O gol de falta sempre ocupou um lugar especial no imaginário do futebol. Trata-se de um lance que combina técnica refinada, leitura do posicionamento defensivo e frieza para decidir em poucos segundos. Em Copas do Mundo, porém, esse tipo de gol se torna ainda mais raro e valioso. O Lance! relembra os jogadores com mais gols de falta em Copas.

Diferentemente dos campeonatos nacionais, o Mundial reúne as defesas mais organizadas do planeta, goleiros de alto nível e partidas disputadas sob enorme pressão. Cada falta próxima à área costuma ser amplamente estudada, ensaiada e neutralizada, o que reduz significativamente as chances de sucesso.

Ao longo da história das Copas, grandes cobradores de falta participaram de várias edições do torneio, mas poucos conseguiram repetir esse tipo de gol mais de uma vez. O dado chama atenção: ninguém marcou três gols de falta em Copas do Mundo.

Esse cenário ajuda a explicar por que o ranking de gols de falta no Mundial é tão curto e tão disputado. Diferentes gerações, estilos de cobrança e contextos históricos acabam se encontrando em uma lista enxuta, dominada por nomes lendários.

A seguir, estão listados os jogadores que mais marcaram gols de falta em Copas do Mundo, além de um panorama que explica por que esse recorde permanece tão baixo mesmo após mais de 20 edições do torneio.

Jogadores com mais gols de falta em Copas

Marcar dois gols de falta em Copas já é suficiente para dividir o topo do ranking histórico. Os jogadores abaixo são os maiores especialistas em bola parada no Mundial.

Pelé (Brasil) – 2 gols de falta

Marcou contra a Bulgária na Copa de 1966 e contra a Romênia em 1970, mostrando que, além dos gols em movimento, também dominava a bola parada.

Rivellino (Brasil) – 2 gols de falta

Um dos maiores cobradores da história da Seleção Brasileira, foi referência nas Copas dos anos 1970 pela potência e efeito nos chutes.

Bernard Genghini (França) – 2 gols de falta

Destaque francês nos anos 1980, ficou marcado pela precisão nas cobranças em Mundiais.

David Beckham (Inglaterra) – 2 gols de falta

Especialista reconhecido mundialmente, marcou gols importantes em Copas, incluindo o famoso gol contra a Colômbia em 1998.

Andreas Brehme (Alemanha) – 2 gols de falta

Lateral ambidestro, conhecido pela técnica e precisão, também figura entre os maiores cobradores em Copas.

Por que ninguém passou de dois gols de falta em Mundiais?

O fato de nenhum jogador ter marcado três gols de falta em Copas do Mundo não é coincidência. O próprio formato do torneio contribui para essa limitação estatística.

As Copas reúnem poucos jogos por edição, o que reduz naturalmente o volume de oportunidades. Além disso, as seleções enfrentam adversários de alto nível defensivo, com barreiras bem treinadas e goleiros especializados em bolas paradas.

Outro fator importante é a evolução tática do futebol. Com o passar das décadas, o estudo detalhado de cobranças de falta, o posicionamento das barreiras e a análise de padrões individuais tornaram esse tipo de gol cada vez mais difícil.

A queda dos gols de falta nas Copas modernas

Especialistas apontam que o número de gols de falta em Copas do Mundo vem diminuindo nas edições mais recentes. O futebol moderno privilegia organização defensiva, linhas compactas e menor número de faltas próximas à área.

Além disso, muitos jogadores passaram a optar por jogadas ensaiadas, cruzamentos ou passes curtos em vez da finalização direta, o que também impacta os números individuais.

Mesmo assim, os poucos gols de falta que acontecem em Copas costumam ganhar enorme destaque, justamente por sua raridade e peso histórico dentro do torneio.