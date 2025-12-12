menu hamburguer
Lancepédia

Por onde anda Lopes Tigrão, ex-meia do Palmeiras?

Lopes Tigrão teve carreira marcada por altos e baixos e vive longe dos gramados.

São Paulo (SP)
Dia 12/12/2025
07:53
Em 2000, Lopes, do Palmeiras, teve cocaína detectada em exame após jogo contra o Galo, pela Copa João Havelange
imagem cameraLopes Tigrão em ação pelo Palmeiras durante a temporada 2001. (Foto: Reginaldo Castro/Lancepress!)
Lopes Tigrão foi artilheiro da Copa Libertadores de 2001 pelo Palmeiras e teve uma trajetória marcada por oscilações e polêmicas.
Após passar por diversos clubes brasileiros, encontrou estabilidade no futebol japonês, onde se destacou em duas equipes.
Hoje, ele se dedica a atividades de formação e consultoria no futebol, mantendo vínculos com o Volta Redonda.
Lopes Tigrão está entre os personagens mais curiosos e intensos do futebol brasileiro dos anos 2000. Com talento, chute forte, presença física e personalidade marcante, viveu seus melhores momentos no Palmeiras, onde se tornou artilheiro da Copa Libertadores de 2001 e rapidamente ganhou projeção nacional. O jogador, que começou no Volta Redonda e acumulou passagens por diversos clubes brasileiros, também teve um período no futebol japonês, onde reencontrou estabilidade e bom rendimento. O Lance! te conta por onde anda Lopes Tigrão?

Sua carreira, no entanto, foi marcada por oscilações. Problemas extracampo, lesões e mudanças constantes de ambiente impediram que Tigrão atingisse um patamar ainda mais alto. Após deixar o Palmeiras, passou a circular entre grandes clubes e equipes de médio porte, vivendo fases breves e buscando retomar o protagonismo que teve no início dos anos 2000.

Mesmo assim, sua trajetória não se resume aos altos e baixos. No Japão, por exemplo, Lopes encontrou espaço para mostrar regularidade, transformando-se em peça importante em duas equipes distintas e desempenhando papel relevante no processo de consolidação do futebol japonês como mercado atrativo para brasileiros. Em seus últimos anos de carreira, voltou ao Volta Redonda para encerrar o ciclo onde tudo começou.

Hoje, distante dos holofotes, Lopes Tigrão vive uma rotina completamente diferente, marcada por estudos, projetos pessoais e participações pontuais no mundo esportivo. A seguir, revisitamos seu caminho e revelamos onde ele está agora.

Revelado no Volta Redonda

Nascido em Volta Redonda e formado no modesto Palmeiras de Pinheiral, Lopes rapidamente chamou atenção pelo vigor físico e pela capacidade de chegar à área como elemento surpresa. No início da carreira, assumiu a função de meia ofensivo com forte presença no ataque, característica que o ajudaria a se destacar nacionalmente.

Quando surgiu no Volta Redonda, tornou-se rapidamente um dos principais jogadores da equipe. O clube vislumbrou uma oportunidade rara: vender um atleta jovem para um gigante nacional. Em 2000, o Palmeiras fechou sua contratação na negociação mais cara da história do Voltaço até então.

O impacto de Lopes no Palmeiras

O início de Tigrão no Palmeiras foi turbulento, marcado por um caso de doping. Mesmo assim, o atleta conseguiu dar a volta por cima e viver o período mais produtivo de sua carreira. Em 2001, atingiu nível de excelência, tornando-se o artilheiro da Copa Libertadores daquela edição, com 9 gols, e peça fundamental na campanha alviverde.

No auge, Tigrão chegou a ser observado por clubes europeus e cogitado para a Copa do Mundo de 2002. Seus números impressionaram: 17 gols em 34 partidas naquela temporada. Porém, uma grave lesão no joelho contra o ASA, no início de 2002, interrompeu seu momento mais brilhante.

O pós-Palmeiras e o rótulo de "Andarilho do Futebol"

Após o rebaixamento do Palmeiras em 2002, Lopes deixou o clube e começou uma fase marcada por constantes transferências. Vestiu camisas importantes como Flamengo, Fluminense, Santos, Juventude e Cruzeiro, mas raramente permaneceu por muito tempo em uma mesma equipe.

A irregularidade de desempenho e episódios extracampo impediram uma continuidade maior. O jogador já chegou a ser considerado "incontrolável" por dirigentes e treinadores, embora permanecesse tecnicamente acima da média.

A passagem de Lopes pelo futebol japonês

No Japão, entre 2006 e 2007, encontrou um ambiente mais estável. Jogou por Vegalta Sendai e Yokohama F. Marinos, tornando-se peça relevante em ambas as equipes. O estilo direto do futebol japonês favoreceu suas características: força, arranque e finalização.

O período asiático representou uma das fases mais equilibradas e profissionais de sua trajetória, marcando um ponto de retomada após tantos períodos de instabilidade no Brasil.

Retorno e fim da carreira

Após voltar do Japão, o meia-atacante passou por Atlético Mineiro, Monte Azul, Ceará, Juventude e novamente pelo Volta Redonda. Em 2016, anunciou oficialmente sua aposentadoria, encerrando um ciclo de quase duas décadas como jogador profissional.

Por onde anda Lopes Tigrão?

Atualmente, Lopes (@lopestigrao) vive uma rotina distante da exposição que tinha nos anos 2000. Hoje, está envolvido em atividades ligadas à formação, à educação e ao futebol, com foco em desenvolvimento pessoal e profissional. Mantém presença ativa em redes sociais e investe em capacitações voltadas para direito esportivo, coaching, mentoring e treinamento aplicado ao futebol.

Lopes também atua em projetos de consultoria, oferecendo acompanhamento técnico e comportamental para jovens jogadores. Busca unir sua experiência prática com estudos recentes, aproximando-se de um perfil mais acadêmico e formador. Em entrevistas recentes, afirma que encontrou nessa área uma nova motivação após o fim da carreira.

Ainda mantém vínculos com o Volta Redonda e participa de eventos esportivos e encontros com torcedores. É comum vê-lo envolvido em iniciativas locais, além de participações pontuais em partidas festivas. Sua reinserção no ambiente esportivo, agora como mentor e educador, marca uma transição significativa e mais estável que a fase final de sua carreira como atleta.

Clubes na carreira de Lopes

  1. Volta Redonda
  2. Palmeiras
  3. Flamengo
  4. Fluminense
  5. Santos
  6. Juventude
  7. Cruzeiro
  8. Vegalta Sendai
  9. Yokohama F. Marinos
  10. Atlético Mineiro
  11. Monte Azul
  12. Ceará
  13. Metropolitano
  14. São José

