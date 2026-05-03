Para responder quem é o maior artilheiro da seleção de Portugal na história das Copas do Mundo, é impossível fugir do nome de Eusébio da Silva Ferreira. O "Pantera Negra" marcou 9 gols na edição de 1966, na Inglaterra, e até hoje é o líder isolado da artilharia portuguesa em Mundiais. O Lance! lista os maiores artilheiros da seleção de Portugal na história das Copas do Mundo.

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O dado mais impressionante é que todos esses gols foram anotados em uma única edição, a primeira Copa disputada por Portugal. Em apenas seis jogos, Eusébio fez o suficiente para entrar na galeria definitiva dos maiores goleadores da história do torneio, terminando aquele Mundial como artilheiro isolado e conduzindo a equipe ao terceiro lugar — até hoje, a melhor campanha portuguesa em Copas.

Desde então, Portugal voltou a disputar Mundiais com frequência, revelou outras estrelas globais e se consolidou como força constante no cenário internacional, mas nenhum outro jogador conseguiu igualar ou superar a marca de Eusébio. Nem mesmo Cristiano Ronaldo, o maior artilheiro geral da seleção em todos os tempos, alcançou o topo dessa lista específica: ele soma 8 gols em Copas, distribuídos entre cinco edições (2006, 2010, 2014, 2018 e 2022).

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Esse contraste entre o domínio absoluto de Eusébio em um único torneio e a regularidade de Cristiano Ronaldo ao longo de cinco Mundiais ajuda a ilustrar o peso histórico do recorde. De um lado, a explosão ofensiva concentrada em 1966; de outro, a longevidade de um astro que conseguiu marcar em todas as Copas que disputou.

Ainda assim, em termos de Copa do Mundo, o trono permanece com Eusébio. Ele continua sendo o jogador que mais vezes balançou as redes com a camisa de Portugal em Mundiais e, ao mesmo tempo, um dos símbolos máximos da história do torneio organizado pela Fifa.

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Os maiores artilheiros da seleção de Portugal na história das Copas do Mundo

A consagração de Eusébio e o peso da campanha de 1966

O desempenho de Eusébio em 1966 figura entre as campanhas individuais mais dominantes da história das Copas. Atuando em solo inglês, o atacante do Benfica chegou ao torneio já respeitado na Europa, mas foi na Copa que consolidou definitivamente seu status global.

Na fase de grupos, ele começou a construir sua artilharia contra seleções tradicionais. Marcou contra a Bulgária e o Brasil, em vitórias que classificaram Portugal como uma das forças mais temidas do torneio. A atuação mais emblemática, porém, veio nas quartas de final contra a Coreia do Norte.

Naquele jogo, Portugal chegou a perder por 3 a 0, em um dos roteiros mais surreais da história das Copas. A partir daí, Eusébio assumiu o protagonismo absoluto: marcou quatro gols, sendo dois de pênalti, e comandou uma virada histórica por 5 a 3. Esse desempenho entrou para o folclore do futebol, ao lado de outros jogos épicos do torneio, e consolidou a imagem do Pantera Negra como um dos maiores de todos os tempos.

Eusébio ainda marcou na semifinal contra a Inglaterra e na disputa pelo terceiro lugar diante da União Soviética, fechando o Mundial com 9 gols em 6 jogos, média de 1,5 gol por partida. Ele terminou como artilheiro isolado da Copa, levou a Chuteira de Ouro e ajudou Portugal a conquistar a medalha de bronze — feito que só seria superado em termos de fase alcançada em 2006, quando a seleção voltou às semifinais, mas ficou em quarto lugar.

Mesmo com uma carreira internacional relativamente curta em Copas (apenas uma edição disputada), o impacto de Eusébio foi tão grande que nenhum outro português conseguiu apagar sua marca. A combinação de técnica, potência física e frieza na hora de finalizar fez dele o protótipo do grande atacante moderno.

O ranking oficial dos artilheiros de Portugal em Copas

A lista de artilheiros portugueses em Copas do Mundo reúne lendas de diferentes eras, dos anos 1960 à geração contemporânea.

1 . Eusébio — 9 gols

Edição disputada: 1966

Principais feitos: artilheiro da Copa com 9 gols, quatro deles na virada épica contra a Coreia do Norte, e terceiro lugar geral com Portugal.

2 . Cristiano Ronaldo — 8 gols

Edições disputadas: 2006, 2010, 2014, 2018, 2022

Cristiano é o único jogador da história a marcar em cinco Copas consecutivas, somando 8 gols em 22 jogos. Entre eles, se destacam o hat-trick contra a Espanha em 2018 e o gol de pênalti que abriu sua contagem em 2006.

3 . Pauleta — 4 gols

Edições disputadas: 2002 e 2006

O centroavante foi uma das grandes referências ofensivas do início dos anos 2000. Fez um hat-trick contra a Polônia em 2002 e mais um gol na Copa de 2006, na vitória sobre Angola.

4 . José Augusto — 3 gols

Edição disputada: 1966

Ponta-direita do histórico time de 1966, marcou os dois primeiros gols de Portugal em Copas e complementou a artilharia de Eusébio na campanha do terceiro lugar.

5 . Gonçalo Ramos — 3 gols

Edição disputada: 2022

Ramos entrou para a história recente ao marcar um hat-trick nas oitavas de final contra a Suíça, em 2022, já em sua estreia como titular em Mundiais.

6 . José Torres — 3 gols

Edição disputada: 1966

Centroavante clássico, foi peça-chave na área e marcou, entre outros, o gol na vitória de estreia contra a Hungria naquele mesmo Mundial inglês.

Atrás desse grupo aparecem nomes como Bruno Fernandes e Maniche, com 2 gols cada em Copas, também importantes em suas respectivas campanhas.

A contagem regressiva para a quebra da marca histórica

O cenário atual aponta para uma ameaça real ao recorde de Eusébio. Com 8 gols marcados em cinco edições, Cristiano Ronaldo está a apenas um gol de igualar a marca e a dois de se tornar o maior artilheiro português em Copas do Mundo de forma isolada.

Cristiano já é, com folga, o maior artilheiro da história geral da seleção portuguesa, somando todas as competições, e lidera também rankings de gols em Eurocopas e eliminatórias. Falta-lhe, porém, esse detalhe específico: superar Eusébio no recorte exclusivo de Mundiais.

A possível quebra do recorde adiciona peso simbólico às próximas participações portuguesas em Copas. Ultrapassar a marca de 1966 significaria coroar uma carreira internacional que já acumula títulos continentais, recordes de jogos e gols, e presença constante em grandes torneios.

Ao mesmo tempo, o fato de o recorde de Eusébio ter resistido por quase seis décadas mostra o nível de dificuldade da Copa do Mundo. Em um torneio de poucas partidas, com grau máximo de competitividade, manter uma média tão alta de gols como a do Pantera Negra é algo que vai além da estatística e entra no campo do mito.

Enquanto Cristiano Ronaldo não concretiza a ultrapassagem, Eusébio permanece como a referência suprema da artilharia lusa em Mundiais. Sua campanha de 1966 segue como patrimônio imaterial do futebol português e um dos grandes capítulos da história do torneio.