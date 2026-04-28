Saiba quem é o maior artilheiro da Inglaterra na história das Copas do Mundo
Gary Lineker é o maior artilheiro da Inglaterra na história das Copas do Mundo.
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Para responder quem é o maior artilheiro da Inglaterra na história das Copas do Mundo, basta olhar para a trajetória de Gary Lineker. O ex-atacante construiu uma marca de gols que atravessa gerações e ainda hoje segue no topo da estatística inglesa no torneio.
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Com 10 gols marcados em apenas duas edições, Lineker se isolou como o maior goleador da Inglaterra em Mundiais. Seus tentos foram distribuídos entre as Copas de 1986 e 1990, quando a seleção chegou às quartas de final no México e às semifinais na Itália.
A eficiência do camisa 10 impressiona porque ele foi letal em um número reduzido de partidas. Em 12 jogos de Copa do Mundo, Lineker mostrou faro de gol e se consolidou como referência ofensiva da seleção inglesa no maior palco do futebol.
Seu auge veio na edição de 1986, quando marcou seis gols e ficou com a Chuteira de Ouro do torneio. Quatro anos depois, repetiu a alta produtividade e fez mais quatro, mantendo viva a tradição inglesa de grandes finalizadores em Mundiais.
Por isso, a liderança de Gary Lineker na artilharia da Inglaterra em Copas do Mundo não é apenas um número expressivo. Ela resume a capacidade de decidir jogos em torneios curtos e a importância de um centroavante que marcou época com a camisa dos Three Lions.
Saiba quem é o maior artilheiro da Inglaterra na história das Copas do Mundo
Os gols de Gary Lineker
A campanha de Lineker no México, em 1986, foi a mais impressionante da sua carreira em Copas. Ele marcou seis gols naquela edição, liderou a artilharia do torneio e guiou a Inglaterra até as quartas de final.
Na Copa de 1990, na Itália, o atacante voltou a brilhar com mais quatro gols, ajudando os ingleses a chegarem às semifinais. A soma das duas participações resultou na marca histórica de 10 gols, ainda intacta até hoje.
O ranking de gols da Inglaterra
Saiba quem é o maior artilheiro da Inglaterra na história das Copas do Mundo e quem está logo atrás do recorde.
Gary Lineker — 10 gols
Líder absoluto da estatística, foi o primeiro inglês a conquistar a Chuteira de Ouro em um Mundial e continua como referência máxima do país no torneio.
Harry Kane — 8 gols
Atual capitão da seleção, marcou seis gols em 2018 e mais dois em 2022, assumindo a vice-liderança do ranking histórico.
Geoff Hurst — 5 gols
Herói do título de 1966, marcou três vezes na final contra a Alemanha Ocidental e ainda voltou a balançar as redes na Copa de 1970.
Bobby Charlton — 4 gols
Ícone do meio-campo inglês, deixou sua marca em 1962 e teve papel decisivo na conquista do Mundial de 1966.
Michael Owen — 4 gols
O ex-atacante brilhou em 1998 com um golaço contra a Argentina e voltou a marcar na Copa de 2002, encerrando sua carreira mundialista com quatro gols.
A corrida de Harry Kane
Embora Lineker ainda mantenha a liderança com folga, Harry Kane já se aproxima com força. O capitão inglês é o maior artilheiro da seleção em toda a história, somando jogos oficiais, eliminatórias e amistosos, e também lidera a nova geração nos Mundiais.
Para alcançar Lineker e se tornar o maior goleador da Inglaterra apenas em Copas do Mundo, Kane ainda precisa de mais gols no torneio. Como segue em atividade e em alta no futebol europeu, essa possibilidade permanece totalmente aberta para as próximas edições.
A marca de dois dígitos de Lineker continua como símbolo da eficiência inglesa no ataque. Mesmo com a pressão dos nomes atuais, o recorde ainda reflete o peso histórico de um dos maiores finalizadores que a seleção já produziu.
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