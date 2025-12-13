São Paulo é o maior campeão com três títulos.

O futebol brasileiro carrega uma das histórias mais vitoriosas do mundo quando o assunto são conquistas internacionais. Entre Copa Intercontinental e Mundial de Clubes da FIFA, as equipes do país acumulam 10 títulos mundiais reconhecidos oficialmente, espalhados por diferentes gerações e estilos de jogo. Do Santos de Pelé ao Corinthians campeão invicto em 2012, passando pela hegemonia do São Paulo nos anos 1990, o Brasil se consolidou como potência absoluta nesses torneios. O Lance! lista os times brasileiros com mais mundiais.

Esse patrimônio histórico ganhou nova dimensão em 2017, quando a FIFA reconheceu oficialmente a Copa Intercontinental — disputada entre 1960 e 2004 por campeões da Europa e da América do Sul — como título mundial legítimo. Com essa decisão, a história passou a ser contada de forma mais completa, valorizando equipes que dominaram o cenário internacional antes do formato moderno do Mundial de Clubes.

A seguir, veja o ranking completo, os títulos de cada clube e o contexto que moldou essa trajetória de sucesso.

Ranking dos times brasileiros com mais mundiais conquistados

O Brasil soma 10 títulos mundiais, distribuídos entre seis clubes. Dois deles são multicampeões, enquanto outros três conquistaram o troféu uma vez.

São Paulo — 3 títulos mundiais

O São Paulo Futebol Clube é o maior campeão mundial do Brasil, com três títulos:

1992 – vitória sobre o Barcelona 1993 – triunfo contra o Milan 2005 – conquista diante do Liverpool

Essas campanhas consolidaram o clube como referência internacional, especialmente pelo estilo competitivo em decisões e pela geração vitoriosa comandada por Telê Santana nos anos 1990. O São Paulo é também o único clube brasileiro tricampeão mundial.

Corinthians — 2 títulos mundiais

O Corinthians ocupa posição de destaque com dois títulos:

2000 – campeão da primeira edição do Mundial de Clubes da FIFA

2012 – título sobre o Chelsea, em campanha invicta e histórica

A conquista de 2012 é marcada pela solidez defensiva, pela torcida que tomou o Japão e pela atuação decisiva de Paulo Guerrero.

Santos — 2 títulos mundiais

O Santos também possui duas conquistas:

1962 – vitória sobre o Benfica

1963 – triunfo contra o Milan

A equipe comandada por Pelé foi dominante no cenário mundial, com futebol técnico, ofensivo e reconhecido até hoje como uma das maiores dinastias da história.

Flamengo — 1 título mundial

1981 – vitória sobre o Liverpool

Liderado por Zico, o Flamengo apresentou atuação inesquecível no Japão, consolidando uma das maiores equipes brasileiras de todos os tempos.

Grêmio — 1 título mundial

1983 – vitória sobre o Hamburgo

O Grêmio marcou sua época com um time aguerrido, competitivo e decisivo, que levou o futebol gaúcho ao topo do mundo.

Internacional — 1 título mundial

2006 – vitória sobre o Barcelona

Com atuação histórica e gol de Adriano Gabiru, o Internacional surpreendeu o favorito Barcelona e conquistou o título mundial em um dos jogos mais emblemáticos da competição.

Como o reconhecimento da FIFA mudou o cenário histórico

Em outubro de 2017, a FIFA decidiu reconhecer oficialmente a Copa Intercontinental como título mundial equivalente ao Mundial de Clubes moderno. A medida corrigiu uma lacuna histórica e passou a valorizar gerações anteriores que, durante décadas, enfrentaram os maiores times europeus em finais eletrizantes.

Antes dessa resolução, apenas conquistas posteriores ao ano 2000 eram consideradas "mundiais". Com a mudança, clubes como Santos, Flamengo e Grêmio passaram a figurar oficialmente no ranking global, reforçando a tradição brasileira em decisões internacionais.

O Brasil se tornou, assim, o país com mais títulos mundiais de clubes reconhecidos pela entidade máxima do futebol, reafirmando a força histórica das equipes nacionais no cenário global.