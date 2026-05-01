Para saber quem é o maior artilheiro da seleção holandesa na história das Copas do Mundo, é preciso voltar à era em que a "Laranja Mecânica" encantou o mundo com o Futebol Total. O dono da marca é Johnny Rep, ponta-direita de extrema mobilidade e presença na área, que marcou sete gols em apenas duas edições de Mundial, em 1974 e 1978.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Em um país que revelou nomes como Johan Cruyff, Marco van Basten e Dennis Bergkamp, o fato de Rep seguir no topo da artilharia específica de Copas mostra o impacto que ele teve naquele período. A seleção neerlandesa chegou a duas finais consecutivas (1974 e 1978) e, mesmo sem conquistar o título, fixou-se no imaginário coletivo como uma das equipes mais revolucionárias da história do futebol. Rep foi um dos principais finalizadores daquele modelo, executando na prática a filosofia de movimento constante e ocupação de espaços que marcou o Futebol Total de Rinus Michels.

Ao todo, seus sete gols em Mundiais resistem há quase 50 anos como o grande teto individual da Holanda na competição. Abaixo dele, um pelotão de craques modernos e históricos aparece empatado com seis gols, mas nenhum conseguiu ainda ultrapassar o ex-ponta-direita em número total de bolas na rede na Copa.

continua após a publicidade

Ao mesmo tempo, a artilharia geral da seleção holandesa em todas as competições passou por mudanças recentes. Memphis Depay assumiu a liderança isolada ao superar Robin van Persie em 2025, chegando a 52 gols, mas seu rendimento específico em Copas — três gols — ainda mantém Johnny Rep com larga vantagem na estatística dos Mundiais.

Por isso, quando o assunto é a Copa do Mundo, o rosto da artilharia holandesa continua sendo o de Rep. Ele sintetiza o auge ofensivo de uma seleção que, mesmo sem taça, ajudou a redefinir a forma como o futebol é jogado no mais alto nível.

continua após a publicidade

Quem é o maior artilheiro da seleção holandesa na história das Copas do Mundo?

Os sete gols que garantiram o recorde

Johnny Rep foi uma peça-chave dentro do sistema do Futebol Total. Atuando nominalmente como ponta-direita, ele tinha liberdade para circular por setores diferentes do ataque, atacar o espaço entre zagueiros e finalizar com precisão, seja pelo alto, seja com finalizações cruzadas.

Na Copa de 1974, na Alemanha Ocidental, Rep marcou quatro gols. Ele abriu o placar contra o Uruguai com um cabeceio forte, anotou duas vezes na vitória sobre a Bulgária e também deixou sua marca na goleada por 4 a 0 diante da Argentina, em jogo que virou cartão de visita da Laranja Mecânica para o mundo.

Quatro anos depois, na Argentina, ele voltou a ser decisivo. Rep somou mais três gols ao seu currículo, marcando na fase de grupos e na segunda fase, incluindo um gol importante contra a Escócia, que ajudou a encaminhar a classificação para as etapas decisivas do torneio.

Apesar da Holanda ter perdido as duas finais (para a Alemanha Ocidental em 1974 e para a Argentina em 1978), o desempenho ofensivo de Rep se manteve como referência. Seus gols se tornaram parte do imaginário da seleção, ao lado das jogadas de Cruyff e da versatilidade tática daquele time.

Top 6 artilheiros da Holanda em mundiais

Abaixo de Johnny Rep, a tabela de artilheiros holandeses em Copas do Mundo traz um empate quíntuplo na segunda posição, reunindo alguns dos maiores nomes da história da Laranja.

Johnny Rep — 7 gols (1974 e 1978)

Maior artilheiro holandês em Copas, marcou sete vezes em duas edições, sendo peça central das campanhas vice-campeãs de 1974 e 1978.

Dennis Bergkamp — 6 gols (1994 e 1998)

Ícone dos anos 1990, Bergkamp marcou gols memoráveis, incluindo o antológico lance contra a Argentina em 1998, nas quartas de final, que simbolizou sua elegância técnica.

Rob Rensenbrink — 6 gols (1974 e 1978)

Parte da mesma geração de Rep, Rensenbrink foi decisivo nas campanhas da Holanda de 1974 e 1978. Esteve a centímetros de dar o título à Holanda em 1978, quando acertou a trave nos minutos finais da final contra a Argentina.

Robin van Persie — 6 gols (2006, 2010 e 2014)

Van Persie distribuiu seus gols em três edições. O mais emblemático foi o "voo" de cabeça contra a Espanha, na goleada por 5 a 1 em 2014, um dos gols mais marcantes daquela Copa.

Arjen Robben — 6 gols (2006, 2010 e 2014)

Especialista em diagonais e finalizações de esquerda, Robben deixou sua marca em três Mundiais, sendo protagonista em jogos grandes e símbolo da geração que chegou à final em 2010 e ao terceiro lugar em 2014.

Wesley Sneijder — 6 gols (2006, 2010 e 2014)

Meia de chegada forte na área, Sneijder brilhou especialmente em 2010, quando dividiu a artilharia da Copa com cinco gols e levou a Holanda à decisão contra a Espanha.

O topo da artilharia geral fora das Copas

Quando se amplia a lente para todas as competições — incluindo Eurocopa, Eliminatórias e amistosos —, a liderança muda de mãos. O maior artilheiro geral da história da seleção holandesa é Memphis Depay.

Atuando como referência ofensiva em diferentes sistemas táticos, Depay superou Robin van Persie em setembro de 2025, ao marcar dois gols contra a Lituânia, chegando a 52 gols com a camisa da seleção. O feito foi confirmado pela Fifa e consolidou o atacante como o principal goleador da história geral da Holanda.

Em Copas do Mundo, porém, seus números ainda são modestos em relação ao topo. Depay soma três gols em Mundiais e precisaria de uma campanha extraordinária em 2026 para ameaçar a marca de Johnny Rep.

Essa diferença entre a artilharia geral e a específica de Copas ajuda a ilustrar como o Mundial é um palco particular, onde a combinação de poucos jogos, alta pressão e nível máximo de concorrência torna cada gol muito mais raro.

A Holanda, por sua vez, continua carregando o rótulo de maior potência sem título mundial, com três vice-campeonatos (1974, 1978 e 2010), mas segue produzindo atacantes e meias goleadores em alto nível.