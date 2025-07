A velocidade é controlada eletronicamente e com um limitador no carro.

O limite de velocidade no pit lane é geralmente de 80 km/h.

O pit stop é um dos momentos mais estratégicos e cruciais de uma corrida de Fórmula 1. Em poucos segundos, uma equipe pode mudar o rumo da prova. Mas para que tudo ocorra com segurança, o acesso ao pit lane é controlado por uma regra clara: o limite de velocidade. O Lance! responde qual é o limite de velocidade nos boxes da Fórmula 1?

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Essa limitação tem como objetivo proteger os mecânicos, fiscais e outros profissionais que trabalham nos boxes durante as corridas e treinos. Com carros que ultrapassam os 300 km/h na pista, seria extremamente perigoso manter a mesma velocidade em uma área tão estreita e cheia de pessoas.

Por isso, todos os pilotos devem respeitar a velocidade máxima imposta no pit lane. Esse controle é rigoroso, e qualquer infração costuma ser punida com severidade, mesmo que a diferença seja de apenas alguns quilômetros por hora.

continua após a publicidade

Neste texto, explicamos qual é o limite de velocidade nos boxes da Fórmula 1, como ele é fiscalizado pela FIA, quais são as penalidades aplicadas e como os pilotos evitam ultrapassá-lo mesmo em situações de corrida intensa.

Qual é o limite de velocidade nos boxes da Fórmula 1?

O limite de velocidade no pit lane durante as corridas de Fórmula 1 é, por padrão, de 80 km/h. Esse valor pode variar dependendo da pista e das condições locais, mas geralmente é esse o número adotado nos Grandes Prêmios atuais.

continua após a publicidade

Em circuitos de rua — como Mônaco, Singapura e Baku — o limite costuma ser reduzido para 60 km/h, devido ao espaço mais apertado e à maior proximidade do público e dos profissionais.

Nos treinos livres e classificatórios, o limite pode ser diferente, mas as equipes são sempre informadas com antecedência. O valor oficial é comunicado pela direção de prova antes de cada sessão e fica visível na torre de controle e nos rádios das equipes.

Como a velocidade nos boxes é controlada pela FIA?

O controle de velocidade no pit lane é feito de forma eletrônica, por meio de sensores instalados na entrada e na saída dos boxes. Cada carro tem um sistema chamado limitador de velocidade (pit limiter), que o piloto ativa manualmente ao entrar no pit lane.

Esse botão impede que o carro ultrapasse o limite máximo permitido, independentemente da pressão no acelerador. No entanto, se o piloto ativar tarde demais ou houver falha no sistema, a infração será registrada automaticamente pelos sensores.

O tempo entre os sensores e os dados da telemetria são enviados em tempo real para os comissários, que verificam se houve alguma ultrapassagem do limite. Mesmo poucos décimos acima da velocidade máxima podem resultar em punição.

Quais são as punições por excesso de velocidade nos boxes?

Quando um piloto ultrapassa o limite de velocidade nos boxes, ele é punido com base na gravidade da infração. A penalidade mais comum é a multa em dinheiro, mas em casos mais severos — especialmente durante a corrida — podem ser aplicadas sanções esportivas.

As punições possíveis incluem:

Multa em dinheiro (geralmente para excessos leves nos treinos ou classificação)

Drive-through (passagem obrigatória pelos boxes sem parar)

Stop-and-go penalty (entrada nos boxes com parada obrigatória de 10 segundos)

Adição de tempo ao resultado final da corrida

Perda de posições no grid (casos reincidentes ou com agravantes)

A FIA adota tolerância zero com esse tipo de infração, já que a área dos boxes envolve o trabalho de dezenas de pessoas que ficam expostas ao risco de atropelamento.

Por que o limite de velocidade é tão importante na Fórmula 1?

A principal razão para o limite de velocidade nos boxes é a segurança. Durante os pit stops, os mecânicos ficam a poucos centímetros dos carros em movimento. Um erro de cálculo ou uma entrada em alta velocidade pode causar acidentes graves.

Além disso, há fotógrafos, fiscais e até convidados circulando em algumas partes do pit lane. Com tantas pessoas expostas, a velocidade controlada se torna essencial para preservar a integridade de todos.

Outro fator importante é a padronização: ao impor um limite comum a todos os pilotos, a FIA evita que alguma equipe ganhe vantagem tentando fazer pit stops mais rápidos à custa da segurança. Isso também garante mais igualdade entre as equipes.

O que acontece se o piloto esquecer de ativar o limitador?

Se o piloto não ativar o botão do limitador (pit limiter) ao entrar no pit lane, é quase certo que ultrapassará o limite de velocidade e será penalizado. Mesmo que ele tente controlar a velocidade no pé, a chance de erro é alta, dada a potência dos carros de F1.

Por isso, a ativação do limitador é uma das tarefas mais automáticas na rotina dos pilotos. Algumas equipes até configuram alertas sonoros ou luminosos no volante para lembrar o piloto desse procedimento assim que ele cruza a linha de entrada do pit lane.

Mesmo assim, erros acontecem — principalmente em condições de pista molhada, corridas com múltiplos pit stops ou em momentos de tensão com disputas diretas. Nessas situações, o detalhe pode custar caro.