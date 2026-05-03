José Leandro Andrade, conhecido como a "Maravilha Negra", se tornou o primeiro estrangeiro do Grêmio em 1935 e elevou o nível do futebol gaúcho.

Armiñana, o primeiro jogador uruguaio a se destacar no Brasil, jogou pelo São Paulo FC e conquistou o primeiro título paulista em 1931.

O intercâmbio entre o futebol brasileiro e uruguaio começou no início do século XX, quando o Uruguai era a grande potência do esporte.

O intercâmbio entre o futebol brasileiro e o uruguaio é uma das linhagens mais antigas e ricas do esporte na América do Sul. No início do século XX, o Uruguai era a grande potência global, ostentando títulos olímpicos e a primeira Copa do Mundo em 1930. Para os clubes brasileiros, que ainda engatinhavam no profissionalismo e buscavam uma identidade tática mais robusta, olhar para o país vizinho não era apenas uma opção, mas uma necessidade estratégica para elevar o nível de suas competições. O Lance! apresenta o primeiro jogador uruguaio a atuar no Brasil.

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Diferente de outras nacionalidades, encontrar o "primeiro absoluto" uruguaio no Brasil é um desafio para historiadores devido à precariedade dos registros da era amadora. No entanto, é consenso que a década de 1930, com a profissionalização oficial no Rio de Janeiro e em São Paulo, serviu como o grande imã para os atletas "celestes". Eles traziam na bagagem a famosa "garra charrua", uma mistura de entrega física e refinamento técnico que rapidamente caiu no gosto das torcidas locais, carentes de jogadores que deixassem tudo em campo.

Primeiro jogador uruguaio a atuar no Brasil

A mística do jogador uruguaio no Brasil foi construída por personagens que eram verdadeiras celebridades em sua época. Imaginem o impacto de um clube brasileiro contratar, na década de 30, um campeão mundial e olímpico. Esse tipo de transação não apenas mudava o patamar técnico da equipe, mas também funcionava como um evento de marketing primitivo, atraindo multidões aos estádios apenas para ver como jogavam os mestres do Rio da Prata.

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Esses pioneiros enfrentaram não apenas a barreira do idioma, mas também a resistência de setores que ainda defendiam um futebol estritamente nacional. Contudo, a adaptação dos uruguaios costumava ser mais rápida que a dos europeus ou mesmo de outros sul-americanos. A similaridade climática e a cultura de fronteira, especialmente no Rio Grande do Sul, facilitaram a integração desses atletas, que se tornaram os "professores" de muitos jovens brasileiros que viriam a ser craques anos depois.

Hoje, em 2026, a presença de uruguaios em nossos clubes é algo tão natural que esquecemos o quão desbravador foi o esforço dos primeiros que cruzaram a fronteira. De Armiñana a José Leandro Andrade, esses homens plantaram as sementes de uma relação que hoje é celebrada em arenas modernas por todo o país. Entender quem foram esses primeiros representantes é resgatar a origem da competitividade internacional no Brasil e reconhecer que a nossa grandeza no futebol deve muito aos ensinamentos vindos de Montevidéu.

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As primeiras estrelas orientais em solo brasileiro

Embora existam menções a jogadores amadores em clubes menores da fronteira no início do século, o primeiro uruguaio a ganhar destaque em um gigante do centro do país foi Armiñana. Meia de grande técnica, ele defendeu o São Paulo FC entre 1930 e 1931, fazendo parte do elenco que conquistou o primeiro título paulista da história do clube em 31. Ele é tido como o primeiro jogador uruguaio a atuar no Brasil. Armiñana é citado nos arquivos do Tricolor como o marco zero da presença estrangeira, provando que a influência uruguaia foi fundamental na fundação da identidade vitoriosa do clube paulista.

Anos mais tarde, em 1935, o Grêmio realizou uma das contratações mais impactantes da história do futebol gaúcho ao trazer José Leandro Andrade. Conhecido como a "Maravilha Negra", Andrade era o grande ícone das conquistas olímpicas de 1924 e 1928, além da Copa de 1930. Sua chegada a Porto Alegre foi um divisor de águas, sendo registrado oficialmente como o primeiro estrangeiro da história do Grêmio. Mesmo em fim de carreira, sua presença técnica elevou o patamar do futebol no Rio Grande do Sul e abriu caminho para que o estado se tornasse o principal porto de entrada para os talentos uruguaios.

O legado dos pioneiros uruguaios

Considerando que esses atletas atuaram entre as décadas de 1930 e 1940, todos os pioneiros uruguaios citados já faleceram, mas deixaram legados que ainda são estudados em 2026. José Leandro Andrade, por exemplo, teve um fim de vida modesto no Uruguai, falecendo em 1957, mas sua história como o primeiro grande ídolo negro global continua sendo tema de documentários e teses sobre racismo e inclusão no esporte. Sua passagem pelo Grêmio é celebrada anualmente em exposições sobre a história do clube, mantendo sua memória "viva" nos bastidores da Arena.

Armiñana, o pioneiro do São Paulo, é outra figura cuja trajetória "anda" pelos memoriais do Morumbi. Em 2026, com o aumento do interesse por genealogia esportiva, sua ficha técnica foi digitalizada e disponibilizada para torcedores, servindo como base para entender a formação do "Esquadrão de Ferro" dos anos 30. Já Armando Graham Bell, o primeiro uruguaio do Corinthians (1943), é lembrado em publicações históricas do Parque São Jorge como o defensor que introduziu o rigor tático uruguaio no clube. Em suma, esses jogadores não estão mais fisicamente presentes, mas sua influência tática e cultural permanece como o alicerce da relação Brasil-Uruguai no futebol contemporâneo.

Clubes que os pioneiros uruguaios atuaram

A presença uruguaia no Brasil começou de forma descentralizada, com pioneiros marcando época em diferentes estados e clubes tradicionais: