Os maiores artilheiros da Noruega na história das Copas do Mundo
Para saber quem é o maior artilheiro da seleção da Noruega na história das Copas do Mundo, a resposta aponta para um nome que marcou época nos anos 1990: Kjetil Rekdal. O ex-meio-campista é o líder isolado da estatística com dois gols, marcados em edições consecutivas do torneio (1994 e 1998), período em que a Noruega viveu sua fase mais gloriosa na competição. O Lance! lista os maiores artilheiros da Noruega na história das Copas do Mundo.
O histórico norueguês em Mundiais é curto, com apenas três participações (1938, 1994 e 1998), totalizando poucos gols oficiais. Rekdal se destacou como o principal executor da geração que levou o país às oitavas de final em 1998, melhor campanha da história, e se tornou sinônimo de eficiência em momentos decisivos. Seu recorde resiste há mais de 25 anos, desafiando gerações subsequentes.
O primeiro gol de Rekdal saiu em 1994, nos Estados Unidos, contra o México. Saindo do banco, ele marcou o gol da vitória por 1 a 0 na fase de grupos, mostrando sua capacidade de impacto imediato em um torneio de alta pressão. Quatro anos depois, em 1998, na França, veio o ápice: nos minutos finais contra o Brasil, cobrou pênalti com frieza para decretar 2 a 1 e classificar a Noruega para as oitavas pela única vez na história, onde caiu novamente para os brasileiros. Esse lance virou ícone nacional, simbolizando o potencial subestimado da seleção escandinava.
Com o retorno à Copa em 2026 após 28 anos de ausência, o recorde de Rekdal está diretamente na mira de Erling Haaland. O fenômeno do Manchester City é o maior artilheiro geral da Noruega, com 55+ gols em 48 jogos, e marcou 16 só nas Eliminatórias para 2026. Haaland chega como favorito para quebrar a marca com facilidade, liderado por Martin Ødegaard.
Por isso, os dois gols de Rekdal seguem como marco simbólico de uma era dourada. Enquanto Haaland não os supera, eles representam o auge do futebol norueguês em Copas do Mundo.
Ranking completo de goleadores da Noruega no torneio
Com apenas três Copas, a Noruega tem poucos gols, mas cada um tem história. Um gol contra em 1998 (Youssef Chippo, Marrocos) ajuda no total.
Kjetil Rekdal — 2 gols
Único com mais de um: México (1994) e Brasil (1998).
Arne Brustad — 1 gol
Pioneiro em 1938, contra Itália nas oitavas.
Dan Eggen — 1 gol
Cabeceou empate 2 a 2 contra Marrocos (1998).
Håvard Flo — 1 gol
Empate 1 a 1 contra Escócia (1998).
Tore André Flo — 1 gol
Gol de empate contra Brasil (1998), antes do pênalti de Rekdal.
