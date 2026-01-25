Liderar o ranking de assistências exige longevidade e participação em jogos decisivos.

As assistências têm grande peso em Copas do Mundo, definindo títulos e campanhas.

Os gols são importantes, mas as assistências revelam a essência coletiva do futebol.

Os gols costumam decidir jogos, mas são as assistências que revelam a essência coletiva do futebol. Em Copas do Mundo, onde cada partida carrega enorme peso histórico, o passe decisivo ganha ainda mais relevância, pois muitas vezes define títulos, eliminações e campanhas inteiras nos Mundiais. O Lance! relembra os maiores assistentes da história das Copas do Mundo.

Diferentemente de campeonatos longos, o Mundial oferece poucas oportunidades para acumular números expressivos. Por isso, liderar rankings de assistências em Copas exige longevidade, protagonismo e participação constante em jogos decisivos, muitas vezes contra as defesas mais fortes do planeta.

Ao longo da história do torneio, o perfil dos grandes assistentes variou bastante. Houve camisas 10 clássicos, pontas habilidosos, atacantes completos e até meias mais recuados que se destacaram pela visão de jogo e capacidade de organização ofensiva.

As estatísticas de assistências em Copas também envolvem debates metodológicos. Em bases históricas mais antigas, nem sempre o passe final era registrado com o mesmo rigor atual, o que explica diferenças entre contagens oficiais e levantamentos modernos.

A seguir, está o panorama completo dos maiores assistentes da história das Copas do Mundo, com destaque para os líderes do ranking, jogadores que aparecem logo abaixo e nomes que frequentemente figuram em listas históricas do torneio.

Maiores assistentes da história das Copas do Mundo

Os líderes do ranking de assistências em Mundiais

No topo da lista estão jogadores que não apenas criaram jogadas, mas também moldaram o estilo de jogo de suas seleções em diferentes épocas do Mundial.

Pelé (Brasil) – 10 assistências entre 1958 e 1970

Recordista oficial da FIFA. Em algumas bases estatísticas modernas, aparece com 8 assistências, empatado com Maradona e Messi, devido a critérios mais restritivos de contagem.

Diego Maradona (Argentina) – 8 assistências em 21 jogos

Disputou as Copas de 1982, 1986, 1990 e 1994, sendo o principal articulador ofensivo da Argentina em seus Mundiais.

Lionel Messi (Argentina) – 8 assistências em 26 jogos

Atuou em cinco Copas entre 2006 e 2022, somando também 13 gols, o que o coloca entre os jogadores mais completos da história do torneio.

Grzegorz Lato (Polônia) – 7 assistências em 20 jogos

Além dos passes decisivos, marcou 10 gols em Copas, sendo um dos maiores nomes da história polonesa no Mundial.

Pierre Littbarski (Alemanha) – 7 assistências em 18 jogos

Destaque alemão nos anos 1980, combinou criatividade com regularidade em diferentes edições.

Jogadores com seis assistências em Mundiais

Logo abaixo dos líderes, um grupo numeroso aparece com seis assistências, reunindo jogadores de estilos e épocas distintas.

Thomas Häßler (Alemanha) – 6 assistências David Beckham (Inglaterra) – 6 assistências em apenas 13 jogos Jairzinho (Brasil) – 6 assistências Zagallo (Brasil) – 6 assistências Didi (Brasil) – 6 assistências Francesco Totti (Itália) – 6 assistências Thomas Müller (Alemanha) – 6 assistências, além de 10 gols Bastian Schweinsteiger (Alemanha) – 6 assistências

Esse grupo mostra como a criação ofensiva em Copas não esteve restrita a uma única posição ou geração.

Jogadores com cinco assistências em Copas do Mundo

Um número ainda maior de craques aparece logo abaixo, com cinco assistências, muitos deles figuras centrais de suas seleções.

Alemanha: Gerd Müller, Wolfgang Overath, Franz Beckenbauer Brasil: Gérson, Rivellino, Zico Outros países: Johan Cruyff e Wesley Sneijder (Holanda), Teófilo Cubillas (Peru)

Esses nomes reforçam como a história das Copas foi construída por jogadores capazes de decidir tanto com gols quanto com passes.

O desafio de medir assistências em Copas do Mundo

Diferentemente dos gols, as assistências nem sempre foram registradas de forma padronizada nas Copas mais antigas. Em muitos casos, critérios como desvio adversário, rebote ou passe indireto geram divergências entre estatísticas oficiais e bases modernas.

Por isso, rankings de assistências costumam apresentar pequenas variações dependendo da fonte utilizada. Ainda assim, os nomes que aparecem no topo são recorrentes, o que confirma seu protagonismo histórico no torneio.