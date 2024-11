Memphis Depay se declara à torcida do Corinthians: ‘É muito único’

Memphis se declarou à torcida do Corinthians. Em visita à quadra dos Gaviões da Fiel, nesta quarta-feira (27), o holandês falou sobre a Fiel e rasgou elogios aos torcedores. O atacante destacou a energia durante os jogos da equipe na Neo Química Arena e disse que quer mostrar isso para o mundo.

- Quando você entra no estádio tem uma energia, você não tem como negar, seu corpo sente. Pode ser às 11h, às 15h, não importa a hora, é muito especial, eu quero trazer luz para isso, mostrar para o mundo, porque é muito único - disse o holandês em entrevista às redes sociais da torcida organizada.

Contratado em setembro, Memphis disputou 11 jogos com a camisa alvinegra e marcou quatro gols. O atacante foi fundamental na recuperação do Corinthians no Campeonato Brasileiro, que saiu da zona de rebaixamento para a disputa por uma vaga na próxima edição da Libertadores.

O holandês de 30 anos coleciona passagens por grandes times do mundo como Barcelona, da Espanha, Manchester United, da Inglaterra, e Lyon, da França. Segundo Memphis, a energia nos jogos em Itaquera é única.

- Eu nunca vi isso, joguei em estádios maiores, com 100 mil pessoas, não é igual, nós jogadores sentimos isso e ajuda a gente a ganhar. Nos bastidores eu trabalho e quero mudar as coisas por aqui e acho que estamos no caminho certo - disse o jogador.

Memphis elogiou a torcida do Corinthians (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

Relação com a Fiel

Desde que foi contratado, Memphis vive em estado de graças com a torcida do Corinthians. A Fiel lotou o aeroporto de Guarulhos na sua chegada e é normal ver torcedores usando a sua tradicional faixa nas arquibancadas da Neo Química Arena.

- Eu nunca tive uma relação assim com torcedores, porque as pessoas gostam ou não de mim, não tem meio termo, alguma coisa aconteceu quando eu cheguei aqui e me senti abraçado, vamos construir, então estou aqui - afirma o atleta.

Próximo jogo

Após cumprir suspensão na vitória do Corinthians por 3 a 1 contra o Vasco, no último domingo (24), Memphis será novidade na próxima escalação de Ramón Díaz. No sábado (30), o Timão enfrenta o Criciúma, às 19h30 (de Brasília), fora de casa, em Santa Catarina.