, marcou nas oitavas de final de 1994 contra a Suécia.

Outros nomes com 1 gol

A lista ainda inclui Yousuf Al-Thunayan, Yasser Al-Qahtani, Salman Al-Faraj e Saleh Al-Shehri, todos com um gol em Mundiais.

A chance de um líder isolado

Com o ciclo para a Copa de 2026 em andamento, Salem Al-Dawsari segue sendo o principal candidato a assumir a liderança isolada da artilharia saudita. Em atividade e ainda em alto nível, ele precisa de apenas mais um gol para superar Sami Al-Jaber.

O atual elenco também conta com jogadores capazes de ampliar suas marcas, como Saleh Al-Shehri. Ainda assim, o recorde compartilhado pela dupla simboliza bem a tradição ofensiva saudita em Copas do Mundo e a transição entre gerações.