O golfe é um dos esportes mais antigos e estratégicos do mundo, com regras que exigem precisão, concentração e planejamento. Apesar da aparência tranquila, o jogo envolve sistemas de pontuação complexos, principalmente para quem está começando. Um dos aspectos mais importantes — e também mais questionados — é a forma como se contam as tacadas e o que significa o famoso handicap. Como funciona a contagem de tacadas e handicaps no golfe. O Lance! explica.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Ao contrário da maioria dos esportes, em que vence quem marca mais pontos, no golfe vence quem fizer o menor número de tacadas para completar os buracos. Cada campo possui 18 buracos, e cada um tem uma pontuação de referência chamada par, que representa o número ideal de tacadas para concluir aquele trecho.

Além disso, o sistema de handicap permite que jogadores amadores de diferentes níveis compitam entre si com mais equilíbrio. Mas como isso funciona na prática? E como a contagem de tacadas é registrada ao longo do jogo?

continua após a publicidade

Neste texto, explicamos de forma clara como é feita a pontuação no golfe, o que é o handicap, como ele é calculado e como impacta o resultado final.

Como funciona a contagem de tacadas e handicaps no golfe

Como funciona a contagem de tacadas no golfe?

No golfe, o objetivo é completar cada buraco com o menor número possível de tacadas, desde o tee (ponto de saída) até o momento em que a bola entra no buraco. Cada jogada é registrada no scorecard, onde o jogador anota sua pontuação buraco a buraco.

continua após a publicidade

Os campos oficiais geralmente têm 18 buracos, e cada um possui um valor de referência chamado par. O par é determinado com base na distância e dificuldade do buraco:

Par 3: buracos curtos (até 229 jardas);

buracos curtos (até 229 jardas); Par 4: média distância (230 a 430 jardas);

média distância (230 a 430 jardas); Par 5: buracos longos (acima de 430 jardas).

Se o jogador completa o buraco com o mesmo número de tacadas do par, ele faz o “par”. Se fizer abaixo, melhor; se fizer acima, pior. Alguns termos comuns são:

Birdie: 1 tacada a menos que o par;

1 tacada a menos que o par; Eagle: 2 tacadas a menos;

2 tacadas a menos; Bogey: 1 tacada a mais;

1 tacada a mais; Double bogey: 2 a mais, e assim por diante.

Qual o total de tacadas ideal em um campo?

A soma dos pares de todos os 18 buracos geralmente resulta em um total de par 72 — esse é o número de referência mais comum. Um jogador que finaliza os 18 buracos com 72 tacadas fez o par do campo.

Se fizer 70, terminou com -2 (duas abaixo do par). Se fizer 76, terminou com +4. Essa forma de pontuação permite comparações entre jogadores com base no desempenho em relação ao par do campo.

O que é o handicap no golfe?

O handicap é um sistema que ajusta a pontuação dos jogadores de acordo com o seu nível técnico, permitindo que amadores e profissionais joguem juntos com mais equilíbrio. Ele funciona como uma compensação que reduz (ou adiciona) tacadas ao resultado bruto do jogador.

Por exemplo:

Um jogador com handicap 18 tem direito a descontar 1 tacada em cada buraco, considerando 18 buracos no campo.

Já um jogador com handicap 9 desconta 1 tacada em apenas 9 buracos (normalmente os mais difíceis).

O objetivo do handicap é nivelar a competição, premiando não apenas o melhor desempenho absoluto, mas também a evolução técnica e a consistência do jogador.

Como o handicap é calculado?

O cálculo do handicap no golfe considera três fatores principais:

Resultado bruto das tacadas (gross score); Dificuldade do campo (Course Rating e Slope Rating); Média de desempenhos recentes em torneios ou partidas válidas. O sistema oficial adotado mundialmente hoje é o World Handicap System (WHS), que coleta os dados dos últimos 20 jogos registrados e usa a média dos 8 melhores para definir o índice.

Exemplo: se um jogador faz, em média, 90 tacadas em um campo par 72, seu handicap pode ser em torno de 18, o que indica que ele está, em média, 18 tacadas acima do par.

Qual a diferença entre gross score e net score?

Gross score: é o número total de tacadas realizadas, sem aplicar o handicap;

é o número total de tacadas realizadas, sem aplicar o handicap; Net score: é o total ajustado com o handicap do jogador.

Assim, se um jogador com handicap 12 faz 84 tacadas em um campo par 72, seu net score será 72, o que equivale ao par do campo de golfe — um desempenho competitivo para sua categoria.

O handicap influencia na vitória?

Sim. Em torneios de golfe que adotam o sistema por handicap, o vencedor é aquele que tiver o menor net score. Isso permite que jogadores amadores tenham chance de vencer, desde que joguem dentro de suas expectativas e limitações.

Em torneios profissionais (como os da PGA ou do European Tour), não há aplicação de handicap — os jogadores competem por performance bruta.