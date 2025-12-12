Por onde anda Lopes Tigrão, ex-meia do Palmeiras?

Hoje, ele se dedica a atividades de formação e consultoria no futebol, mantendo vínculos com o Volta Redonda.

Após passar por diversos clubes brasileiros, encontrou estabilidade no futebol japonês, onde se destacou em duas equipes.

Lopes Tigrão foi artilheiro da Copa Libertadores de 2001 pelo Palmeiras e teve uma trajetória marcada por oscilações e polêmicas.

Lopes Tigrão está entre os personagens mais curiosos e intensos do futebol brasileiro dos anos 2000. Com talento, chute forte, presença física e personalidade marcante, viveu seus melhores momentos no Palmeiras, onde se tornou artilheiro da Copa Libertadores de 2001 e rapidamente ganhou projeção nacional. O jogador, que começou no Volta Redonda e acumulou passagens por diversos clubes brasileiros, também teve um período no futebol japonês, onde reencontrou estabilidade e bom rendimento. O Lance! te conta por onde anda Lopes Tigrão?

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Sua carreira, no entanto, foi marcada por oscilações. Problemas extracampo, lesões e mudanças constantes de ambiente impediram que Tigrão atingisse um patamar ainda mais alto. Após deixar o Palmeiras, passou a circular entre grandes clubes e equipes de médio porte, vivendo fases breves e buscando retomar o protagonismo que teve no início dos anos 2000.

Mesmo assim, sua trajetória não se resume aos altos e baixos. No Japão, por exemplo, Lopes encontrou espaço para mostrar regularidade, transformando-se em peça importante em duas equipes distintas e desempenhando papel relevante no processo de consolidação do futebol japonês como mercado atrativo para brasileiros. Em seus últimos anos de carreira, voltou ao Volta Redonda para encerrar o ciclo onde tudo começou.

continua após a publicidade

Hoje, distante dos holofotes, Lopes Tigrão vive uma rotina completamente diferente, marcada por estudos, projetos pessoais e participações pontuais no mundo esportivo. A seguir, revisitamos seu caminho e revelamos onde ele está agora.

Revelado no Volta Redonda

Nascido em Volta Redonda e formado no modesto Palmeiras de Pinheiral, Lopes rapidamente chamou atenção pelo vigor físico e pela capacidade de chegar à área como elemento surpresa. No início da carreira, assumiu a função de meia ofensivo com forte presença no ataque, característica que o ajudaria a se destacar nacionalmente.

continua após a publicidade

Quando surgiu no Volta Redonda, tornou-se rapidamente um dos principais jogadores da equipe. O clube vislumbrou uma oportunidade rara: vender um atleta jovem para um gigante nacional. Em 2000, o Palmeiras fechou sua contratação na negociação mais cara da história do Voltaço até então.

O impacto de Lopes no Palmeiras

O início de Tigrão no Palmeiras foi turbulento, marcado por um caso de doping. Mesmo assim, o atleta conseguiu dar a volta por cima e viver o período mais produtivo de sua carreira. Em 2001, atingiu nível de excelência, tornando-se o artilheiro da Copa Libertadores daquela edição, com 9 gols, e peça fundamental na campanha alviverde.

No auge, Tigrão chegou a ser observado por clubes europeus e cogitado para a Copa do Mundo de 2002. Seus números impressionaram: 17 gols em 34 partidas naquela temporada. Porém, uma grave lesão no joelho contra o ASA, no início de 2002, interrompeu seu momento mais brilhante.

O pós-Palmeiras e o rótulo de "Andarilho do Futebol"

Após o rebaixamento do Palmeiras em 2002, Lopes deixou o clube e começou uma fase marcada por constantes transferências. Vestiu camisas importantes como Flamengo, Fluminense, Santos, Juventude e Cruzeiro, mas raramente permaneceu por muito tempo em uma mesma equipe.

A irregularidade de desempenho e episódios extracampo impediram uma continuidade maior. O jogador já chegou a ser considerado "incontrolável" por dirigentes e treinadores, embora permanecesse tecnicamente acima da média.

A passagem de Lopes pelo futebol japonês

No Japão, entre 2006 e 2007, encontrou um ambiente mais estável. Jogou por Vegalta Sendai e Yokohama F. Marinos, tornando-se peça relevante em ambas as equipes. O estilo direto do futebol japonês favoreceu suas características: força, arranque e finalização.

O período asiático representou uma das fases mais equilibradas e profissionais de sua trajetória, marcando um ponto de retomada após tantos períodos de instabilidade no Brasil.

Retorno e fim da carreira

Após voltar do Japão, o meia-atacante passou por Atlético Mineiro, Monte Azul, Ceará, Juventude e novamente pelo Volta Redonda. Em 2016, anunciou oficialmente sua aposentadoria, encerrando um ciclo de quase duas décadas como jogador profissional.

Por onde anda Lopes Tigrão?

Atualmente, Lopes (@lopestigrao) vive uma rotina distante da exposição que tinha nos anos 2000. Hoje, está envolvido em atividades ligadas à formação, à educação e ao futebol, com foco em desenvolvimento pessoal e profissional. Mantém presença ativa em redes sociais e investe em capacitações voltadas para direito esportivo, coaching, mentoring e treinamento aplicado ao futebol.

Lopes também atua em projetos de consultoria, oferecendo acompanhamento técnico e comportamental para jovens jogadores. Busca unir sua experiência prática com estudos recentes, aproximando-se de um perfil mais acadêmico e formador. Em entrevistas recentes, afirma que encontrou nessa área uma nova motivação após o fim da carreira.

Ainda mantém vínculos com o Volta Redonda e participa de eventos esportivos e encontros com torcedores. É comum vê-lo envolvido em iniciativas locais, além de participações pontuais em partidas festivas. Sua reinserção no ambiente esportivo, agora como mentor e educador, marca uma transição significativa e mais estável que a fase final de sua carreira como atleta.

Clubes na carreira de Lopes