Times brasileiros com mais Mundiais conquistados: ranking, história e títulos
São Paulo lidera o ranking dos clubes brasileiros com títulos mundiais.
O futebol brasileiro carrega uma das histórias mais vitoriosas do mundo quando o assunto são conquistas internacionais. Entre Copa Intercontinental e Mundial de Clubes da FIFA, as equipes do país acumulam 10 títulos mundiais reconhecidos oficialmente, espalhados por diferentes gerações e estilos de jogo. Do Santos de Pelé ao Corinthians campeão invicto em 2012, passando pela hegemonia do São Paulo nos anos 1990, o Brasil se consolidou como potência absoluta nesses torneios. O Lance! lista os times brasileiros com mais mundiais.
Esse patrimônio histórico ganhou nova dimensão em 2017, quando a FIFA reconheceu oficialmente a Copa Intercontinental — disputada entre 1960 e 2004 por campeões da Europa e da América do Sul — como título mundial legítimo. Com essa decisão, a história passou a ser contada de forma mais completa, valorizando equipes que dominaram o cenário internacional antes do formato moderno do Mundial de Clubes.
A seguir, veja o ranking completo, os títulos de cada clube e o contexto que moldou essa trajetória de sucesso.
Ranking dos times brasileiros com mais mundiais conquistados
O Brasil soma 10 títulos mundiais, distribuídos entre seis clubes. Dois deles são multicampeões, enquanto outros três conquistaram o troféu uma vez.
São Paulo — 3 títulos mundiais
O São Paulo Futebol Clube é o maior campeão mundial do Brasil, com três títulos:
- 1992 – vitória sobre o Barcelona
- 1993 – triunfo contra o Milan
- 2005 – conquista diante do Liverpool
Essas campanhas consolidaram o clube como referência internacional, especialmente pelo estilo competitivo em decisões e pela geração vitoriosa comandada por Telê Santana nos anos 1990. O São Paulo é também o único clube brasileiro tricampeão mundial.
Corinthians — 2 títulos mundiais
O Corinthians ocupa posição de destaque com dois títulos:
- 2000 – campeão da primeira edição do Mundial de Clubes da FIFA
- 2012 – título sobre o Chelsea, em campanha invicta e histórica
A conquista de 2012 é marcada pela solidez defensiva, pela torcida que tomou o Japão e pela atuação decisiva de Paulo Guerrero.
Santos — 2 títulos mundiais
O Santos também possui duas conquistas:
- 1962 – vitória sobre o Benfica
- 1963 – triunfo contra o Milan
A equipe comandada por Pelé foi dominante no cenário mundial, com futebol técnico, ofensivo e reconhecido até hoje como uma das maiores dinastias da história.
Flamengo — 1 título mundial
- 1981 – vitória sobre o Liverpool
Liderado por Zico, o Flamengo apresentou atuação inesquecível no Japão, consolidando uma das maiores equipes brasileiras de todos os tempos.
Grêmio — 1 título mundial
- 1983 – vitória sobre o Hamburgo
O Grêmio marcou sua época com um time aguerrido, competitivo e decisivo, que levou o futebol gaúcho ao topo do mundo.
Internacional — 1 título mundial
- 2006 – vitória sobre o Barcelona
Com atuação histórica e gol de Adriano Gabiru, o Internacional surpreendeu o favorito Barcelona e conquistou o título mundial em um dos jogos mais emblemáticos da competição.
Como o reconhecimento da FIFA mudou o cenário histórico
Em outubro de 2017, a FIFA decidiu reconhecer oficialmente a Copa Intercontinental como título mundial equivalente ao Mundial de Clubes moderno. A medida corrigiu uma lacuna histórica e passou a valorizar gerações anteriores que, durante décadas, enfrentaram os maiores times europeus em finais eletrizantes.
Antes dessa resolução, apenas conquistas posteriores ao ano 2000 eram consideradas "mundiais". Com a mudança, clubes como Santos, Flamengo e Grêmio passaram a figurar oficialmente no ranking global, reforçando a tradição brasileira em decisões internacionais.
O Brasil se tornou, assim, o país com mais títulos mundiais de clubes reconhecidos pela entidade máxima do futebol, reafirmando a força histórica das equipes nacionais no cenário global.
