‘Anúncios sem sentido’: Memphis questiona decisão da CBF e mostra tornozelo inchado

Na manhã deste domingo (6), Memphis Depay se pronunciou em seu X (antigo Twitter) sobre decisão da CBF de punir com cartão amarelo jogadores que subirem na bola, como o craque holandês fez na final do Campeonato Paulista. O atacante do Corinthians já havia abordado este tema após a vitória do alvinegro por 3 a 0 sobre o Vasco, no último sábado (5), em que o holandês participou diretamente de todos os gols válidos e os dois anulados.

Confira na íntegra o tweet de Depay

"Então eu realmente vim para o Brasil para também experimentar o Joga Bonito em primeira mão, mas a CBF anunciou ontem que nenhum jogador pode ficar em pé na bola ou o jogador receberá um cartão amarelo, foi decidido depois que eu me equilibrei na bola por alguns segundos na última final do Campeonato Paulista.

Não que seja um fator tão importante no futebol, mas não vejo problema aqui. O futebol brasileiro está se elevando… e merece visibilidade global!

Há tanto talento aqui.

A alegria e a paixão na forma de nos expressarmos em campo não devem ser limitadas.

Então eu realmente me pergunto como é a diretoria do CBF… Quem está decidindo o futuro deste lindo país no futebol?

Vamos nos focar em regras que podem melhorar o esporte e nos concentrar no lado comercial do futebol, o que beneficia os clubes, os fãs e os jogadores, ao invés desses anúncios bobos."

#Respeitosamente

Memphis criticou arbitragem de Corinthians 3 x 0 Vasco

Memphis foi fundamental na vitória do Corinthians. Além de marcar um dos gols, participou das jogadas de todos os cinco gols do time — incluindo os anulados. Mesmo assim, deixou o campo incomodado com a atuação da arbitragem. Em entrevista ao "Amazon Prime", não poupou críticas ao árbitro Anderson Daronco e ao VAR, especialmente por um lance envolvendo o lateral Lucas Piton, do Vasco.

— Eu não sei o que o VAR fez. Acho que no primeiro tempo o VAR deveria ter olhado para o lance do meu tornozelo. Aquilo foi uma falta clara, cartão vermelho. Mas em vez disso, eles preferem fazer regras aqui sobre não pisar na bola — ironizou o holandês.

Horas após o término da partida, o atacante postou em suas redes sociais um vídeo mostrando o estado de seu tornozelo, que foi atingido por Lucas Piton durante a partida.

