A comemoração do atacante Memphis Depay já virou febre entre os torcedores do Corinthians. Para celebrar seus gols, o holandês costuma colocar um dedo em cada ouvido e fechar os olhos. Em entrevista ao canal espanhol "TV3", ele explicou o significado do gesto:

- Minha celebração? Cego e surdo ao mundo. Eu basicamente foco na visão do túnel. Não sinto nada, não vejo nada e foco. Eu penso que na vida é importante ser muito focado para apresentar sua melhor versão sem distrações.

Memphis começou a comemorar seus gols dessa forma durante os tempos de Lyon, clube francês que defendeu entre 2017 e 2021. Um dos grandes astros da seleção holandesa nos últimos anos, Depay também celebrou muitos tentos com "olhos e ouvidos fechados" vestindo a camisa laranja, inclusive o único anotado na Copa do Mundo de 2022, diante dos Estados Unidos na fase de grupos.

Memphis Depay comemora gol pela Holanda com sua forma característica (Foto: Anne-Christine Poujoulat / AFP)

Carreira de Memphis Depay, atacante com comemoração emblemática

Nascido em fevereiro de 1994, Memphis Depay começou a carreira no holandês PSV, onde fez base e disputou mais de 100 jogos como profissional. Tratado como uma das grandes promessas da Holanda, o atacante se transferiu para o Manchester United, da Inglaterra, por 34 milhões de euros (R$ 109 milhões na cotação da época). No entanto, a passagem pelo gigante inglês entre 2015 e 2017 foi frustrante.

Após deixar os Red Devils, se encontrou no Lyon. O atacante permaneceu no clube francês de 2017 a 2021, com 178 jogos disputados e 76 gols marcados. A passagem rendeu transferência a outro gigante, o espanhol Barcelona, no qual não conseguiu repetir o protagonismo. Depois, também passou pelo Atlético de Madri antes de chegar ao Corinthians, em setembro de 2024.

Pela seleção holandesa, o dono da camisa 10 tem longa história, que começou nas equipes de base. Pelo time principal da Holanda, disputou 100 jogos e marcou 47 gols. Também disputou duas Copas do Mundo (2014 e 2022).