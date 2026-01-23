Diversas seleções mantiveram a invencibilidade em diferentes formatos de competição.

Conquistar a Copa do Mundo invicta é um feito raro e simbólico.

Conquistar a Copa do Mundo já é, por si só, um feito reservado a poucas seleções. Levantar a taça sem sofrer nenhuma derrota ao longo do Mundial eleva esse desempenho a um patamar ainda mais raro e simbólico na história do futebol mundial. O Lance! relembra os campeões da Copa do Mundo invictos.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Campanhas invictas exigem mais do que talento. Elas pressupõem regularidade, capacidade de adaptação a diferentes adversários, equilíbrio emocional e solidez defensiva em um torneio curto, onde cada erro pode ser fatal. Empates, prorrogações e decisões por pênaltis fazem parte desse contexto.

Ao longo das Copas, o formato da competição mudou diversas vezes. Houve edições com fases de grupos simples, quadrangulares finais, mata-mata direto e até decisões sem final oficial, como em 1950. Mesmo assim, algumas seleções conseguiram atravessar todos esses formatos sem conhecer a derrota.

continua após a publicidade

➡️ Compre ingressos para a Copa do Mundo de 2026

As campanhas invictas também ajudam a entender períodos de hegemonia e ciclos históricos do futebol. Em muitos casos, elas coincidem com gerações lendárias, técnicos marcantes e estilos de jogo que influenciaram o esporte além das quatro linhas.

A seguir, estão reunidos todos os campeões da Copa do Mundo invictos, organizados por períodos históricos, com o resumo de cada campanha e o contexto em que esses títulos foram conquistados.

continua após a publicidade

Campeões da Copa do Mundo invictos

Campeões invictos da Copa do Mundo entre 1930 e 1950

As primeiras edições da Copa do Mundo tiveram formatos mais curtos e, em alguns casos, sem uma final única. Ainda assim, já nesse período surgiram campanhas invictas que ajudaram a construir a mística do torneio.

Uruguai 1930 – 4 vitórias, 0 empate, 0 derrota

Campeão em casa, venceu Peru e Romênia na fase de grupos, goleou a Iugoslávia na semifinal (6 x 1) e virou sobre a Argentina na final (4 x 2).

Itália 1934 – 4 vitórias, 1 empate

Empatou com a Espanha e venceu o jogo-desempate nas quartas de final; conquistou o título ao bater a Tchecoslováquia por 2 x 1 na prorrogação.

Itália 1938 – 4 vitórias, 0 empate

Eliminou Noruega, França e Brasil antes de vencer a Hungria por 4 x 2 na final.

Uruguai 1950 – 3 vitórias, 1 empate

Empatou com a Espanha no quadrangular final e venceu o Brasil por 2 x 1 no Maracanã, no jogo decisivo do título.

Campeões invictos na era Pelé e no pós-Pelé (1958–1970)

Entre o fim dos anos 1950 e o início dos anos 1970, o futebol viveu uma de suas eras mais celebradas. Nesse período, campanhas invictas ficaram associadas a algumas das seleções mais lembradas da história.

Brasil 1958 – 5 vitórias, 1 empate

Empatou com a Inglaterra na fase de grupos e depois venceu País de Gales, França e Suécia na final, com Pelé e Garrincha como destaques.

Brasil 1962 – 5 vitórias, 1 empate

Empatou com a Tchecoslováquia na fase de grupos e venceu o mesmo rival por 3 x 1 na final, já com Pelé lesionado e Garrincha decisivo.

Inglaterra 1966 – 5 vitórias, 1 empate

Empatou com o Uruguai na estreia e venceu todos os jogos seguintes, incluindo a final contra a Alemanha por 4 x 2 na prorrogação.

Brasil 1970 – 6 vitórias, 0 empate

Campanha 100% no México: venceu todos os jogos, incluindo a final contra a Itália por 4 x 1, em uma das seleções mais celebradas de todos os tempos.

Campeões invictos da Copa do Mundo entre 1982 e 1998

Com Copas cada vez mais equilibradas e taticamente exigentes, manter a invencibilidade se tornou ainda mais difícil. Ainda assim, algumas seleções conseguiram levantar a taça sem perder.

Itália 1982 – 4 vitórias, 3 empates

Empatou os três jogos da primeira fase, mas venceu Argentina e Brasil na segunda fase, além de Polônia e Alemanha nas fases finais.

Argentina 1986 – 6 vitórias, 1 empate

Empatou com a Itália na fase de grupos e venceu todos os jogos seguintes até o título, com Maradona como protagonista.

Alemanha 1990 – 5 vitórias, 2 empates

Empatou com Colômbia na fase de grupos e Inglaterra na semifinal; venceu a Argentina por 1 x 0 na final.

Brasil 1994 – 5 vitórias, 2 empates

Empatou com Suécia na fase de grupos e na semifinal; venceu a Itália nos pênaltis após 0 x 0 na decisão.

França 1998 – 6 vitórias, 1 empate

Empatou com a Itália nas quartas de final (vitória nos pênaltis) e goleou o Brasil por 3 x 0 na final.

Campeões invictos da Copa do Mundo no século XXI

No futebol moderno, com alto nível físico e tático, campanhas invictas passaram a ser ainda mais valorizadas. Algumas seleções conseguiram combinar solidez defensiva com eficiência ofensiva.

Brasil 2002 – 7 vitórias, 0 empate

Única campanha 100% com sete jogos e sete vitórias. Passou por Turquia, China e Costa Rica na fase de grupos, eliminou Bélgica, Inglaterra e Turquia e venceu a Alemanha por 2 x 0 na final, com Ronaldo artilheiro.

Itália 2006 – 5 vitórias, 2 empates

Empatou com Estados Unidos na fase de grupos e com a França na final; sofreu apenas dois gols em todo o torneio.

Alemanha 2014 – 6 vitórias, 1 empate

Empatou com Gana na fase de grupos, goleou o Brasil por 7 x 1 na semifinal e venceu a Argentina na final com gol de Götze.

França 2018 – 6 vitórias, 1 empate

Empatou com a Dinamarca na fase de grupos e venceu Argentina, Uruguai, Bélgica e Croácia na final.

O Brasil como maior campeão invicto da história dos Mundiais

O Brasil é o país com mais títulos invictos na história da Copa do Mundo, tendo conquistado o torneio sem derrotas em cinco edições: 1958, 1962, 1970, 1994 e 2002. Destas, duas campanhas foram 100%, sem empates: 1970 e 2002.

A Itália aparece em seguida, com três títulos invictos (1934, 1938 e 1982). O Uruguai soma dois (1930 e 1950), assim como a França (1998 e 2018), enquanto Inglaterra, Alemanha e Argentina possuem uma campanha invicta de título cada.